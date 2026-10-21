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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΥΣΟΑΑ: Ζητά αντικατάσταση του ακατάλληλου λεωφορείου για άτομα με οπτική αναπηρία - «Είναι ανεπίτρεπτο»

 21.10.2026 - 15:14
ΚΥΣΟΑΑ: Ζητά αντικατάσταση του ακατάλληλου λεωφορείου για άτομα με οπτική αναπηρία - «Είναι ανεπίτρεπτο»

Έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία για τις απαράδεκτες και επικίνδυνες, όπως αναφέρει, συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η μεταφορά των εκπαιδευομένων με οπτική αναπηρία από τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου προς τη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία, εκφράζει η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΥΣΟΑΑ).

Με αφορμή την καταγγελία για ακατάλληλο λεωφορείο, καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην αντικατάσταση του συγκεκριμένου οχήματος με κατάλληλο, ασφαλές και προσβάσιμο μέσο μεταφοράς, διασφαλίζοντας ότι κανένας εκπαιδευόμενος δεν θα αναγκαστεί να διακινδυνεύσει ξανά την ασφάλειά του προκειμένου να ασκήσει το αυτονόητο δικαίωμά του στην εκπαίδευση.

Ανακοίνωση της ΚΥΣΟΑΑ σημειώνει ότι οι εκπαιδευόμενοι αναγκάζονται εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια να χρησιμοποιούν ένα ακατάλληλο όχημα, το οποίο παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας, προσβασιμότητας και υγιεινής. Το πρόσφατο περιστατικό στην Αραδίππου, κατά το οποίο εκπαιδευόμενοι με οπτική αναπηρία, περιλαμβανομένων τυφλοκωφών ατόμων, αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν σε πολυσύχναστο δρόμο λόγω προβλήματος του οχήματος, καταδεικνύει – προστίθεται - τη σοβαρότητα της κατάστασης και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.

Το πρόβλημα είχε τεθεί γραπτώς από τη Σχολή Τυφλών και είχε επισημανθεί και από την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, εδώ και καιρό, σημειώνεται. «Είναι, λοιπόν, απαράδεκτο όταν τίθενται θέματα ασφαλείας και μη αξιοπρεπούς διακίνησης, να προσφέρεται οποιαδήποτε χρονική διορία, για την αντικατάσταση ενός οχήματος που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τους επιβάτες του. Η αντικατάστασή του πρέπει να γίνει άμεσα, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση».

Η ΚΥΣΟΑΑ αναφέρει επίσης ως ανεπίτρεπτο, υπηρεσίες που παρέχονται μέσω δημοσίων συμβάσεων και χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους να μην πληρούν τουλάχιστον τις βασικές προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας και ποιότητας.

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