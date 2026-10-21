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ΕΛΛΑΔΑ

«Σεισμός» στο ελληνικό μπάσκετ: Βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή που κατηγορείται για στημένα

 21.10.2026 - 15:40
«Σεισμός» στο ελληνικό μπάσκετ: Βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή που κατηγορείται για στημένα

Ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ καθώς βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε μετρητά σε σπίτι διαιτητή στην επαρχία, στο πλαίσιο διευρυμένων ερευνών για υπόθεση στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλα χρηματικά ποσά που φαίνεται να μη δικαιολογούνται βρέθηκαν στην κατοχή και άλλων εμπλεκόμενων.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος και ακόμη τρία άτομα, μετά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης το μεσημέρι της Τετάρτης (21/10), στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά φερόμενες παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας και χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ.

Συνολικά έχουν εκδοθεί έξι εντάλματα σύλληψης, ενώ εκκρεμεί η σύλληψη δύο ακόμη προσώπων. Πέρα από τον πρόεδρο της ΕΟΚ, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιοι είναι οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες. Τα εντάλματα αφορούν, εκτός από τον Βαγγέλη Λιόλιο, τρεις διαιτητές, έναν αρχιδιαιτητή - ειδικό σύμβουλο διαιτησίας και έναν επιχειρηματία - πρώην αθλητή.

Οι κατηγορίες και η έρευνα για τους αγώνες
Τα εντάλματα εκδόθηκαν από τον ανακριτή, με τη σύμφωνη γνώμη του αθλητικού εισαγγελέα, έπειτα από καταγγελίες για αξιόποινες πράξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έξι κατηγορούμενοι διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η έρευνα αφορά φερόμενη χειραγώγηση αγώνων της πρώτης κατηγορίας του μπάσκετ, αλλά και μικρότερων κατηγοριών, σε χρονικό διάστημα που καλύπτει τουλάχιστον την τελευταία πενταετία.

Η δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνει μηνύματα παραγόντων, καθώς και καταθέσεις και καταγγελίες που τέθηκαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν σε εμπλεκομένους μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να μην δικαιολογούνται.

Στον ανακριτή την Πέμπτη οι κατηγορούμενοι
Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη για να δώσουν εξηγήσεις.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: Έθνος

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