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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζύγι: Τι αποφασίστηκε για τα σπίτια που ανεγέρθηκαν για ηλικιωμένους κατοίκους του Μαρί

 21.10.2026 - 21:38
Ζύγι: Τι αποφασίστηκε για τα σπίτια που ανεγέρθηκαν για ηλικιωμένους κατοίκους του Μαρί

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για τη ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 12 οικίσκων που ανεγέρθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στο Ζύγι, για τη στέγαση ηλικιωμένων κατοίκων της κοινότητας Μαρί.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, το πλαίσιο μεταστέγασης των κατοίκων της Κοινότητας Μαρί καθορίστηκε μέσα από μια σειρά αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, οι οποίες λήφθηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, με γνώμονα την προστασία των κατοίκων από τις επιπτώσεις της λειτουργίας του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάγκη ρύθμισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των 12 οικίσκων προέκυψε αφού λήφθηκαν υπόψη οι διαφορετικές προσωπικές και οικογενειακές συνθήκες που διαμορφώθηκαν με την πάροδο των χρόνων.

Παράλληλα, συνεκτιμήθηκε η ανάγκη διασφάλισης της δίκαιης και ισότιμης αντιμετώπισης των δικαιούχων, καθώς και της ορθολογικής αξιοποίησης της κρατικής στεγαστικής περιουσίας.

«Με τη σημερινή Απόφαση, η Κυβέρνηση προχωρεί στην οριστική διευθέτηση ενός ζητήματος που παρέμενε σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες, συνδυάζοντας τη συνεπή εφαρμογή της στεγαστικής πολιτικής με την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μέριμνα για τους ηλικιωμένους και τους ευάλωτους συμπολίτες μας», καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου.

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