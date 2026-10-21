Προεδρικές 2028: Ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης Χριστοδουλίδη από τον ΔΗΣΥ - Τι είπε η Αννίτα

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων, η κ. Δημητρίου ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε απόφαση για πιθανές συνεργασίες θα ληφθεί την κατάλληλη στιγμή από τα αρμόδια όργανα του κόμματος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τον Αβέρωφ Νεοφύτου και τον Γιώργο Παμπορίδη πως θα στηρίξουν ο ένας τον άλλον, ανάλογα με το αποτέλεσμα της εσωκομματικής διαδικασίας για την ανάδειξη υποψηφίου.

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Παμπορίδης επανέφερε την άποψη ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τους ψηφοφόρους του ΔΗΣΥ για την απόφασή του να διεκδικήσει την Προεδρία εκτός της επίσημης κομματικής γραμμής το 2023.

Η Αννίτα Δημητρίου τοποθετήθηκε επίσης για την πρόταση Αβέρωφ Νεοφύτου σχετικά με τις ενεργειακές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τονίζοντας ότι οι πολιτικές θέσεις του ΔΗΣΥ καθορίζονται από τις αρχές του κόμματος.

Προς το παρόν, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στις εκλογές του 2028.