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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μας ζάλισε ο καιρός: Μια ζέστη μια κρύο - Δείτε πώς θα είναι μέχρι την Κυριακή

 22.10.2026 - 06:21
Μας ζάλισε ο καιρός: Μια ζέστη μια κρύο - Δείτε πώς θα είναι μέχρι την Κυριακή

Μια έτσι και μια αλλιώς είναι ο καιρός αυτές τις μέρες.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, σήμερα θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Ακόμη, ενδέχεται να παρατηρείται αραιή σκόνη.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Ασθενής υψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται κατά διαστήματα να παρατηρείται αραιή σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 29 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 19 στα υπόλοιπα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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