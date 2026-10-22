iPhone Duo: Τι λένε τα reviews για το πρώτο foldable της Apple

Οι reviewers εντόπισαν αρκετά προβλήματα στην πρώτη προσπάθεια της Apple στα αναδιπλούμενα τηλέφωνα, εμφανίζονται όμως αρκετά επιεικείς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Apple καθυστερεί να μπει σε μια κατηγορία. «Το iPhone Duo καταφθάνει επτά χρόνια μετά το πρώτο Galaxy Fold της Samsung», επισημαίνει το Wired. Πρόκειται ωστόσο για την κλασική στρατηγική της εταιρείας, η οποία περίμενε την κατάλληλη στιγμή για καλούς λόγους. «Όπως συνηθίζει η Apple, η πρώτη της απόπειρα σε μια υπάρχουσα κατηγορία δείχνει απόλυτα ώριμη. Το Duo παρουσιάζει ασύγκριτα λιγότερα προβλήματα σε σχέση με τις πρώτες γενιές των Android ανταγωνιστών του», καταλήγει το μέσο.

«Το iPhone Duo άργησε να έρθει, αλλά η είσοδός του είναι επιβλητική», συμφωνεί το CNET.

Από την πλευρά του, το Gizmodo εντυπωσιάστηκε από την ταχύτητα με την οποία η Apple κάλυψε το χαμένο έδαφος: «Όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το iPhone Duo πέτυχε ήδη αυτό που δεν κατάφεραν οι ανταγωνιστές του στα επτά αυτά χρόνια: δημιούργησε τεράστιο ντόρο γύρω από τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα».

iPhone Duo: Τι αναφέρουν οι κριτικές για τον σχεδιασμό του

Για πρώτη απόπειρα της εταιρείας, το Duo δείχνει εκπληκτικά προσεγμένο. «Το πρώτο αναδιπλούμενο της Apple δεν μοιάζει σε καμία περίπτωση με πρωτότυπο ή δοκιμαστικό προϊόν», σημειώνει το Tom’s Guide, «κυρίως λόγω της εμμονικής προσοχής στη λεπτομέρεια. Ο άξονας αρθρώνει σταθερά σε σχεδόν κάθε γωνία, η εναλλαγή ανάμεσα στην εξωτερική και την εσωτερική οθόνη γίνεται ομαλά αφού έχουν την ίδια αναλογία διαστάσεων, ενώ η επίστρωση νανοτεχνολογίας ελαχιστοποιεί τις αντανακλάσεις και την ενοχλητική τσάκιση».

Θετικές ήταν και οι εντυπώσεις του PC Mag: «Η Apple κατέχει το κομμάτι του υλικού, σχεδιάζοντας κορυφαίες συσκευές που ξεχωρίζουν σε εμφάνιση, αίσθηση και λειτουργικότητα. Αυτό ισχύει σε μεγάλο βαθμό και για το Duo… Το ματ λευκό πίσω μέρος της συσκευής που δοκιμάσαμε είναι εξαιρετικό στην αφή. Μου άρεσε επίσης ο τρόπος που το λογότυπο έχει ενσωματωθεί γυαλιστερό μέσα στο γυαλί, δημιουργώντας μια όμορφη αντίθεση με τη γύρω ματ επιφάνεια… Ο μηχανισμός αναδίπλωσης είναι απλά απόλαυση».

«Παρά το επιπλέον πάχος και βάρος, το iPhone Duo χωράει απρόσμενα άνετα στην τσέπη», αναφέρει το 9to5Mac. «Το πιο κοντό και πλατύ του σχήμα κάνει μεγαλύτερη διαφορά από όσο περίμενα… είναι δύσκολο να περιγράψεις πόσο εντυπωσιακό δείχνει στην πράξη».

Το Gizmodo πάντως εξέφρασε μια ένσταση: «Με ενόχλησε ελαφρώς το ότι το βάρος του τράβαγε την μπροστινή τσέπη του παντελονιού μου προς τα κάτω. Έχοντας συνηθίσει στην ελαφρότητα του iPhone Air, η μόνη λύση ήταν να ξαναφορέσω ζώνη». Αναγνώρισε ωστόσο ότι το Duo «είναι ένα κομψοτέχνημα μηχανικής».

Πόσο εύκολο είναι στη χρήση το iPhone Duo ;

Κάθε τι καινούργιο απαιτεί χρόνο προσαρμογής. Ορισμένοι reviewers εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αν οι χρήστες θα δυσκολευτούν στην αρχή. «Χρησιμοποιώ iPhone από τον Ιούνιο του 2007», γράφει με κάποια δόση ανησυχίας το PC Mag. «Ξέρω πώς λειτουργεί ένα iPhone. Από το iPhone X του 2017 και μετά, είχα βρει έναν πολύ γρήγορο ρυθμό ξεκλειδώματος με το Face ID. Όλη αυτή η συνήθεια πάει τώρα περίπατο».

Στο ίδιο μήκος κύματος και το Gizmodo: «Έχω συνηθίσει τόσο πολύ το Face ID από την εποχή του iPhone X, που η επιστροφή στο Touch ID απαίτησε λίγη επανεκπαίδευση των κινήσεών μου».

Το The Verge σχολιάζει πως «είναι παράξενο να βλέπεις εφαρμογές του iPhone με χειριστήρια σε εντελώς διαφορετικές θέσεις. Όταν πατάς το κουμπί της επιστροφής στο Mail της Apple και συνειδητοποιείς ότι μετακινήθηκε από πάνω αριστερά στα δεξιά, νιώθεις μια σχετική αποδιοργάνωση. Η χρήση του Duo απαιτεί σε μεγάλο βαθμό να μάθεις το iPhone από την αρχή, κάτι που είχαμε χρόνια να βιώσουμε».

Δεν προβληματίστηκαν όμως όλοι. Το CNET αναφέρει ότι η μετάβαση από το iPhone 18 Pro Max στο iPhone Duo «έγινε αβίαστα, όχι μόνο λόγω του συντονισμού που προσφέρει το οικοσύστημα της Apple. Δεν συνάντησα κανένα κόλλημα χρησιμοποιώντας το iOS 27 και στις δύο οθόνες του Duo. Η εφαρμογή του δείχνει απόλυτα μελετημένη».

Η ποιότητα των οθονών και το «αγκάθι» της τσάκισης

Το μεγάλο στοίχημα σε κάθε αναδιπλούμενη συσκευή είναι να μην φαίνεται το σημείο όπου διπλώνει η οθόνη. Στον τομέα αυτό, οι κριτικοί θεωρούν ότι η Apple έκανε πολύ καλή δουλειά. «Η περιβόητη τσάκιση στο σημείο αναδίπλωσης είναι σχεδόν αόρατη, χάρη στην αρχιτεκτονική της οθόνης και την έξυπνη χρήση της ματ επίστρωσης νανο-υφής», αναφέρει το Wired.

Το PC Mag εμφανίστηκε πιο συγκρατημένο: «Η Apple κατάφερε να περιορίσει σημαντικά την εμφάνιση της τσάκισης, αλλά παραμένει εκεί. Μπορείς να τη δεις όταν η οθόνη είναι σβηστή και να τη νιώσεις αν περάσεις το δάχτυλό σου από πάνω».

Κατά τα άλλα, οι οθόνες του Duo απέσπασαν θετικά σχόλια. Το CNET σημειώνει ότι η εξωτερική οθόνη των 5,4 ιντσών «δεν δείχνει στριμωγμένη. Μπορώ να κάνω άνετα σχεδόν τα πάντα όπως σε ένα συμβατικό τηλέφωνο, απλώς σε μικρότερη κλίμακα. Το πληκτρολόγιο είναι ευρύχωρο και καταλαμβάνει τη μισή οθόνη, κάνοντας την πληκτρολόγηση εύκολη. Δεν έκανα περισσότερα τυπογραφικά λάθη από ό,τι συνήθως».

Εξίσου ενθουσιώδες ήταν και το The Verge για την εσωτερική οθόνη των 7,6 ιντσών: «Η Apple είναι πολύ υπερήφανη για αυτή τη ματ εσωτερική οθόνη και έχει κάθε λόγο. Δείχνει και είναι εξαιρετικά στιβαρή, απέχοντας παρασάγγας από τις γυαλιστερές, μαλακές οθόνες άλλων αναδιπλούμενων με τις εντονότατες τσακίσεις».

Τι γίνεται με τις εφαρμογές τρίτων;

Οι εφαρμογές της ίδιας της Apple προσαρμόστηκαν και σχεδιάστηκαν εκ νέου για τις ανάγκες της νέας οθόνης. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι πόσο χρόνο και μεράκι θα διαθέσουν οι ανεξάρτητοι προγραμματιστές. Η απάντηση διαφέρει ανά περίπτωση.

«Ανυπομονούσα να δοκιμάσω εφαρμογές προσαρμοσμένες στο iPhone Duo», γράφει το Tom’s Guide, «και υπάρχουν ήδη ορισμένα εξαιρετικά δείγματα. Ωστόσο, όσες εφαρμογές δεν έχουν βελτιστοποιηθεί δείχνουν από μέτριες έως απαράδεκτες. Αν και οι περισσότερες δημοφιλείς εφαρμογές θα ανανεωθούν μέχρι την κυκλοφορία του τηλεφώνου, παρατήρησα ότι ορισμένες, όπως το Disney Plus εμφάνιζαν μεγάλες μαύρες μπάρες δεξιά και αριστερά. Τα μη προσαρμοσμένα παιχνίδια δείχνουν επίσης άσχημα, καλύπτοντας μόλις τα τρία τέταρτα της οθόνης. Ελπίζω οι προγραμματιστές να βιαστούν να βγάλουν ενημερώσεις, κάτι που θεωρώ βέβαιο για να γλιτώσουν τη δημόσια κατακραυγή».

Στην ίδια διαφορά μεταξύ προσαρμοσμένων και μη εφαρμογών στάθηκε και το Wired, εμφανίστηκε όμως πιο αισιόδοξο: «Αρκετές εφαρμογές που άνοιξα στη μεγάλη οθόνη των 7,6 ιντσών έδειχναν χάλια, με παχιές μαύρες μπάρες στα πλαϊνά και την εφαρμογή περιορισμένη στο κέντρο σε μέγεθος απλού τηλεφώνου. Ωστόσο, οι αγοραστές δύσκολα θα συναντήσουν αυτό το πρόβλημα στην πράξη… Οι δημιουργοί εφαρμογών πρέπει να χρησιμοποιήσουν το πακέτο ανάπτυξης του iOS 27.1 για πλήρη συμβατότητα, κάτι που απαιτεί χρόνο. Είναι πάντως εκπληκτικό πώς ορισμένοι προγραμματιστές, που αγνοούσαν για χρόνια τα αναδιπλούμενα Android, σπεύδουν τώρα να προσαρμοστούν στο νέο iPhone».

iPhone Duo: Υψηλές ταχύτητες, αλλά και αναμενόμενη θερμότητα

Το Duo είναι μια ισχυρή συσκευή με κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά, αν και για τις απόλυτες επιδόσεις ίσως χρειαστεί να κοιτάξετε αλλού.

«Παρότι μοιράζεται τον ίδιο επεξεργαστή, τη μνήμη και τις επιλογές αποθήκευσης, το Duo δεν φτάνει τις ταχύτητες των μοντέλων Pro, ξεπερνά όμως το Samsung Galaxy Z Fold 8», αναφέρει το PC Mag. Στην καθημερινή χρήση βέβαια, τέτοιες λεπτομέρειες ελάχιστα φαίνονται: «Στη διάρκεια μιας εβδομάδας κανονικής χρήσης δεν συνάντησα το παραμικρό πρόβλημα. Η μετάβαση από την εξωτερική στην εσωτερική οθόνη γίνεται ομαλά, οι εφαρμογές ανοίγουν ακαριαία και η ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών γίνεται παιχνιδάκι».

Το CNET σημειώνει ότι στις δοκιμές επεξεργαστή Geekbench 7 «το iPhone Duo αφήνει καθαρά πίσω του τα Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra και Pixel 11 Pro Fold. Στα γραφικά, το Duo ξεπέρασε και πάλι τα Z Fold 8 και Fold 8 Ultra, αφήνοντας πολύ πίσω το Pixel 11 Pro Fold».

Εντυπωσιακές επιδόσεις, αν και υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός για τη θερμοκρασία: «Για τις περισσότερες εργασίες είναι παραπάνω από γρήγορο», γράφει το The Verge. «Πρόκειται όμως για μια λεπτή συσκευή που τροφοδοτεί δύο μεγάλες οθόνες, με αποτέλεσμα να ζεσταίνεται αισθητά και ορισμένες φορές να καίει».

Κάμερες: Όχι επιπέδου Pro, αλλά παραπάνω από επαρκείς

Όπως συνέβη και με το περσινό iPhone Air, έτσι και το Duo διαθέτει ελαφρώς κατώτερες κάμερες από αυτές που θα περίμενε κανείς με βάση την τιμή του. Το αν αυτό αποτελεί πρόβλημα, εξαρτάται από τις φωτογραφικές απαιτήσεις του καθενός.

«Ανησυχούσα για το αν οι κάμερες του iPhone Duo θα στέκονταν στο ύψος των περιστάσεων», ομολογεί το CNET. «Ευτυχώς, η έκπληξη ήταν ευχάριστη… Οι φωτογραφίες σε διάφορες συνθήκες βγήκαν καθαρές με ζωντανά χρώματα, παρόλο που λείπουν οι επαγγελματικές λειτουργίες όπως η λήψη ProRAW και το βίντεο ProRes».

Ικανοποιημένο δηλώνει και το PC Mag: «Το Duo βγάζει εξαιρετικές φωτογραφίες στα περισσότερα σενάρια. Οι ημερήσιες λήψεις σε εξωτερικούς χώρους είναι εντυπωσιακές, με πιστά χρώματα, σωστή εστίαση και πλούσια αντίθεση».

Αντίθετα, το Tom’s Guide θεωρεί «σημαντική έλλειψη την απουσία τηλεφακού. Διαθέτει μόνο βασικό φακό 48MP και υπερευρυγώνιο 48MP, που κάνουν μεν καλή δουλειά, αλλά στο ζουμ λείπει η λεπτομέρεια ενός οπτικού φακού». Το The Verge προσθέτει ότι η συσκευή «καταφεύγει σε εντονότερη ψηφιακή οξύτητα για να αναπληρώσει το ασθενέστερο υλικό, με αποτέλεσμα οι λεπτομέρειες να φαίνονται ελαφρώς τεχνητές σε σύγκριση με το 18 Pro. Επίσης, σε χαμηλό φωτισμό χάνει λίγο σε χρωματική ακρίβεια, αν και η λειτουργία Night Mode ισορροπεί κάπως την κατάσταση».

Αυτονομία: Διχασμένες οι γνώμες

Ορισμένα μέσα έμειναν ικανοποιημένα από τη μπαταρία του Duo, ενώ άλλα εξέφρασαν προβληματισμό.

Στα θετικά, το CNET αναφέρει: «Ακόμη και με πολύ αυξημένο χρόνο χρήσης τις τελευταίες ημέρες, η μπαταρία κράτησε άνετα. Μία από τις ημέρες, ξεκινώντας με 100% στις 8:15 το πρωί και μετά από συνεχή χρήση σε κοινωνικά δίκτυα, Google Docs, emails, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο YouTube και κλήσεις, το βράδυ στις 11:00 απέμενε ακόμη 29%».

Το PC Mag προσθέτει: «Κάναμε τη συνήθη δοκιμή μπαταρίας κατά τη διάρκεια της νύχτας και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Προβάλαμε βίντεο στο YouTube μέσω Wi-Fi στην εσωτερική οθόνη με τη φωτεινότητα στο μέγιστο. Η συσκευή άντεξε 18 ώρες και 15 λεπτά, ξεπερνώντας τα Motorola Razr Fold (18 ώρες), Galaxy Z Fold 8 (16 ώρες και 30 λεπτά), Z Fold 8 Ultra (16 ώρες και 29 λεπτά) και Pixel 11 Pro Fold (14 ώρες και 21 λεπτά)».

Το The Verge ωστόσο δεν έμεινε τόσο ικανοποιημένο: «Το Duo δεν φαίνεται έτοιμο να βγάλει μια ολόκληρη ημέρα εντατικής χρήσης».

Τιμή: Υψηλή αλλά δικαιολογημένη

Ίσως το πιο εκπληκτικό στοιχείο των πρώτων κριτικών είναι η αποδοχή της υψηλής τιμής του iPhone Duo από τους αξιολογητές.

«Το iPhone Duo ξεκινά από τα 1.999 δολάρια για την έκδοση των 256GB και φτάνει τα 3.199 δολάρια για τα 2TB», σημειώνει το CNET. «Αν και η αρχική τιμή είναι υψηλή, κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τα περισσότερα αναδιπλούμενα της αγοράς». Προσθέτει επίσης ότι το κόστος «καθόλου δεν εμπόδισε τη συσκευή να εξαντληθεί σχεδόν αμέσως μόλις άνοιξαν οι προπαραγγελίες».

«Αξίζει το iPhone Duo δύο χιλιάδες δολάρια;» αναρωτιέται το Tom’s Guide. «Ναι, καθώς είναι μόλις 100 δολάρια ακριβότερο από το Galaxy Z Fold 8, προσφέροντας ανθεκτικότερη κατασκευή, υψηλότερες επιδόσεις, μεγαλύτερη αυτονομία και εξυπνότερο λογισμικό».

«Στο θέμα της τιμής, το Duo κινείται απρόσμενα στα ίδια επίπεδα με τον ανταγωνισμό, παρότι παραμένει ακριβό», καταλήγει το Wired.

Με ατέλειες, αλλά απολαυστικό

Το iPhone Duo σαφώς δεν είναι αψεγάδιαστο. Οι reviewers όμως το ευχαριστήθηκαν και δεν τσιγκουνεύτηκαν τους εγκωμιαστικούς χαρακτηρισμούς, έστω και με κάποιους αστερίσκους.

«Είναι ακριβό, γεμάτο συμβιβασμούς και ορισμένες φορές εκνευριστικό στη χρήση», αναφέρει το The Verge. «Όμως όλη αυτή η αβεβαιότητα και η ιδιοτροπία του Duo το κάνουν ταυτόχρονα διασκεδαστικό, όπως συμβαίνει με κάθε πρωτοποριακή συσκευή. Ως προϊόν είναι ατελές, αλλά ως ιδέα είναι τόσο ώριμο που σου δείχνει καθαρά το μέλλον».

«Πέρα από ορισμένες μικρές ατέλειες, η Apple φαίνεται πως πέτυχε τον στόχο της με το πολυσυζητημένο αναδιπλούμενο της», εκτιμά το CNET. «Τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα φέρνουν μια ανάσα ανανέωσης σε μια στάσιμη αγορά και το iPhone Duo δεν αποτελεί εξαίρεση». Τονίζει πάντως ότι η συσκευή δεν απευθύνεται σε όλους.

Ιδιαίτερα θερμό ήταν το PC Mag στον επίλογό του: «Το iPhone Duo προσπερνά την καθυστερημένη είσοδο της Apple στην αγορά, προσφέροντας το καλύτερο υλικό, τις κορυφαίες επιδόσεις και τη μεγαλύτερη αυτονομία από κάθε άλλο αναδιπλούμενο».

Το Tom’s Guide το χαρακτήρισε «το πιο καλοσχεδιασμένο αναδιπλούμενο μέχρι σήμερα, με το πιο προσεγμένο και ευχάριστο λογισμικό». Τέλος, το Gizmodo πρόσθεσε ότι «το υλικό και το λογισμικό των κινητών αποκτούν ξανά πραγματικό ενδιαφέρον, κι αυτό είναι κάτι που αξίζει να γιορτάσουμε».

Βέβαια, αν κάποιος δεν θέλει να κάνει συμβιβασμούς μπορεί να περιμένει καθώς όπως αναφέρει και το Wired: «Όπως συμβαίνει συχνά με τα προϊόντα πρώτης γενιάς, ίσως είναι σοφότερο να περιμένει κανείς το Duo 2».

Πηγή: lifo.gr