Γάτα στο σπίτι: Πόσο διάστημα μπορούμε να την αφήσουμε μόνη της;

Οι γάτες θεωρούνται ανεξάρτητα ζώα και συχνά φαίνεται πως μπορούν να φροντίσουν μόνες τους τον εαυτό τους, αρκεί να έχουν διαθέσιμη τροφή, νερό και την αμμολεκάνη τους. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πιο σύνθετη.

Για μια υγιή ενήλικη γάτα, η απουσία του ιδιοκτήτη για 8 έως 12 ώρες, όσο διαρκεί συνήθως μια εργάσιμη ημέρα, είναι κατά κανόνα διαχειρίσιμη. Ορισμένες γάτες μπορούν περιστασιακά να μείνουν μόνες έως και 24 ώρες, εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Πέρα από αυτό το διάστημα, συνιστάται να υπάρχει καθημερινή επίσκεψη από κάποιον που θα ελέγχει την κατάστασή τους.

Το όριο των 24 ωρών







Σύμφωνα με κτηνιατρικές οδηγίες που παραθέτει το PetMD, μια γάτα δεν πρέπει να μένει μόνη για μία εβδομάδα χωρίς καθημερινή φροντίδα, ακόμη και αν διαθέτει αυτόματη ταΐστρα και ποτίστρα.

Το όριο των 24 ωρών δεν αποτελεί εγγύηση ότι κάθε γάτα μπορεί να μείνει μόνη της με ασφάλεια για τόσο μεγάλο διάστημα. Πρόκειται για ένα ενδεικτικό ανώτατο χρονικό πλαίσιο για ορισμένες υγιείς ενήλικες γάτες, υπό κατάλληλες συνθήκες. Η ηλικία, η κατάσταση της υγείας, ο χαρακτήρας και οι ανάγκες κάθε ζώου παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μια ηλικιωμένη γάτα, ένα ζώο με χρόνια πάθηση ή μια γάτα που αγχώνεται όταν απομακρύνεται ο ιδιοκτήτης της μπορεί να χρειάζεται πολύ συχνότερη επίβλεψη.

Τα γατάκια χρειάζονται πολύ συχνότερη φροντίδα





Για τα μικρά γατάκια, τα χρονικά περιθώρια είναι σημαντικά μικρότερα.

Απογαλακτισμένα γατάκια: Δεν συνιστάται να μένουν μόνα για περισσότερο από περίπου τέσσερις ώρες, ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους.

Πολύ μικρά γατάκια που τρέφονται με μπιμπερό: Χρειάζονται συχνά γεύματα και στενή παρακολούθηση, οπότε η απουσία δεν θα πρέπει να ξεπερνά περίπου τις δύο έως τρεις ώρες, ανάλογα με την ηλικία και τις οδηγίες του κτηνιάτρου.

Τα μικρά ζώα είναι πιο ευάλωτα στην αφυδάτωση, στις μεταβολές της θερμοκρασίας και σε ατυχήματα. Για τον λόγο αυτό, χρειάζονται συχνότερη φροντίδα και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται όπως οι υγιείς ενήλικες γάτες.



Γιατί δεν αρκούν η τροφή και το νερό



Το να αφήσει κανείς γεμάτα μπολ με τροφή και νερό δεν εξασφαλίζει από μόνο του την ασφάλεια του ζώου. Κατά τη διάρκεια της απουσίας μπορεί να προκύψουν προβλήματα που απαιτούν άμεση παρέμβαση.

1. Η λεκάνη με την άμμο μπορεί να γίνει ακατάλληλη για χρήση

Πολλές γάτες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην καθαριότητα της αμμολεκάνης τους. Αν αυτή λερωθεί υπερβολικά, μπορεί να αρχίσουν να αποφεύγουν τη χρήση της και να κάνουν την ανάγκη τους σε άλλα σημεία του σπιτιού.

2. Ένα πρόβλημα υγείας μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα

Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η απόφραξη του ουροποιητικού συστήματος, η οποία εμφανίζεται συχνότερα σε αρσενικές γάτες. Πρόκειται για επείγουσα κατάσταση που μπορεί να απειλήσει τη ζωή του ζώου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αν η γάτα δυσκολεύεται να ουρήσει, πηγαίνει επανειλημμένα στην αμμολεκάνη χωρίς αποτέλεσμα ή δείχνει έντονη δυσφορία, χρειάζεται άμεση κτηνιατρική αξιολόγηση.

3. Τα ατυχήματα δεν μπορούν να προβλεφθούν

Ένα μπολ με νερό μπορεί να αναποδογυρίσει, μια γάτα μπορεί να εγκλωβιστεί σε ένα δωμάτιο ή να μασήσει ένα τοξικό φυτό. Χωρίς κάποιον στο σπίτι, ακόμη και ένα μικρό περιστατικό μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό πρόβλημα.

4. Η μοναξιά μπορεί να προκαλέσει στρες

Παρά τη φήμη τους ως ανεξάρτητων ζώων, πολλές γάτες αναπτύσσουν ισχυρό δεσμό με τους ανθρώπους τους. Η παρατεταμένη απουσία μπορεί να προκαλέσει άγχος, το οποίο ενδέχεται να εκδηλωθεί με υπερβολικό γλείψιμο του τριχώματος, εμετούς, έντονο νιαούρισμα ή ούρηση και αφόδευση εκτός της αμμολεκάνης.



Πώς να προετοιμάσετε τη γάτα πριν φύγετε



Αν πρόκειται να απουσιάσετε για λίγες ώρες, μπορείτε να λάβετε ορισμένα βασικά μέτρα ώστε να περιορίσετε τους κινδύνους.

-Αφήστε φρέσκο νερό σε περισσότερα από ένα σημεία του σπιτιού.

-Φροντίστε να υπάρχει επαρκής ποσότητα τροφής, σύμφωνα με το συνηθισμένο πρόγραμμα και τις ανάγκες της γάτας.

-Καθαρίστε την αμμολεκάνη και, αν είναι εφικτό, αφήστε μία δεύτερη.

-Απομακρύνετε τοξικά φυτά, επικίνδυνα αντικείμενα και οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

-Εξασφαλίστε ένα ασφαλές σημείο ξεκούρασης, παιχνίδια και πρόσβαση σε ένα κατάλληλο σημείο παρατήρησης, όπως ένα παράθυρο με προστατευτικό δίχτυ.

Αν η απουσία πρόκειται να ξεπεράσει τις 24 ώρες, οργανώστε την επίσκεψη ενός έμπιστου γείτονα ή επαγγελματία φροντιστή κατοικιδίων τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Το άτομο αυτό θα πρέπει να ανανεώνει την τροφή και το νερό, να καθαρίζει την αμμολεκάνη και, κυρίως, να ελέγχει αν η γάτα τρώει, κινείται και συμπεριφέρεται φυσιολογικά.

Είναι επίσης χρήσιμο να αφήσετε γραπτές οδηγίες για τη διατροφή, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και τα στοιχεία του κτηνιάτρου σας.

Μια ακόμη απλή κίνηση που μπορεί να βοηθήσει ορισμένες γάτες είναι να αφήσετε στο αγαπημένο τους σημείο ένα ρούχο που έχετε φορέσει και διατηρεί τη μυρωδιά σας.

Αν έχετε δύο γάτες





Πολλοί ιδιοκτήτες πιστεύουν ότι δύο γάτες μπορούν να κρατούν η μία συντροφιά στην άλλη και, επομένως, να μένουν μόνες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η παρουσία ενός δεύτερου ζώου μπορεί να βοηθήσει, εφόσον οι γάτες έχουν καλή σχέση μεταξύ τους. Δεν εξαλείφει, όμως, την ανάγκη για επίβλεψη.

Δύο γάτες καταναλώνουν περισσότερο νερό και τροφή και λερώνουν γρηγορότερα τις αμμολεκάνες. Επιπλέον, αν δεν συμβιώνουν αρμονικά, μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις όταν δεν υπάρχει κανείς για να παρέμβει.



Τα χρονικά όρια που προτείνονται βασίζονται κυρίως στην κτηνιατρική εμπειρία και στις γενικές οδηγίες φροντίδας, καθώς δεν υπάρχει ένα ενιαίο όριο που να εγγυάται την ασφάλεια όλων των ζώων.

Μια υγιής ενήλικη γάτα μπορεί να διαχειριστεί ευκολότερα μια σύντομη απουσία, ενώ ένα ζώο με προβλήματα υγείας, προχωρημένη ηλικία ή έντονο άγχος μπορεί να χρειάζεται συνεχή ή πολύ συχνότερη επίβλεψη.

Αν πρόκειται να λείψετε για περισσότερο από μία ημέρα, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να εξασφαλίσετε καθημερινή φροντίδα και να συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας, ιδιαίτερα αν η γάτα λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή ή έχει ειδικές διατροφικές ανάγκες.

Πηγή: iefimerida.gr