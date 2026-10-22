Netflix: Μαζικές απολύσεις και διοικητικές ανατροπές μετά την έλλειψη επιτυχιών

Ο κολοσσός του streaming καταγράφει συστηματικά πόσο συχνά οι συνδρομητές συνδέονται στην πλατφόρμα, έναν δείκτη που ονομάζει qualified play days (QPDs). Ο αριθμός αυτός όμως σημείωνε κάμψη, εξέλιξη ανησυχητική, καθώς αποκάλυπτε ότι το περιεχόμενο δυσκολευόταν να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Το κλίμα στο εσωτερικό της εταιρείας άλλαξε απότομα. Σύμφωνα με στέλεχος που ενημερώθηκε για τη συνάντηση, οι ομάδες άρχισαν αμέσως να προετοιμάζονται για απολύσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, οι φόβοι αυτοί επιβεβαιώθηκαν. Ο συν-διευθύνων σύμβουλος Τεντ Σαράντος ηγήθηκε μιας από τις πιο δραματικές αναδιαρθρώσεις στην ιστορία της εταιρείας, απολύοντας περίπου 1.000 εργαζόμενους. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και τα ανώτατα στελέχη που ήταν υπεύθυνα για το τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο.

Για χρόνια, το Netflix αποτελούσε το απόλυτο πρότυπο του Χόλιγουντ. Ήταν ένας γίγαντας του streaming με φαινομενικά ασταμάτητη αύξηση συνδρομητών, που ανάγκασε τις μεγαλύτερες εταιρείες ψυχαγωγίας στον κόσμο να αναθεωρήσουν εκ βάθρων το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Ωστόσο, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά το λανσάρισμα της υπηρεσίας, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα κλασικό πρόβλημα της βιομηχανίας, την έλλειψη νέων μεγάλων επιτυχιών.

Παρά την επιβράδυνση στην αύξηση των εσόδων, ο επικεφαλής της εταιρείας επέμεινε ότι ο πυρήνας της επιχείρησης παραμένει ισχυρός. «Το επιχειρηματικό μας μοντέλο και η στρατηγική μας αποδίδουν. Δεν χρειάζεται καμία ριζική αλλαγή πλεύσης», δήλωσε ο Σαράντος σε αναλυτές. «Χρειάζεται όμως καλύτερη εκτέλεση στην αγορά των ΗΠΑ. Απλώς δεν αναπτυσσόμαστε όσο γρήγορα θα μπορούσαμε ή θα θέλαμε».

Η μετοχή του Netflix σημείωνε πτώση 4% στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης.

Το πρόβλημα είναι στην κεφαλή της εταιρείας ;

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν σε πλήρη αντίθεση με τη διοικητική αναταραχή στο εσωτερικό της εταιρείας. Ο Σαράντος απομάκρυνε τους κορυφαίους δημιουργικούς συνεργάτες του και προσέλαβε ένα πρώην στέλεχος της Disney για να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων. «Ο Τεντ δεν πρόκειται να παραδεχτεί ποτέ ότι έκανε λάθος, οπότε την πληρώνουν άλλοι», σχολίασε έμπειρο στέλεχος του Χόλιγουντ.

Πηγή κοντά στην εταιρεία ανέφερε: «Ο Τεντ προχωρά σε αποφασιστικές διοικητικές αλλαγές για να ενισχύσει το πρόγραμμα στις ΗΠΑ και να προετοιμάσει το Netflix για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Ποτέ δεν ήταν από αυτούς που προστατεύουν το καθεστώς που επικρατεί, και οι αποφάσεις αυτές το αποδεικνύουν».

Ο Σαράντος, ο οποίος διοικούσε το τμήμα περιεχομένου του Netflix για χρόνια πριν αναλάβει τη θέση του συν-διευθύνοντος συμβούλου το 2020, εξέφραζε έντονη δυσαρέσκεια για την αδυναμία της εταιρείας να βγάλει νέες επιτυχίες και να πείσει τους συνδρομητές να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην πλατφόρμα.

Παρά τα περίπου 20 δισ. δολάρια που δαπανώνται ετησίως για παραγωγές, ο χρόνος που αφιέρωσε το κοινό παρακολουθώντας Netflix αυξήθηκε μόλις κατά 2% στο πρώτο μισό του 2026.

Την περασμένη εβδομάδα, το Netflix απέλυσε περίπου το 6% του προσωπικού του,δηλαδή 1.000 εργαζόμενους, με τον Σαράντος να αναφέρει στους υπαλλήλους ότι επρόκειτο για ένα αναγκαίο κακό, ώστε να γίνουν επενδύσεις σε τομείς «υψηλού αντικτύπου».

Η Μπέλα Μπατζάρια, επικεφαλής περιεχομένου του Netflix, απολύθηκε μόλις λίγες ώρες αφού ολοκλήρωσε την επίβλεψη των μαζικών απολύσεων. Απολύθηκε επίσης ο επικεφαλής του κινηματογραφικού τμήματος, Νταν Λιν, παρόλο που το Σαββατοκύριακο βρέθηκε στον ίδιο χώρο με τον Σαράντος στο γκαλά του Μουσείου της Ακαδημίας Κινηματογράφου, δίπλα σε ονόματα όπως η Τέιλορ Σουίφτ, η Σαρλίζ Θερόν και η Τεγιάνα Τέιλορ.

Οι απολύσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την περίφημη σκληρή εταιρική κουλτούρα του Netflix. Βάσει του λεγόμενου «keeper test», οι μάνατζερ ενθαρρύνονται να απομακρύνουν γρήγορα υπαλλήλους για τους οποίους δεν θα έδιναν μάχη για να τους κρατήσουν.

Ωστόσο, στελέχη της εταιρείας και παράγοντες της βιομηχανίας επισημαίνουν ότι ο ίδιος ο Σαράντος ήταν ο αρχιτέκτονας της στρατηγικής που εφάρμοσε η Μπατζάρια: η στροφή σε περιεχόμενο για πιο ευρύ κοινό και η ώθηση της ανάπτυξης εκτός των ΗΠΑ, καθώς η εγχώρια αγορά έφτανε σε σημείο κορεσμού. Η απομάκρυνσή της εγείρει ένα άβολο ερώτημα: αρκεί η αλλαγή των στελεχών για να ανακάμψει η εταιρεία;

Καταρρέει η μετοχής του Netflix

Η μετοχή του Netflix έχει χάσει πάνω από το μισό της αξίας της από το υψηλό του 2025. Οι ρευστοποιήσεις επιταχύνθηκαν μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εξαγοράς της ανταγωνίστριας Warner Bros Discovery, εξέλιξη που προκάλεσε αμφιβολίες για το αν διαθέτει αρκετό δικό της περιεχόμενο ώστε να διατηρήσει τη δυναμική της.

Η επιβράδυνση της τηλεθέασης έχει ανησυχήσει τους επενδυτές, οι οποίοι φοβούνται παρατεταμένη κάμψη στην αύξηση των εσόδων. Το Netflix προειδοποίησε την Τρίτη ότι η αύξηση των πωλήσεων θα συνεχίσει να επιβραδύνεται, αγγίζοντας επίπεδα που είχε να δει από το 2023.

«Το Netflix καλείται τώρα να αποδείξει την αξία του στην πράξη», σημειώνει ο Ριτς Γκρινφιλντ, αναλυτής της LightShed Partners. «Πρέπει να αποδείξουν ότι η αύξηση των εσόδων μπορεί να επιταχυνθεί ξανά, με ή χωρίς βελτίωση στην εμπλοκή των θεατών».

«Αν η αύξηση των εσόδων το 2027 επιταχυνθεί προς το 15%, τότε πρόκειται απλώς για ζήτημα εντυπώσεων και όχι για ουσιαστικό πρόβλημα της επιχείρησης», εξηγεί. «Αν όμως υποχωρήσει προς το 10% ή και χαμηλότερα, τότε υπάρχει πραγματικό πρόβλημα». Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 11,8%.

Υπό την καθοδήγηση της Μπατζάρια, το Netflix διεύρυνε το πρόγραμμά του περιλαμβάνοντας ριάλιτι, ζωντανή ψυχαγωγία και αθλητικά γεγονότα, κλείνοντας συμφωνίες με το NFL, το WWE και τη FIFA.

Τα στελέχη του Netflix δέχονται πιέσεις να φέρνουν αποτέλεσμα με μικρό κόστος

Πίσω από τις κάμερες, τα δημιουργικά στελέχη του Netflix δέχονταν αντικρουόμενες πιέσεις: έπρεπε να παραδώσουν μεγαλύτερες επιτυχίες, συγκρατώντας παράλληλα τις δαπάνες. Υπάλληλος που απολύθηκε πρόσφατα περιέγραψε ότι τους ζητούσαν να παρέχουν εντυπωσιακές ανέσεις στους μεγάλους δημιουργούς του Χόλιγουντ, αλλά με πολύ πιο σφιχτούς προϋπολογισμούς.

Ενώ στο παρελθόν το Netflix προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στη μαζική ψυχαγωγία και το φιλόδοξο, πειραματικό περιεχόμενο, η έμφαση δινόταν πλέον όλο και περισσότερο στην εμπορική επιτυχία, με αποτέλεσμα να λείπει από την ταινιοθήκη του μια επιτυχία επιπέδου White Lotus του HBO. «Όταν προσπαθείς να ικανοποιήσεις τους πάντες, χάνεις το κοινό που πραγματικά στοχεύεις», ανέφερε ο ίδιος υπάλληλος.

Ο Σαράντος παραδέχτηκε τη δύσκολη σχέση που έχει κατά καιρούς το Netflix με το Χόλιγουντ, δηλώνοντας στους επενδυτές την Τρίτη ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες του νέου επικεφαλής περιεχομένου, Πίτερ Ράις, θα είναι η διαχείριση των σχέσεων με τους δημιουργούς και τους ηθοποιούς.

Ο Ράις, πρώην στέλεχος της Disney και της Fox με ισχυρούς δεσμούς στο Χόλιγουντ, αναλαμβάνει καθήκοντα τη στιγμή που το Netflix αρχίζει να επανεξετάζει ορισμένες από τις πρακτικές που το διαφοροποιούσαν από τα παραδοσιακά στούντιο. Η εταιρεία θα κυκλοφορήσει την ταινία Narnia της Γκρέτα Γκέρβιγκ στις αίθουσες το επόμενο έτος, με τον Σαράντος να δηλώνει ότι η στρατηγική της εταιρείας για τις κινηματογραφικές αίθουσες «έχει εξελιχθεί».

Ακόμη και μετά την υποχώρηση της μετοχής του, το Netflix παραμένει η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα streaming στον κόσμο, με 325 εκατ. συνδρομητές στο τέλος του 2025. Το ποσοστό ακυρώσεων παραμένει το χαμηλότερο στον κλάδο. Η εταιρεία έχει διαμορφώσει ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο για την ψυχαγωγία στην ψηφιακή εποχή, καταγράφοντας καθαρά κέρδη 11 δισ. δολαρίων από έσοδα 45 δισ. δολαρίων πέρυσι.

Ο Γκρινφιλντ προειδοποίησε πάντως ότι ο χώρος της ψυχαγωγίας είναι απρόβλεπτος, φέρνοντας ως παράδειγμα αναπάντεχες επιτυχίες όπως το Squid Game. Ένα πιο δυνατό πρόγραμμα σειρών την επόμενη χρονιά θα μπορούσε να αλλάξει γρήγορα τις εντυπώσεις για τις προοπτικές του Netflix, ακόμα κι αν το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε από στελέχη που μόλις απολύθηκαν.

«Έχω ζήσει πολλούς κύκλους όπου απολύεις κάποιον και αμέσως μετά κάνει τη μία επιτυχία μετά την άλλη», σχολίασε.

Το Netflix πόνταρε παράλληλα στο La Bola Negra, μια ισπανόφωνη ταινία που ήδη συγκεντρώνει θετικά σχόλια ως πιθανή υποψήφια για Όσκαρ. Ο συν-διευθύνων σύμβουλος Γκρεγκ Πίτερς ξεχώρισε τις νέες σεζόν των σειρών The Diplomat και Wednesday ως τίτλους που μπορούν να προσελκύσουν μαζικά το κοινό.

Πάντως, ο Σαράντος δεν είναι ο μόνος που αναζητά την επόμενη μεγάλη επιτυχία. Στα γραφεία του Netflix στη Sunset Boulevard, οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι η επιθυμία αυτή ήταν αμοιβαία.

«Θα ήταν εξαιρετικό να είχαμε καλύτερο περιεχόμενο για να δουλέψουμε», ανέφερε πρώην εργαζόμενος. «Ακόμα και ως συνδρομητής, ως άνθρωπος που βλέπει Netflix, δεν έβρισκα περιεχόμενο που να καλύπτει τα γούστα μου».

Πηγή:lifo.gr