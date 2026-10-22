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Οι 6 συμπεριφορές που δείχνουν ότι κάποιος είναι αναξιόπιστος

 22.10.2026 - 09:08
Οι 6 συμπεριφορές που δείχνουν ότι κάποιος είναι αναξιόπιστος

Οι άνθρωποι με τους οποίους επιλέγουμε να περνάμε χρόνο επηρεάζουν όχι μόνο την ψυχολογία μας, αλλά και την προσωπική και επαγγελματική μας εξέλιξη. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να μπορούμε να τους δείχνουμε εμπιστοσύνη.

Οι προσβολές πίσω από το χιούμορ μειώνουν την εμπιστοσύνη

Ορισμένοι χρησιμοποιούν τα αστεία ως μέσο για να εκφράσουν υποτιμητικά ή προσβλητικά σχόλια. Οι λεγόμενες «έμμεσες προσβολές» ή τα συγκαλυμμένα κομπλιμέντα μπορεί να μοιάζουν αθώα, όμως συχνά στοχεύουν σε προσωπικές ανασφάλειες ή αδυναμίες. Αν κάθε «αστείο» σας κάνει να αισθάνεστε άβολα ή μειώνει την αυτοπεποίθησή σας, ίσως δεν πρόκειται απλώς για χιούμορ.

Η επίρριψη ευθυνών υπονομεύει την εμπιστοσύνη

Οι άνθρωποι που μεταθέτουν συνεχώς την ευθύνη στους άλλους δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα δικά τους λάθη. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη ή να διορθώσουν μια κατάσταση, αναζητούν κάποιον άλλον για να κατηγορήσουν.

Η ανάληψη ευθύνης αποτελεί βασικό στοιχείο της συναισθηματικής ωριμότητας και της αξιοπιστίας, ενώ η συνεχής επίρριψη ευθυνών υπονομεύει την εμπιστοσύνη σε κάθε σχέση.

Στήριξη ή αποθάρρυνση;

Μερικές φορές οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι θέλουν το καλό σας, όμως οι πράξεις τους δείχνουν το αντίθετο. Μπορεί να υποβαθμίζουν τους στόχους σας, να χαρακτηρίζουν τα όνειρά σας μη ρεαλιστικά ή να σας αποθαρρύνουν από νέες προσπάθειες. Η ειλικρινής φροντίδα μπορεί να περιλαμβάνει συμβουλές και εποικοδομητική κριτική, όχι όμως συνεχή απαξίωση.

Λόγια που δεν συμβαδίζουν με τις πράξεις

Η συνέπεια αποτελεί θεμέλιο της εμπιστοσύνης. Όταν κάποιος υπόσχεται διαρκώς πράγματα που δεν πραγματοποιεί ή συμπεριφέρεται αντίθετα από όσα δηλώνει ότι πιστεύει, δημιουργείται αβεβαιότητα. Αν και όλοι μπορεί κάποια στιγμή να φανούμε ασυνεπείς, η επαναλαμβανόμενη αναντιστοιχία ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι.

Η εμπιστοσύνη κλονίζεται από τις «παράξενες» αμφιβολίες

Υπάρχουν άνθρωποι που παρουσιάζουν τον αρνητισμό τους ως ένδειξη φροντίδας. Αντί να ενθαρρύνουν τις προσπάθειές σας, επικεντρώνονται αποκλειστικά στους κινδύνους και στις πιθανότητες αποτυχίας. Η καλοπροαίρετη συμβουλή βοηθά κάποιον να προετοιμαστεί καλύτερα, ενώ η συνεχής αμφισβήτηση μπορεί να μειώσει την αυτοπεποίθηση και το κίνητρό του.

Υπονόμευση και δικαιολογίες

Η πιο ανησυχητική συμπεριφορά είναι όταν κάποιος δημιουργεί εμπόδια στην πρόοδό σας και στη συνέχεια προσπαθεί να δικαιολογήσει τις πράξεις του. Μπορεί να αθετεί υποσχέσεις, να σαμποτάρει έμμεσα τις προσπάθειές σας ή να αποφεύγει να αναλάβει την ευθύνη επικαλούμενος διάφορες δικαιολογίες.

Σε μελέτη στο BMC Psychology, διαπιστώθηκε πως τέτοιες συμπεριφορές συχνά συνδέονται με ανασφάλεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή ανάγκη ελέγχου.

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