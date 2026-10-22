Οι 6 συμπεριφορές που δείχνουν ότι κάποιος είναι αναξιόπιστος

Οι προσβολές πίσω από το χιούμορ μειώνουν την εμπιστοσύνη

Ορισμένοι χρησιμοποιούν τα αστεία ως μέσο για να εκφράσουν υποτιμητικά ή προσβλητικά σχόλια. Οι λεγόμενες «έμμεσες προσβολές» ή τα συγκαλυμμένα κομπλιμέντα μπορεί να μοιάζουν αθώα, όμως συχνά στοχεύουν σε προσωπικές ανασφάλειες ή αδυναμίες. Αν κάθε «αστείο» σας κάνει να αισθάνεστε άβολα ή μειώνει την αυτοπεποίθησή σας, ίσως δεν πρόκειται απλώς για χιούμορ.

Η επίρριψη ευθυνών υπονομεύει την εμπιστοσύνη

Οι άνθρωποι που μεταθέτουν συνεχώς την ευθύνη στους άλλους δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα δικά τους λάθη. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη ή να διορθώσουν μια κατάσταση, αναζητούν κάποιον άλλον για να κατηγορήσουν.

Η ανάληψη ευθύνης αποτελεί βασικό στοιχείο της συναισθηματικής ωριμότητας και της αξιοπιστίας, ενώ η συνεχής επίρριψη ευθυνών υπονομεύει την εμπιστοσύνη σε κάθε σχέση.

Στήριξη ή αποθάρρυνση;

Μερικές φορές οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι θέλουν το καλό σας, όμως οι πράξεις τους δείχνουν το αντίθετο. Μπορεί να υποβαθμίζουν τους στόχους σας, να χαρακτηρίζουν τα όνειρά σας μη ρεαλιστικά ή να σας αποθαρρύνουν από νέες προσπάθειες. Η ειλικρινής φροντίδα μπορεί να περιλαμβάνει συμβουλές και εποικοδομητική κριτική, όχι όμως συνεχή απαξίωση.

Λόγια που δεν συμβαδίζουν με τις πράξεις

Η συνέπεια αποτελεί θεμέλιο της εμπιστοσύνης. Όταν κάποιος υπόσχεται διαρκώς πράγματα που δεν πραγματοποιεί ή συμπεριφέρεται αντίθετα από όσα δηλώνει ότι πιστεύει, δημιουργείται αβεβαιότητα. Αν και όλοι μπορεί κάποια στιγμή να φανούμε ασυνεπείς, η επαναλαμβανόμενη αναντιστοιχία ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι.

Η εμπιστοσύνη κλονίζεται από τις «παράξενες» αμφιβολίες

Υπάρχουν άνθρωποι που παρουσιάζουν τον αρνητισμό τους ως ένδειξη φροντίδας. Αντί να ενθαρρύνουν τις προσπάθειές σας, επικεντρώνονται αποκλειστικά στους κινδύνους και στις πιθανότητες αποτυχίας. Η καλοπροαίρετη συμβουλή βοηθά κάποιον να προετοιμαστεί καλύτερα, ενώ η συνεχής αμφισβήτηση μπορεί να μειώσει την αυτοπεποίθηση και το κίνητρό του.

Υπονόμευση και δικαιολογίες

Η πιο ανησυχητική συμπεριφορά είναι όταν κάποιος δημιουργεί εμπόδια στην πρόοδό σας και στη συνέχεια προσπαθεί να δικαιολογήσει τις πράξεις του. Μπορεί να αθετεί υποσχέσεις, να σαμποτάρει έμμεσα τις προσπάθειές σας ή να αποφεύγει να αναλάβει την ευθύνη επικαλούμενος διάφορες δικαιολογίες.

Σε μελέτη στο BMC Psychology, διαπιστώθηκε πως τέτοιες συμπεριφορές συχνά συνδέονται με ανασφάλεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή ανάγκη ελέγχου.