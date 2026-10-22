Παμπορίδης: «Είδα με ευχαρίστηση την εξαγγελία του Αβέρωφ... Να ξεκαθαρίσει τι θέλει να πει ο Καρούσος»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ξεκαθάρισε ότι οι σχετικές αποφάσεις ανήκουν στα συλλογικά όργανα του κόμματος, υποδεικνύοντας παράλληλα πως όποιος επιθυμεί τη στήριξη του ΔΗΣΥ οφείλει να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ή να αποκαταστήσει τη σχέση του με την παράταξη.

Την ίδια ώρα, σχολίασε την εξαγγελία του Αβέρωφ Νεοφύτου, τη συνάντησή του με τον τέως Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, αλλά και τις αναφορές του Μάριου Καρούσου, ενώ άσκησε κριτική στη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, χαρακτηρίζοντας την προσέγγισή της διαχειριστική και χωρίς τις υψηλές φιλοδοξίες που, όπως υποστήριξε, χρειάζεται η χώρα.

Όπως ανέφερε «η ενδεχόμενη επιθυμία του κυρίου Χριστοδουλίδη να επανασυνδεθεί με το Συναγερμό δεν είναι απόφαση ούτε του Παμπορίδη ούτε της Αννίτας, ούτε του Αβέρωφ, ούτε κανενός άλλου. Είναι απόφαση των συμμετοχικών οργάνων. Εγώ δεν, δεν μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Αν όμως ο κύριος Χριστοδουλίδης το επιθυμεί, υπέδειξα τον τρόπο που εγώ θεωρώ ότι μπορεί να γίνει. Να μην χάνουμε λίγο τη μπάλα. Προτρέχουμε. Ο κύριος Χριστοδουλίδης δεν έχει ακόμα εκφράσει τη βούλησή του να είναι καν υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Αν το πράξει, υποθέτω θα το πράξει εκτός του Δημοκρατικού Συναγερμού, εκτός αν έρθει και υποβάλει την υποψηφιότητά του. Άρα ο Συναγερμός είναι ένα κόμμα συντεταγμένο, το οποίο κινείται ήδη προς την εκλογή την προεδρική, με τις διαδικασίες που ορίζει το καταστατικό του για να επιλέξει τον υποψήφιό του. Όποιος θα επιθυμούσε να ήταν υποψήφιος του Συναγερμού θα έπρεπε, αν είναι εκ των μελών μας εννοώ, θα έπρεπε να το πράξει με αυτόν τον τρόπο.

Όποιος βρίσκεται εκτός Συναγερμού και επιθυμεί τη στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού, αυτός οφείλει να βρει τους τρόπους να δημιουργήσει σχέση ή να αποκαταστήσει σχέση με το Δημοκρατικό Συναγερμό. Είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Ο Αναστασιάδης όμως δεν βλέπει τα πράγματα από την στενή οπτική των κομματικών διαδικασιών. Ο Αναστασιάδης υποθέτω ότι εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει μια κεντροδεξιά νοοτροπία στη διακυβέρνηση του τόπου.

Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι η δική μας πρόταση καλύπτει πλήρως τις ανησυχίες και του κυρίου Αναστασιάδη. Και είμαι βέβαιος ότι και ο κύριος Αναστασιάδης τον υποψήφιο του Συναγερμού θα στηρίξει στις προεδρικές εκλογές. Όταν αποφάσισα ότι θα τρέξω για τη διαδικασία του, του χρίσματος, ζήτησα να ενημερώσω ιστορικά στελέχη με τα οποία είχα συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, από το 81 που βρίσκομαι στον Συναγερμό και τα οποία βρίσκονται ακόμα εν ζωή.

Δεν θα ήταν δυνατόν ένα από αυτά τα στελέχη να μην ήταν ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίτιμος πρόεδρος του κόμματος. Ζήτησα λοιπόν να τον συναντήσω. Ήταν στο εξωτερικό, απουσίαζε. Και έτσι βάλαμε τη συνάντησή μας αμέσως μετά την επιστροφή του. Και αυτός ήταν και ο λόγος.

«Την είδα με ευχαρίστηση την εξαγγελία του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου. Εγώ δεν είμαι ούτε στο Προεδρικό ούτε στην Πινδάρου. Υπάρχουν βουλευτές που είναι και στην Πινδάρου. Ας ξεκαθαρίσει ο Καρούσος τι θέλει να πει γιατί έχει πάει λίγο μακριά αυτή η βαλίτσα».

«Tο στοίχημα είναι να έχουμε μια κυβέρνηση του ΔΗΣΥ. Ο ΔΗΣΥ αποτελεί μια πολιτική δύναμη που έχει δείξει ότι έχει και τη δυνατότητα και το όραμα που απαιτεί η κοινωνία για να οδηγήσει τη χώρα σε νίκες και όχι απλώς για να παραμένει σε μία αμυντική διαχειριστική διάταξη. Η Κύπρος επί των ημερών του Δημοκρατικού Συναγερμού άκμασε, άνθισε η οικονομία, προστατεύτηκαν τα κεκτημένα του λαού, ενισχύθηκαν οι κοινωνικές κατακτήσεις, όπως το ΓεΣΥ, όπως το ΕΕΕ, όπως τα δικαιώματα, στη διαφορετικότητα.

Υπήρξαν σοβαρές και ειλικρινείς προσπάθειες επίλυσης του εθνικού μας προβλήματος. Μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε περγαμηνές για το τι έχουμε προσφέρει στον τόπο. Λοιπόν, η παρένθεση αν θέλετε, η οποία μας άφησε εκτός Κυβέρνησης το 23, με τον εσωτερικό διχασμό και τα προβλήματα τα οποία ανέκυψαν από αυτή τη ρήξη, πρέπει να καταστεί παρελθούσα.

Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Πρέπει να πορευτούμε ξανά στην κοινωνία ως κόμμα, γιατί αυτό είμαστε. Ένα κόμμα είμαστε, το οποίο είναι συντεταγμένο, έχει προτάσεις και μπορεί να εμπνεύσει ξανά αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στον λαό. Αν αυτό το θέσουμε ως το στοίχημα μας, αυτός θα είναι και ο στόχος μας».

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη είπε «εγώ θεωρώ ότι η διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη σε σύγκριση με το πού έχει θέσει η ίδια τον πήχη της διακυβέρνησης του τόπου, έχει περάσει πολύ χαμηλότερα.

Αλλά κρίνοντάς την αντικειμενικά, θα έλεγα ότι είναι μία πάνω κάτω ικανοποιητική κατάσταση, η οποία αντανακλά τη διαχειριστική αντίληψη της τρέχουσας κυβέρνησης.

Δεν αντιλαμβάνεται τη διακυβέρνηση του τόπου παρά μόνο ως διαχείριση των ζητημάτων που ανακύπτουν. Αυτή η διαχείριση δε δεν είναι επαρκής και ικανοποιητική, αφού τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη διογκώνονται και αυξάνονται και είναι καθαρά συντηρητικός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται.

Έχω την αίσθηση ότι η Κύπρος χάνει όταν δεν πιστεύει στον εαυτό της και δεν επιχειρεί να αγγίξει πολύ ψηλότερα από αυτά που έχουμε σήμερα».