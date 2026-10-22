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Πρεμιέρα «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΣΤΟΝ ALPHA»: Με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στην εξοχική κατοικία στο Τρόοδος

 22.10.2026 - 09:51
Πρεμιέρα «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ ΣΤΟΝ ALPHA»: Με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στην εξοχική κατοικία στο Τρόοδος

Το δημοφιλές και βραβευμένο talk-show «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA» με τον Τάσο Τρύφωνος έρχεται για ακόμη μια τηλεοπτική χρονιά. 

Κάθε Σάββατο στις 11 το βράδυ, θα φιλοξενεί σπουδαίες προσωπικότητες του καλλιτεχνικού, πολιτικού, αθλητικού χώρου σε Ελλάδα και Κύπρο που έχουν κάτι σημαντικό να πουν. Το μακροβιότερο talk-show της κυπριακής τηλεόρασης θα συνεχίσει και φέτος να παρουσιάζει σπάνιους καλεσμένους που δε μιλάνε συχνά στην τηλεόραση μετά την πολύ επιτυχημένη περσινή σεζόν κατά την οποία οι συνεντεύξεις του συζητήθηκαν όσο ποτέ άλλοτε.

Πρώτος καλεσμένος της νέας σεζόν, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 11 το βράδυ, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο Τάσος Τρύφωνος μπαίνει στο προεδρικό αυτοκίνητο μαζί με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και συζητάνε χαλαρά με προορισμό την προεδρική εξοχική κατοικία του Τροόδους. Εκεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης ξεναγεί την κάμερα της εκπομπής στον υπέροχο εξωτερικό χώρο της κατοικίας πριν μπουν μέσα για το κυρίως μέρος της συνέντευξης.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μιλάει για όλα: την καθημερινότητα του, τα παιδιά του, την Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη, τους γονείς του, τον Αβέρωφ Νεοφύτου, την Αννίτα Δημητρίου, τον Γιώργο Παμπορίδη, την εξουσία και δίνει απαντήσεις και για τα θέματα της επικαιρότητας.

Τι θα γίνει με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου – Ελλάδας; Στηρίζει τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό; Ποια η σχέση του με τον Νικόλα Παπαδόπουλο; Περιμένει τη στήριξη του ΔΗΚΟ; Θα διεκδικήσει ακόμη μια προεδρική θητεία; Ποια η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ;

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA και σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Σάββατο 24 Οκτωβρίου, στις 11 το βράδυ, στον ALPHA Κύπρου.

 

 

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