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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάει Πινδάρου σήμερα ο Αβέρωφ- Καταθέτει τα έντυπα για το χρίσμα του ΔΗΣΥ

 22.10.2026 - 10:07
Πάει Πινδάρου σήμερα ο Αβέρωφ- Καταθέτει τα έντυπα για το χρίσμα του ΔΗΣΥ

Στα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, στην Πινδάρου, θα μεταβεί σήμερα, Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, προκειμένου να καταθέσει τα έντυπα υποστήριξης της υποψηφιότητάς του για το χρίσμα του κόμματος, ενόψει των Προεδρικών Εκλογών του 2028.

Ο τέως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ αναμένεται να βρεθεί στα γραφεία της παράταξης στις 17:00, μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόφασής του να διεκδικήσει την ψήφο εμπιστοσύνης των μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη, ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξήγγειλε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος την υποψηφιότητά του για το χρίσμα, βάζοντας τέλος στην εκκρεμότητα που υπήρχε αναφορικά με τη συμμετοχή του στην εσωκομματική διαδικασία. Παρότι είχε ανακοινώσει από τις 27 Σεπτεμβρίου την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας, μέχρι χθες δεν είχε ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα ακολουθούσε τη διαδικασία του κόμματος.

Στο μήνυμά του, το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε με φόντο το ημιτελές ενεργειακό έργο στο Βασιλικό, ο Αβέρωφ Νεοφύτου άσκησε κριτική στη σημερινή διακυβέρνηση, εστιάζοντας στην ακρίβεια, στο αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι για την εξασφάλιση στέγης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Κυπριακό, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που εγκυμονεί η παρατεταμένη στασιμότητα, ενώ έθεσε ως βασική πολιτική επιδίωξη την αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας.

Η διεκδίκηση του χρίσματος από τον Αβέρωφ Νεοφύτου έρχεται μετά την απόφαση της Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου, να αποσυρθεί από την εσωκομματική κούρσα, επικαλούμενη την ανάγκη διαφύλαξης της ενότητας της παράταξης. Με τα σημερινά δεδομένα, η αναμέτρηση διαμορφώνεται μεταξύ του τέως Προέδρου του κόμματος και του πρώην Υπουργού Υγείας, Γιώργου Παμπορίδη, ο οποίος έχει επίσης εκφράσει πρόθεση διεκδίκησης του χρίσματος.

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ενώ η εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη του υποψηφίου του ΔΗΣΥ έχει προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου.

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