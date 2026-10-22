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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μουσιούττας: Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο επόμενο Υπουργικό

 22.10.2026 - 10:22
Μουσιούττας: Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στο επόμενο Υπουργικό

Την ελπίδα ότι τα νομοσχέδια της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης θα οδηγηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εξέφρασε την Πέμπτη ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, στη συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης και ερωτηθείς από τους κοινωνικούς εταίρους πότε αναμένεται να οδηγηθεί η μεταρρύθμιση στη Βουλή, ο Υπουργός ανέφερε ότι αναμένεται η ολοκλήρωση του νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία μέχρι τη Δευτέρα. Αν αυτό καταστεί εφικτό, σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση θα οδηγηθεί στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να εγκριθεί και να κατατεθεί στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Μπαίνουμε στην τελική ευθεία», ανέφερε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι «τα τελευταία μέτρα είναι τα πιο δύσκολα». Ο κ. Μουσιούττας πρόσθεσε ότι γίνεται προσπάθεια από όλους να έρθουν όσο το δυνατόν πιο κοντά οι απόψεις.

Εξάλλου, ο Υπουργός ανέφερε ότι φαίνεται να αποκρυσταλλώνονται και οι θέσεις των μερών στην Τεχνική Επιτροπή που ασχολείται με τον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού, τα Ταμεία Προνοίας και η συζήτηση αναμένεται να μεταφερθεί στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Όπως είπε, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ έχουν ήδη στείλει γραπτώς τις θέσεις τους.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Πανίκος Αργυρίδης, ανέφερε ότι και η ΣΕΚ αναμένεται να στείλει μέχρι το τέλος της μέρας γραπτώς τις θέσεις της για το θέμα.

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, είπε ότι υπολογίζει ότι μέχρι τη Δευτέρα θα στείλει και η ΠΕΟ τις δικές της θέσεις.

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