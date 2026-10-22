VIDEO: Έρχεται τραμ στη Λεμεσό; Τι αποκάλυψε ο Δήμαρχος και ποιο το κόστος

Μιλώντας στην εκπομπή του SIGMA «Πρωτοσέλιδο», ο κ. Αρμεύτης επισήμανε ότι η προκαταρτική μελέτη, βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο ένα σύστημα σταθερής τροχιάς θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Λεμεσού.

Σε άλλο σημείο ο κ. Αρμεύτης, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αξιοποίησης υφιστάμενων λεωφορειολωρίδων για τη διέλευση του τραμ.

Ταυτόχρονα, αποκάλυψε και το κόστος εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος. Όπως είπε εκτιμάται μεταξύ 25 και 95 εκατομμυρίων ευρώ ανά χιλιόμετρο, ανάλογα με την τεχνολογία που θα επιλεγεί ότι θα χρησιμοποιηθεί.

Όσον αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη Λεμεσό ο κ. Αρμέυτης, τόνισε ότι «καμία πόλη δεν έχει λύσει το κυκλοφοριακό της όταν η εξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο φτάνει γύρω στο 90%». Τόνισε δε ότι «το κυκλοφοριακό μπορεί να διαχειριστεί σωστά όταν υπάρχει και η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς».

Ο κ. Αρμεύτης είπε ότι το κράτος καταβάλλει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές, εκ των οποίων περίπου 25 εκατομμύρια αφορούν τη Λεμεσό. Ωστόσο όπως είπε η χρήση των λεωφορείων δεν ξεπερνά το 3% με 5% των μετακινήσεων.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Αρμεύτης, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Μεταφορών, παρουσιάστηκαν τα πρώτα στοιχεία από τις μελέτης αλλά και τα προκαταρκτικά στοιχεία για το ενδεχόμενο εγκατάστασης τραμ στην πόλη.

Μέσα από τη διαδικασία πρόκειται να εξεταστεί κατά πόσο πρόκειται για μια ρεαλιστική και βιώσιμη επιλογή, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά και με τα υπόλοιπα μέσα δημόσιας μεταφοράς.

Σε ερώτηση πώς θα μπορούσε να εγκατασταθεί τραμ σε μια πόλη όπου ο διαθέσιμος οδικός χώρος είναι ήδη περιορισμένος, ο κ. Αρμεύτης είπε ότι είναι μια από τις πιο βασικές προκλήσεις του εγχειρήματος.

Ο κ. Αρμεύτης είπε ότι οι λεωφορειολωρίδες, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως διάδρομοι διέλευσης του τραμ.

«Οι συμπεριφορές αλλάζουν όταν υπάρχουν κατάλληλες διαδρομές και όταν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές», ανέφερε.

Πόσα θα στοιχίσει το τραμ

Όσον αφορά το ενδεχόμενο κόστος κατασκευής του τραμ ο Δήμαρχος είπε ότι οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί, με το κόστος να κυμαίνεται από 25 μέχρι 95 εκατομμύρια ευρώ ανά χιλιόμετρο.

Δείτε το βίντεο