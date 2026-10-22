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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος Παναγροτικού για αφθώδη πυρετό: Σε εκκρεμότητα οι αποζημιώσεις για 4 μονάδες

 22.10.2026 - 10:35
Πρόεδρος Παναγροτικού για αφθώδη πυρετό: Σε εκκρεμότητα οι αποζημιώσεις για 4 μονάδες

Σε εκκρεμότητα παραμένουν οι αποζημιώσεις για τέσσερις κτηνοτροφικές μονάδες που επηρεάστηκαν από τον αφθώδη πυρετό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παναγροτικού Συνδέσμου, Κυριάκος Καϊλάς, εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία του για την επαναδραστηριοποίηση των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων. Ο κ. Καϊλάς υπογράμμισε ότι εάν η επαναδραστηριοποίηση δεν προχωρήσει εντός 20 ημερών, ο Παναγροτικός θα ζητήσει να αρχίσει από τώρα η καταβολή αποζημιώσεων για το απολεσθέν εισόδημα.

«Για το θέμα των αποζημιώσεων είχαμε αναφέρει στη συνάντηση που έγινε πριν δύο εβδομάδες με τους αρμόδιους ότι το ποσό δεν ήταν αρκούντως ικανοποιητικό, δεν επωφελούνται οι κλάδοι στον βαθμό που εμείς θα το θέλαμε. Το ποσό των 4,6 εκατομμυρίων που έρχεται από ευρωπαϊκά ταμεία θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 200% κάτι το οποίο δεν έγινε. Υπήρξε μια διαφορετική άποψη από τον Υπουργό Οικονομικών», ανέφερε αρχικά. 

Εξήγησε πως «αυτό θα έδινε τη δυνατότητα να δοθεί μια βοήθεια πιο ουσιαστική και να μπουν κάποιοι κλάδοι οποίοι εξαιρούνται σήμερα».

«Βλέπουμε ο πρωτογενής τομέας να μαραίνεται μέρα με τη μέρα. Τα μέτρα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, τα χαιρετήσαμε αλλά έπρεπε να είναι κατά κάτι πιο αυξημένα», σημείωσε. 

Σε σχέση με την καταβολή των αποζημιώσεων για τον αφθώδη, ο κ. Καϊλάς ανέφερε ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα τέσσερις μονάδες.

«Η απόφαση είναι να πληρωθούν όλοι οι άνθρωποι μηδενός εξαιρουμένου. Δεν μπορείς να του υπόσχεσαι πριν τη θανάτωση ότι θα αποζημιωθεί και μετά να βρίσκουμε κάποιες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες αιτίες για να μην καταβάλουμε αυτό το ποσό», σημείωσε. 

«Να καταβληθούν τα ποσά και εκεί που υπάρχουν οι οποιεσδήποτε παρανομίες, να εξεταστούν», πρόσθεσε. 

Ανέφερε ότι «όλοι οι υπόλοιποι είναι πληρωμένοι» σημειώνοντας ότι αυτό που τον ανησυχεί είναι η επαναδραστηριοποίηση.

«Είχα πει στην προχθεσινή μας σύσκεψη ότι εάν δεν προχωρήσουν σε 20 ημέρες την επαναδραστηριοποίηση, τότε θα ζητήσουμε ως Παναγροτικός να αρχίσει η καταβολή για το απολεσθέν εισόδημα από τώρα», τόνισε ο κ. Καϊλάς.   

«Δεν μπορείς να λες του άλλου μετά από 7-8 μήνες ότι δεν θα εργαστείς και να περιμένεις. Κατανοούμε τις δυσκολίες αλλά από την άλλη πρέπει να κατανοήσουν και οι αρμόδιοι ότι πρέπει ο κόσμος να πάει πίσω στη δουλειά του», υπογράμμισε. 

Αναφορικά με το σχέδιο για το αγροτικό πετρέλαιο, ο κ. Καϊλάς ανέφερε «ότι κι εκεί κάπου διαφωνούμε. Στο τέλος της ημέρας, μπαίνουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, ότι εάν κάποιοι παραγωγοί έχουν υπερβεί τις €5.000 σε επιδότηση, τότε κλειδώνει, υπάρχει οροφή».

Σημείωσε ότι υπάρχει διαφωνία και ως προς τον χρόνο εξαγγελίας του μέτρου, τονίζοντας ότι «τώρα είναι που θα αγοράσουν οι αγρότες το πετρέλαιο, τώρα είναι οι μήνες της σποράς και της καλλιέργειας. Πώς είναι δυνατόν να το κλειδώνεις τέλος Οκτωβρίου; Έχουμε εισηγηθεί στο Υπουργείο να το αφήσει ανοιχτό μέχρι τον Δεκέμβριο».

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