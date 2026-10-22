Airbnb: Δείτε όσα αλλάζουν... πριν κλείσετε διαμονή

Η απόφαση έρχεται έπειτα από πολυάριθμα παράπονα επισκεπτών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν ότι, παρότι πλήρωναν σημαντικά ποσά για τον καθαρισμό των καταλυμάτων, καλούνταν πριν από την αναχώρησή τους να ολοκληρώσουν μια ολόκληρη λίστα από δουλειές του σπιτιού.

Όπως αναφέρει ο Guardian, οι νέοι κανόνες θα ισχύουν για τις κρατήσεις που καλύπτονται από την παγκόσμια πολιτική της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Αυστραλία.

Ποιες δουλειές δεν θα μπορούν πλέον να απαιτούν οι ιδιοκτήτες

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πολιτική της Airbnb, οι οικοδεσπότες δεν θα επιτρέπεται γενικά να ζητούν από τους επισκέπτες να εκτελούν εργασίες που «απαιτούν σημαντική προσπάθεια ή χρόνο ή θα πραγματοποιούνταν κανονικά από έναν επαγγελματία καθαριστή».

Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται:

- Η αφαίρεση σεντονιών και άλλων κλινοσκεπασμάτων από τα κρεβάτια.

- Η μεταφορά των σκουπιδιών σε σημεία εκτός του καταλύματος.

- Το πλύσιμο των πιάτων και η τακτοποίησή τους στα ντουλάπια.

Οι νέες οδηγίες, ωστόσο, δεν απαλλάσσουν τους επισκέπτες από κάθε υποχρέωση σχετικά με την κατάσταση στην οποία αφήνουν το κατάλυμα. Για παράδειγμα, ενώ οι ιδιοκτήτες δεν θα μπορούν να απαιτούν από τους πελάτες τους να πλύνουν και να τακτοποιήσουν τα πιάτα, θα μπορούν να τους ζητούν να τοποθετήσουν τα χρησιμοποιημένα σκεύη στον νεροχύτη.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν στην αναθεώρηση της πολιτικής ήταν η δυσαρέσκεια των επισκεπτών για τις χρεώσεις καθαρισμού. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι χρήστες της Airbnb διαμαρτύρονταν ότι καλούνταν να πληρώσουν επιπλέον ποσά, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν τις εκατοντάδες δολάρια, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να καθαρίσουν μέρος του καταλύματος πριν από την αναχώρησή τους. Από τον Απρίλιο του 2025, οι χρεώσεις καθαρισμού δεν εμφανίζονται πλέον ως ξεχωριστή επιβάρυνση στους επισκέπτες. Αντίθετα, οι οικοδεσπότες έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν το σχετικό κόστος στη συνολική τιμή της διαμονής.

Οι επτά βασικοί κανόνες και οι εξαιρέσεις

Με το νέο πλαίσιο, η Airbnb επιτρέπει στους οικοδεσπότες να καθορίζουν επτά τυποποιημένους κανόνες διαμονής, οι οποίοι θα πρέπει να εμφανίζονται πλήρως στους επισκέπτες κατά τη διαδικασία της κράτησης. Οι κανόνες αυτοί μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ώρες άφιξης και αναχώρησης, τον μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπεται να διαμένουν στο ακίνητο, τους περιορισμούς στο κάπνισμα, τις ώρες κοινής ησυχίας και την παρουσία κατοικιδίων.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν και άλλα αιτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θεωρούνται «εύλογα». Το τι συνιστά εύλογο αίτημα εξαρτάται από τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες. Για παράδειγμα, σε περιοχές όπου ισχύουν περιορισμοί στην κατανάλωση νερού, ένας οικοδεσπότης θα μπορεί να ζητά από τους επισκέπτες να περιορίζουν τη διάρκεια του ντους τους.

Αντίστοιχα, σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος προσέγγισης άγριων ζώων, θα μπορεί να ζητείται η απόρριψη των απορριμμάτων σε ειδικούς κάδους που δεν επιτρέπουν την πρόσβαση των ζώων.

Εκπρόσωπος της Airbnb εξήγησε ότι η αναθεώρηση των κανόνων αποφασίστηκε έπειτα από σχόλια και παράπονα που δέχθηκε η πλατφόρμα από την κοινότητα των χρηστών της. «Οι κανόνες διαμονής βοηθούν τους επισκέπτες να κατανοούν τι περιμένουν οι οικοδεσπότες από αυτούς, αλλά έχουμε ακούσει από την κοινότητά μας ότι μπορεί να είναι περίπλοκοι, επαχθείς και δύσκολοι στη διαχείριση», δήλωσε. Όπως πρόσθεσε, η Airbnb προχώρησε στον επανασχεδιασμό τους, ώστε να είναι ευκολότερο να εντοπίζονται και σαφέστεροι ως προς τις υποχρεώσεις που προβλέπουν.

Πηγή: protothema.gr