Εντός ημέρας η γνωστοποίηση περιστατικού με «Πόθεν Έσχες» στην Αρχή Προσωπικών Δεδομένων

Όπως εξήγησαν, σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού, αυτό γνωστοποιείται εντός 72 ωρών στην Αρχή, η οποία μελετά τη γνωστοποίηση, την αξιολογεί και αν χρειαστεί ζητά πρόσθετες πληροφορίες.

Σημείωσαν επίσης ότι πρώτιστο μέλημα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να περιοριστεί η έκταση του προβλήματος και στη συνέχεια να εξεταστεί το μερίδιο ευθύνης του καθενός, προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση ενός περιστατικού δύναται να διαρκέσει κατά περίπτωση από δύο εβδομάδες μέχρι και δύο χρόνια.

Επεσήμαναν ωστόσο ότι εν προκειμένω δημοσιεύθηκαν κάποιες πληροφορίες, οι οποίες ήρθαν σε γνώση της Αρχής, η οποία στη συνέχεια επικοινώνησε με τη Βουλή και λήφθηκαν από κοινού διορθωτικά μέτρα με την καθοδήγηση του Γραφείου της Επιτρόπου, συνεπώς η διαδικασία εκτιμάται ότι θα είναι πιο σύντομη.

Προσέθεσαν, τέλος, ότι εντός της ημέρας αναμένεται και η υποβολή της γνωστοποίησης από πλευράς της Βουλής, η οποία θα εξεταστεί για να ληφθούν τα επόμενα μέτρα.