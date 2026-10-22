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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εντός ημέρας η γνωστοποίηση περιστατικού με «Πόθεν Έσχες» στην Αρχή Προσωπικών Δεδομένων

 22.10.2026 - 12:09
Εντός ημέρας η γνωστοποίηση περιστατικού με «Πόθεν Έσχες» στην Αρχή Προσωπικών Δεδομένων

Εντός της ημέρας αναμένεται να υποβληθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η γνωστοποίηση του περιστατικού δημοσίευσης προσωπικών στοιχείων κατά την ανάρτηση των δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» Βουλευτών, ανέφεραν την Πέμπτη στο ΚΥΠΕ εκπρόσωποι του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όπως εξήγησαν, σε περίπτωση τέτοιου περιστατικού, αυτό γνωστοποιείται εντός 72 ωρών στην Αρχή, η οποία μελετά τη γνωστοποίηση, την αξιολογεί και αν χρειαστεί ζητά πρόσθετες πληροφορίες.

Σημείωσαν επίσης ότι πρώτιστο μέλημα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να περιοριστεί η έκταση του προβλήματος και στη συνέχεια να εξεταστεί το μερίδιο ευθύνης του καθενός, προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση ενός περιστατικού δύναται να διαρκέσει κατά περίπτωση από δύο εβδομάδες μέχρι και δύο χρόνια.

Επεσήμαναν ωστόσο ότι εν προκειμένω δημοσιεύθηκαν κάποιες πληροφορίες, οι οποίες ήρθαν σε γνώση της Αρχής, η οποία στη συνέχεια επικοινώνησε με τη Βουλή και λήφθηκαν από κοινού διορθωτικά μέτρα με την καθοδήγηση του Γραφείου της Επιτρόπου, συνεπώς η διαδικασία εκτιμάται ότι θα είναι πιο σύντομη.

Προσέθεσαν, τέλος, ότι εντός της ημέρας αναμένεται και η υποβολή της γνωστοποίησης από πλευράς της Βουλής, η οποία θα εξεταστεί για να ληφθούν τα επόμενα μέτρα.

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