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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ/κ ήρθε από τα Κατεχόμενα, φορτώθηκε λαθραίο κρέας και «πιάστηκε» στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

 22.10.2026 - 12:24
Τ/κ ήρθε από τα Κατεχόμενα, φορτώθηκε λαθραίο κρέας και «πιάστηκε» στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

Ένας συνταξιούχος αντιστράτηγος, «διοικητής» των «τουρκικών ειρηνευτικών δυνάμεων Κύπρου» με τα αρχικά Β.Μ, συνελήφθη στο οδόφραγμα του Αγίου Δομερίου κατά τον έλεγχο του οχήματός του στο τ/κ σημείο ελέγχου όταν στο πορτμπαγκάζ εντοπίστηκαν 305 κιλά λαθραίου κρέατος.

Σύμφωνα με τη Γενί Μπακίς, ο ίδιος είχε συλληφθεί και παλαιότερα όταν προσπάθησε να περάσει 3 βαλίτσες καπνό τσιγάρων από τη διέλευση VIP του παράνομου αεροδρομίου Τύμπου.

Επέστρεφε στα κατεχόμενα όπου διαμένει στην Κερύνεια από τις ελεύθερες περιοχές. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν συνολικά 305,40 κιλά βοδινό χωρίς κόκαλα και 41 κιλά λίπος ουράς αρνιού, συνολικής αξίας 411.370 ΤΛ (7.472 ευρώ περίπου). Τα προϊόντα κατασχέθηκαν ως τεκμήρια και ο ύποπτος συνελήφθη επ' αυτοφώρω. Οδηγήθηκε στο «δικαστήριο» το οποίο τον άφησε ελεύθερο με απαγόρευση εξόδου από το ψευδοκράτος, εγγύηση 80.000 ΤΛ (1255 ευρώ περίπου) σε μετρητά, υπογραφή εγγύησης 600.000 ΤΛ (10.909 ευρώ) από δύο εγγυητές και την εμφάνισή του στο τμήμα μία φορά την εβδομάδα

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