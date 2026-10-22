Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΠερπατάει και μιλάει μόνη της η Κρίστα Πάικ, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση στο Τενεσί
ΔΙΕΘΝΗ

Περπατάει και μιλάει μόνη της η Κρίστα Πάικ, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση στο Τενεσί

 22.10.2026 - 14:04
Περπατάει και μιλάει μόνη της η Κρίστα Πάικ, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση στο Τενεσί

Η Κρίστα Πάικ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ανάρρωσή μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της στο Τενεσί και σύμφωνα με πληροφορίες, πλέον περπατά και μιλάει σχηματίζοντας πλήρεις προτάσεις.

Στην 50χρονη χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης στις 30 Σεπτεμβρίου, κατά την εκτέλεσή της για τη δολοφονία της συμμαθήτριάς της, Κολίν Σλέμερ, το 1995. Η Πάικ ανέπνεε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο.

Η Κρίστα Πάικ πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στη γυναικεία φυλακή όπου κρατείτο για 30 χρόνια, όπου, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η σωματική της κατάσταση έχει βελτιωθεί. «Τώρα μπορεί να περπατάει περισσότερο μόνη της», δήλωσε ο δικηγόρος της στο TMZ. «Η ομιλία της έχει βελτιωθεί και τώρα μπορεί να επικοινωνεί πιο καθαρά και να σχηματίζει πλήρεις προτάσεις», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, οι επιπτώσεις της αποτυχημένης εκτέλεσης παραμένουν ασαφείς, καθώς οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν τη γνωστική και ψυχολογική της λειτουργία. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Πάικ, ενδέχεται να χρειαστεί και ένας μήνας για να καταλήξουν οι γιατροί στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στην υγεία της 50χρονης η χορήγηση των δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης.

Η υπόθεση της Πάικ βρίσκεται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς εκτιμάται είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχει επιβιώσει από απόπειρα εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση. Στην Κρίστα Πάικ έγιναν τουλάχιστον επτά ενέσεις, όπως είχαν ανακοινώσει οι δικηγόροι της. «Σε κάποιο σημείο, η ίδια η κυρία Πάικ έδωσε οδηγίες σχετικά με το πού θα μπορούσε να γίνει η ενδοφλέβια χορήγησης, μία βελόνα είχε λυγίσει σε γωνία 90 μοιρών όταν αφαιρέθηκε», σύμφωνα με τους δικηγόρους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φέρεται να είπε: «Νιώθω σαν να πρόκειται να σπάσει το χέρι μου», ενώ σε άλλο σημείο ρώτησε: «Έτσι γίνεται αυτό;».

Οι δικηγόροι της Πάικ δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι προβλήματα με τους καθετήρες ενδοφλέβιας χορήγησης προκάλεσαν τη ροή του πεντοβαρβιτάλη στο σώμα της αντί για την κυκλοφορία του αίματός της. «Προφανώς, σε κανένα σημείο κανένα μέλος της ομάδας εκτέλεσης δεν συνειδητοποίησε ότι οι καθετήρες ενδοφλέβιας χορήγησης δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά ή ότι οι φλέβες είχαν σπάσει και ότι η πεντοβαρβιτάλη εισέρχονταν στο σώμα της κυρίας Πάικ», σύμφωνα με τους δικηγόρους. Ανέφεραν ότι, αντί να «διορθώσουν αυτό το σφάλμα», προετοίμασαν και χορήγησαν ένα εφεδρικό σετ συρίγγων με πεντοβαρβιτάλη.

Ένας δικαστής του Τενεσί διέταξε έκτοτε την πολιτεία να διατηρήσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία από την αποτυχημένη εκτέλεσή της.

Η καταδίκη σε θάνατο

Η Κρίστα Πάικ είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί για τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ. Ο τότε σύντροφός της Πάικ, Τάνταριλ Σιπ και μία ακόμη νεαρή, η Σαντόλα Πίτερσον είχαν οδηγήσει τη Σλέμερ σε δασική περιοχή στο Νόξβιλ, όπου τη βασάνισαν και τη σκότωσαν.

Από τους τρεις, μόνο η Πάικ αντιμετώπισε κατηγορία που μπορούσε να οδηγήσει σε θανατική ποινή. Ο Σιπ ήταν τότε 17 ετών και δεν μπορούσε να καταδικαστεί σε θάνατο. Καταδικάστηκε σε ισόβια και πλέον έχει δικαίωμα να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους. Η Πίτερσον κατέθεσε εναντίον των δύο και καταδικάστηκε με αναστολή.

Το 2001, ενώ βρισκόταν ήδη στη φυλακή, η Πάικ καταδικάστηκε και για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού μετά από επίθεση σε συγκρατούμενή της.

Η υπόθεσή της είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς θα ήταν η πρώτη γυναίκα που θα εκτελούνταν στο Τενεσί έπειτα από περισσότερα από 200 χρόνια.

Οργανώσεις κατά της θανατικής ποινής και υποστηρικτές της Πάικ είχαν ζητήσει να μετατραπεί η ποινή της, επικαλούμενοι τόσο την ηλικία της όταν διέπραξε το έγκλημα όσο και στοιχεία για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί στην παιδική της ηλικία.

Τι είναι η πεντοβαρβιτάλη

Το πρωτόκολλο θανατηφόρας ένεσης του Τενεσί προβλέπει τη χρήση πεντοβαρβιτάλης, ενός βαρβιτουρικού που δρα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Η ουσία έχει εγκριθεί από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων για ιατρικές χρήσεις, μεταξύ άλλων για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση της αϋπνίας, για επιληπτικές κρίσεις και ως προαναισθητικό πριν από χειρουργικές επεμβάσεις. Ο FDA, ωστόσο, δεν ρυθμίζει τη χρήση φαρμάκων όταν αυτά χρησιμοποιούνται για εκτελέσεις.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάστιγα οι απάτες στην Κύπρο: Γιατί όλο και περισσότεροι πέφτουν θύματα - Οι «παγίδες» που αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς
Μας ζάλισε ο καιρός: Μια ζέστη μια κρύο - Δείτε πώς θα είναι μέχρι την Κυριακή
Έχεις ηλικιωμένο γονιό που χρειάζεται βοήθεια; Νέα κινητή μονάδα φροντίδας στην Κύπρο - Πού ξεκινά
Μας ζάλισε ο καιρός: Μια ζέστη μια κρύο - Δείτε πώς θα είναι μέχρι την Κυριακή
«Δεν χρειάζεσαι περισσότερο σασπένς»: Εντυπωσιακό τοπίο με φόντο τον πορτοκαλί ουρανό – Η φωτογραφία που ξεχωρίζει
iPhone Duo: Τι λένε τα reviews για το πρώτο foldable της Apple

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ενημέρωση από την Αστυνομία: Άνοιξαν οι λωρίδες κυκλοφορίας - Τι συνέβη

 22.10.2026 - 13:55
Επόμενο άρθρο

Η στιγμή που δύο άνδρες σώζουν οδηγό από αυτοκίνητο που βυθιζόταν σε πλημμυρισμένο δρόμο στην Αυστραλία - Δείτε βίντεο

 22.10.2026 - 14:12
Το 2028 ξεκίνησε στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα, η υποψηφιότητα Αβέρωφ και το ανοιχτό κεφάλαιο Χριστοδουλίδη

Το 2028 ξεκίνησε στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα, η υποψηφιότητα Αβέρωφ και το ανοιχτό κεφάλαιο Χριστοδουλίδη

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου επιστρέφει στη διεκδίκηση της προεδρίας μέσω της κομματικής διαδικασίας, η Αννίτα Δημητρίου καλείται να διαχειριστεί τις εσωτερικές ισορροπίες και η συζήτηση για τον Νίκο Χριστοδουλίδη αποκαλύπτει ότι η πληγή του 2023 παραμένει ανοιχτή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το 2028 ξεκίνησε στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα, η υποψηφιότητα Αβέρωφ και το ανοιχτό κεφάλαιο Χριστοδουλίδη

Το 2028 ξεκίνησε στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα, η υποψηφιότητα Αβέρωφ και το ανοιχτό κεφάλαιο Χριστοδουλίδη

  •  22.10.2026 - 06:25
Πάει Πινδάρου σήμερα ο Αβέρωφ- Καταθέτει τα έντυπα για το χρίσμα του ΔΗΣΥ

Πάει Πινδάρου σήμερα ο Αβέρωφ- Καταθέτει τα έντυπα για το χρίσμα του ΔΗΣΥ

  •  22.10.2026 - 10:07
Πόθεν Έσχες Αννίτας Δημητρίου: Καταθέσεις 133.100, ακίνητα και δάνεια- Όσα δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής

Πόθεν Έσχες Αννίτας Δημητρίου: Καταθέσεις 133.100, ακίνητα και δάνεια- Όσα δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής

  •  22.10.2026 - 12:12
Έρχιουρμαν: Κανείς μόνος του δεν μπορεί να κάνει θαύματα στο Κυπριακό - Πιέζουμε για ένα αποτέλεσμα

Έρχιουρμαν: Κανείς μόνος του δεν μπορεί να κάνει θαύματα στο Κυπριακό - Πιέζουμε για ένα αποτέλεσμα

  •  22.10.2026 - 12:14
Παμπορίδης: «Είδα με ευχαρίστηση την εξαγγελία του Αβέρωφ... Να ξεκαθαρίσει τι θέλει να πει ο Καρούσος»

Παμπορίδης: «Είδα με ευχαρίστηση την εξαγγελία του Αβέρωφ... Να ξεκαθαρίσει τι θέλει να πει ο Καρούσος»

  •  22.10.2026 - 09:35
«Δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα» - Οι λογαριασμοί ρεύματος ανεβαίνουν παρά τη μείωση του ΦΠΑ - Τι εξήγησε η ΑΗΚ

«Δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα» - Οι λογαριασμοί ρεύματος ανεβαίνουν παρά τη μείωση του ΦΠΑ - Τι εξήγησε η ΑΗΚ

  •  22.10.2026 - 12:47
Μπήκαν στο πάρκινγκ και έμειναν «παγιδευμένοι»: Η βλάβη που προκάλεσε αναστάτωση - Πώς κατάφεραν να φύγουν

Μπήκαν στο πάρκινγκ και έμειναν «παγιδευμένοι»: Η βλάβη που προκάλεσε αναστάτωση - Πώς κατάφεραν να φύγουν

  •  22.10.2026 - 12:56
Τρόμος σε πτήση - Κεραυνός χτύπησε αεροσκάφος εν μέσω καταιγίδας

Τρόμος σε πτήση - Κεραυνός χτύπησε αεροσκάφος εν μέσω καταιγίδας

  •  22.10.2026 - 12:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα