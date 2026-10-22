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ΔΙΕΘΝΗ

Φιντάν: Το τουρκολιβικό μνημόνιο «ισχύει από το 2019»

 22.10.2026 - 14:25
Φιντάν: Το τουρκολιβικό μνημόνιο «ισχύει από το 2019»

«Δεν πρόκειται για επικύρωση αλλά για αποδοχή», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν από τις Βρυξέλλες, αναφερόμενος στην απόφαση της λιβυκής Βουλής για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ από το 2019.

Σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Anadolu, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι, σύμφωνα με τους Τούρκους νομικούς, η συμφωνία του 2019 ήταν ήδη έγκυρη και ότι η πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης αποτελεί «πράξη αποδοχής και όχι επικύρωσης».

Αναφερόμενος στις διεθνείς αντιδράσεις, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «ορισμένες χώρες αντιδρούν επειδή πρέπει να αντιδράσουν, ενώ άλλες έχουν στρατηγικά προβλήματα», υποστηρίζοντας ότι το μνημόνιο είναι «απολύτως νόμιμο, τόσο από νομική όσο και από πολιτική άποψη».

Ο κ. Φιντάν χαρακτήρισε την απόφαση της λιβυκής Βουλής «διπλωματική επιτυχία» της Τουρκίας υπό την ηγεσία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία δήθεν συμβάλλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι το μνημόνιο του 2019 συνήφθη με γνώμονα τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των δύο χωρών, τονίζοντας ότι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών δικαιοδοσίας αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα των ενδιαφερόμενων παράκτιων κρατών.

«Η νομική ισχύς αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας δεν μπορεί να ακυρωθεί από μονομερείς αξιολογήσεις τρίτων», αναφέρει.

Το Υπουργείο επαναλαμβάνει ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο, επικαλούμενη το διεθνές δίκαιο, ενώ δηλώνει ότι επιδιώκει την ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας.

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