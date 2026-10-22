«Ισορροπημένη και δίκαιη η πρόταση Χριστοδουλίδη για την Αμμόχωστο» - Αναμένει απάντηση για το Πυρόι

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν δήλωσε - χθες - ότι απέρριψε την συγκεκριμένη πρόταση του πρόεδρου Χριστοδουλίδη.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο κύριος Αντωνίου επεσήμανε ότι η Αμμόχωστος θα μπορούσε να αποτελέσει ουσιαστικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Αναφερόμενος στη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης, είπε ότι ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανήλθε με νέα συνδυαστική πρόταση για το σημείο διέλευσης στην περιοχή Πυροϊου - και αναμένει απάντηση από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ενδεχομένως κατά την επόμενη συνάντησή τους.

Τόνισε την ίδια στιγμή, ότι τα όρια υποχωρήσεων δεν είναι ανεξάντλητα, σημειώνοντας πως θα πρέπει οτιδήποτε συζητείται να είναι εδραιωμένο στην εμπιστοσύνη, στην αμοιβαία κατανόηση και στην ειλικρίνεια. Ο κύριος Αντωνίου επισήμανε ότι με αυτό τον τρόπο, θα μπορέσουν τα πράγματα να προχωρήσουν παραπέρα, σε σημείο που να πειστεί η κοινή γνώμη και στις δύο πλευρές, ότι οι συνομιλίες θα έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα.

Ο αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εξέφρασε, παράλληλα, την προσδοκία να αξιοποιηθεί το δίμηνο που απομένει μέχρι το τέλος της θητείας Γκουτέρες, με στόχο την πραγματοποίηση άτυπης διευρυμένης συνόδου, η οποία να συνδυαστεί με την ανακοίνωση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις όσον αφορά το παράνομο τουρκο-λιβυκού μνημονίου, ο Γιάννης Αντωνίου εξέφρασε την ανησυχία της Λευκωσίας, προσθέτοντας - ωστόσο - ότι προκαλεί ικανοποίηση η αντίδραση των Ευρωπαίων εταίρων. Σημείωσε πως υπάρχει γενικότερη αντίδραση, προσθέτοντας το γεγονός ότι η Ελλάδα ενημέρωσε σχετικά το Συμβούλιο Ασφαλείας.