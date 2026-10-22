Άγριο φονικό: Σκότωσε τον χασάπη επειδή πούλησε κρέας στην εν διαστάσει σύζυγό του στην Τουρκία

Ο εν διαστάσει σύζυγος μίας γυναίκας, η οποία διατηρεί εστιατόριο ζήτησε από τον κρεοπώλη τον λόγο επειδή της πούλησε κοτόπουλο.

Οι δύο λογομάχησαν με αποτέλεσμα ο Ρεσάτ, 66 ετών να βγάλει μαχαίρι και να τραυματίσει θανάσιμα τον χασάπη, Φικρέτ Κορκμάζ, 63 ετών, ο οποίος προμήθευε χονδρικά κρέας και κοτόπουλα το εστιατόριο της 51χρονης Γκιουλνούρ, η οποία ήταν σε διάσταση εδώ και 5 μήνες με τον δράστη.

Μετά το περιστατικό, ο ύποπτος, διέφυγε τραυματισμένος και συνελήφθη στο νοσοκομείο.

Ο 66χρονος είχε απειλήσει τον κρεοπώλη στο παρελθόν, λέγοντάς του: «Δεν θα δίνεις εμπορεύματα στη γυναίκα μου».

Ο Ρεσάτ περίμενε τον κρεοπώλη Φικρέτ Κορκμάζ, και όταν τον είδε του έκοψε τον δρόμο.

Η διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ των δύο ανδρών, γρήγορα εντάθηκε και μετατράπηκε σε συμπλοκή. Ο ύποπτος, βγάζοντας το μαχαίρι που είχε μαζί του, μαχαίρωσε επανειλημμένα τον Φικρέτ Κορκμάζ στο δεξί πόδι, στη βουβωνική χώρα, στην πλάτη και στην κοιλιά, και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή από τον τόπο του συμβάντος, ενώ ο Κορκμάζ κατέρρευσε στο έδαφος αιμόφυρτος.

Η αστυνομία, η οποία αναγνώρισε από τις κάμερες τον ύποπτο διαπίστωσε ότι ήταν επίσης τραυματισμένος, και τον εντόπισαν σε νοσοκομείο της περιοχής όπου αναζήτησε πρώτες βοήθειες.

Κατά την ανάκριση του, ο Ρεσάτ ομολόγησε, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται πού πέταξε το μαχαίρι, κατά τη διάρκεια της φυγής του. Το όπλο του εγκλήματος δεν έχει ακόμα εντοπιστεί.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr