ΠτΔ: Δεν μας ενδιαφέρουν οι επόμενες εκλογές, μας ενδιαφέρουν οι επόμενες γενιές

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε εκδήλωση του Σωματείου Ολυμπιάδα Νεαπόλεως, στη Λευκωσία, και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η Κύπρος κατέκτησε την πρoωτιά για το δημοσιονομικό πλεόνασμα στην ΕΕ, αλλά πολιτικά κόμματα ασκούν κριτική διότι αυτό δεν αντανακλάται στην τσέπη των πολιτών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «μακάρι να δέχομαι επικρίσεις από τα κόμματα για την πρωτιά της χώρας μας στο δημόσιο πλεόνασμα.

Δημόσιο πλεόνασμα, το οποίο είναι αποτέλεσμα της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής, δημόσιο πλεόνασμα που μας επιτρέπει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να έχουμε έναν πλεονασματικό προϋπολογισμό, δημόσιο πλεόνασμα που μας επιτρέπει να προχωρούμε με μια τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση μετά από 23 χρόνια, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, βοηθώντας τις κυπριακές επιχειρήσεις, δημόσιο πλεόνασμα που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε για πρώτη φορά από το 1980 σε μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ακριβώς για να αυξηθούν οι συντάξεις ειδικότερα των χαμηλοσυνταξιούχων, δημόσιο πλεόνασμα που μας επέτρεψε να αυξήσουμε δύο φορές τον κατώτατο μισθό, δημόσιο πλεόνασμα που μας επέτρεψε να πάρουμε την ΑΤΑ στο 100% όταν κάποιοι την είχαν οδηγήσει σε πολύ χαμηλά ποσοστά, δημόσιο πλεόνασμα που μας επιτρέπει να επενδύουμε στην Υγεία, στην Παιδεία, στο στεγαστικό και στο κράτος πρόνοιας. Άρα, μπορούν να συνεχίσουν να μας κατηγορούν.

Την ίδια στιγμή, όμως, επειδή είμαστε υπεύθυνη Κυβέρνηση και επειδή μας ενδιαφέρει και το μέλλον της χώρας, δεν μας ενδιαφέρουν οι επόμενες εκλογές, μας ενδιαφέρουν οι επόμενες γενιές, γιατί είδαμε όταν κάποιοι συμπεριφέρθηκαν ανεύθυνα πού οδήγησαν τη χώρα. Στην καταστροφή, στα κουρέματα, στα κοινωνικά παντοπωλεία.

Εμείς, επειδή είμαστε υπεύθυνοι και επειδή βλέπουμε και τις περιφερειακές και τις διεθνείς εξελίξεις οφείλουμε, επειδή μας ενδιαφέρει η χώρα, μας ενδιαφέρει το μέλλον της χώρας μας, μας ενδιαφέρει η νέα γενιά, να είμαστε υπεύθυνοι στη δημοσιονομική πολιτική. Επιστρέφουμε την ανάπτυξης τον κόσμο και την ίδια στιγμή διασφαλίζουμε ασφάλεια σε όλους τους τομείς».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξουν και άλλα μέτρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αν προκύψει ανάγκη θα δούμε και περισσότερα μέτρα. Καθημερινά επεξεργαζόμαστε μέτρα. Αλλά επειδή μπαίνουμε σε μια προεκλογική εκστρατεία, κάποιοι έχουν μπει σε μια προεκλογική εκστρατεία, δεν θα παρασυρθούμε, όπως δεν το κάναμε και στις Βουλευτικές Εκλογές, σε μια παροχολογία ή να κάνουμε δηλώσεις για να ικανοποιήσουμε ακροατήρια ή αυτιά. Εδώ είμαστε υπεύθυνοι, το αποδεικνύουμε στην πράξη, σας είπα μόνο μερικά προηγουμένως, φορολογική, συνταξιοδοτική μετά από τόσα χρόνια. Γιατί μπορούμε να το κάνουμε; Διότι έχουμε υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Η ΑΤΑ, ο κατώτατος μισθός, όλα αυτά που επενδύουμε στην Παιδεία μας, στα νοσοκομεία, στο στεγαστικό, τόσα λεφτά στο κράτος πρόνοιας, σχεδόν κάθε χρόνο αυξάνονται 6% και περισσότερο οι δαπάνες για το κράτος πρόνοιας. Όλα αυτά είναι ακριβώς λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής, αλλά επειδή μας νοιάζει και το μέλλον της χώρας και οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι να προσφέρουμε ασφάλεια» σε όλους τους πολίτες.

Κυπριακό

Ερωτηθείς για τη συνάντηση του κ. Φιντάν με την κα Κάλας στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχουμε ενημερωθεί από την κα Κάλας για όλα όσα έχουν συζητηθεί. Μεταφέρθηκαν κάποια μηνύματα που έχουμε ξανακούσει, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, όλα θα αποδειχθούν στην πράξη. Θεωρώ σημαντική την αποστολή της κας Ολγκίν, ειδικότερα σε σχέση με το χρονικό πλαίσιο που έχουμε μπροστά μας για την παρουσία του ΓΓ των ΗΕ και ελπίζω να προκύψουν θετικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών. Αλλά πρέπει να το δούμε στην πράξη και στην πράξη, στο τέλος της ημέρας, θα κριθούμε όλοι συμπεριλαμβανομένου φυσικά και εμένα».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο κ. Έρχιουρμαν είπε χθες ότι έλαβε μήνυμα από την κα Ολκγίν ότι ο Πρόεδρος δέχθηκε την εκ περιτροπής προεδρία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες όσον αφορά την εκ περιτροπής προεδρία. Χθες ο κ. Έρχιουρμαν είπε αυτό που πολύ εύστοχα έχετε αναφέρει, την προηγούμενη σε συνέντευξη στον ελληνοκυπριακό Τύπο είπε ότι δεν αποδεχόμαστε την εκ περιτροπής προεδρία και ότι αυτός είναι ο λόγος για μη επανέναρξη των συνομιλιών. Άρα, νομίζω θα πρέπει να αποταθείτε στον κ. Έρχιουρμαν».

Ερωτηθείς να θα υπάρξουν κοινές κινήσεις με την Αθήνα σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είμαστε σε συνεχή επαφή, σήμερα μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ανταλλάξαμε απόψεις για τα επόμενα βήματα. Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εξωτερικών είναι συνεχώς σε επαφή με τον Έλληνα ομόλογο του, το ίδιο είμαστε σε επαφή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κάνουμε εκείνες τις ενέργειες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα, πάντα στη βάση του διεθνούς δικαίου, της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας του 1982 σε συνεργασία με τους εταίρους μας».