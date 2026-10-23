Basketgate: «Χιονοστιβάδα» οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα της ΕΟΚ - Συνεχίζεται ο πολιτικός «σεισμός»

Η υπόθεση λαμβάνει καθημερινά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής και αστυνομικής έρευνας με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο και τους υπόλοιπους πέντε συλληφθέντες να περνούν σήμερα το κατώφλι του ανακριτή.

Συγκεκριμένα, οι έξι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων, οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, με τους κατηγορούμενους να ζητούν και να λαμβάνουν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Ειδικότερα, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευή, ενώ για την Κυριακή ορίστηκαν οι απολογίες Λιόλιου, και του στενού συνεργάτη του, Γιώργου Μαυραγάνη. Για τη Δευτέρα έλαβαν προθεσμία η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης.

Όταν ο Λιόλιος ζητούσε να αποβληθεί παίκτης

Σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ του MEGA, στη δικογραφία περιλαμβάνεται κατάθεση προπονητή από τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, φέρεται να του ζήτησε να υποδείξει ποιον παίκτη θα ήθελε να αποβάλει από αντίπαλη ομάδα που θα αντιμετώπιζε ο Προμηθέας.

Η υπόθεση συνδέεται με την αναμέτρηση Προμηθέας - ΑΕΚ, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 84-76 τον Νοέμβριο του 2024.

Οι ενδείξεις σχετίζονται με όσα συνέβησαν στον αγώνα που αφορούν την πρόωρη αποβολή του Λιθουανού μπασκετμπολίστα Κουσμίνσκας, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένας από τους δύο πρώτους σκόρερ της ΑΕΚ, καθώς και την αποβολή του προπονητή της ομάδας, Ντράγκαν Σάκοτα, με δύο τεχνικές ποινές.

«Είναι εχθροί, θέλω να τους διαλύω»

Τα παιχνίδια που βρίσκονται στη δικογραφία και ερευνώνται είναι αυτά του Προμηθέα στα οποία συμμετείχαν ανάμεσα σε άλλες ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και η ΑΕΚ κατά περίπτωση τα έτη 2018, 2021, 2024, 2025 και 2026.

Επίσης, στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται μηνύματα που καταδεικνύουν την αγωνιώδη προσπάθεια να «στηθούν» αγώνες. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε μήνυμα που αποδίδεται στον επιχειρηματία κατηγορούμενο και στο οποίο αναφέρεται: ««Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χ.... , θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου…».

Σε άλλο μήνυμα που φέρεται να απέστειλε η κατηγορουμένη διαιτητής σε καταγγέλλοντα επιχειρηματία, κατά πληροφορίες, ζητείται να γίνει κράτηση σε πολυτελές ξενοδοχείο στο όνομα της: «Μπορείς να κανονίσεις για μένα να πάω στο Costa Navarino”;». Μάλιστα κατά τις ίδιες πηγές έχει επιβεβαιωθεί η εν λόγω κράτηση το 2018.

Οι διαιτητές - μάρτυρες «κλειδιά»Κομβικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξαν με τις καταθέσεις τους οι δύο μάρτυρες - κλειδιά που συνέβαλαν στις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο του μπάσκετ και στην άσκηση των διώξεων καθώς εισέφεραν με λεπτομέρειες στοιχεία για τον τρόπο που "στήνονταν" οι αγώνες.

Συγκεκριμένα, ο εν ενεργεία διαιτητής, ο οποίος φαίνεται πως έχει προσκομίσει και μηνύματα προς επίρρωση των ισχυρισμών του, έχει αναφερθεί σε περίπου 30 αγώνες μπάσκετ της Β κατηγορίας για τους οποίους το 2018 έως το 2026 λάμβανε εντολές από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία για το τί θα σφυρίξει ενώ ως αντάλλαγμα δεν λάμβανε χρήματα αλλά συνέχιζε να τοποθετείται σε σημαντικούς αγώνες.

Ο δεύτερος μάρτυρας - κλειδί, επιχειρηματίας και πρόεδρος ομάδας Β κατηγορίας κατά πληροφορίες, έχει καταθέσει πως έλαβε ποσό 50.000 ευρώ από τον τότε πρόεδρο του Προμηθέα Ευάγγελο Λιόλιο ως οικονομική βοήθεια προκειμένου να βοηθήσει στην ανέλιξη της ομάδας, τα οποία ουδέποτε ζητήθηκε να επιστραφούν.

Μάλιστα ο μάρτυρας φέρεται να είπε πως στο επόμενο ματς κληρώθηκε η κατηγορούμενη διαιτητής στην οποία καταβλήθηκε το ποσό των 5.000 ευρώ προκειμένου να είναι βέβαιη η νίκη του μάρτυρα ως «ευχαριστώ» για την «εξυπηρέτηση» που έκανε στον Ευάγγελο Λιόλιο.

Οι... 100.000 ευρώ για να ανέβει ο Προμηθέας

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πηγές, ο ίδιος μάρτυρας υποστήριξε ότι το 2016 έλαβε ακόμη 100.000 ευρώ από τον Ευάγγελο Λιόλιο μέσω τρίτου για να παραιτηθεί από την προεδρία της ομάδας του έτσι ώστε να ανέβει στην πρώτη κατηγορία ο Προμηθέας, στην οποία ήταν ο κατηγορούμενος επικεφαλής.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και κατάθεση μάρτυρα πρώην διαιτητή ο οποίος αναφέρεται σε αγώνα που έλαβε χώρα εκτός Ελλάδας όπου συνάδελφος του από το εξωτερικό κατήγγειλε ότι δέχθηκε πρόταση από κατηγορούμενο να σφυρίξει με συγκεκριμένο τρόπο έναντι 10.000 ευρώ.

Τα ποσά που έχουν βρει οι Αρχές

Νέα ευρήματα έρχονται στο φως για την υπόθεση καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατοικία ακόμη ενός διαιτητή εντοπίστηκαν 100.000 ευρώ και χρυσές λίρες. Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα, σε έρευνα στο σπίτι διαιτητή στην επαρχία, είχε βρεθεί χρηματικό ποσό ύψους 820.000 ευρώ μέσα σε χρηματοκιβώτιο.

Στις λεπτομέρειες της έρευνα και στο ζήτημα των χρηματικών ποσών, αναφέρθηκε στον Alpha η Κωνσταντία Δημογλίδου. Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας επισήμανε πως έχουν βρεθεί πολύ υπέρογκα πόσα και στους έξι συλληφθέντες, τα οποία ξεπερνούν τις 850.000 ευρώ.

«Έχει βρεθεί μεγάλο χρηματικό ποσό συνολικά και στους έξι συλληφθέντες. Δεν γνωρίζω βέβαια ποια είναι η αναλογία ακριβώς για κάθε συλληφθέντα, όμως ξεπερνά αυτό το ποσό που αναφέρετε το συνολικό ποσό που έχει βρεθεί σε μετρητά κατά τις κατ' οίκον έρευνες. Ουσιαστικά είναι μια πολύμηνη έρευνα που έχει ξεκινήσει και έχει πραγματοποιηθεί από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Με αυτόν τον τρόπο προέκυψαν οι έξι εμπλεκόμενοι, η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους και η έκδοση των ενταλμάτων», δήλωσε και πρόσθεσε:

«Εκδόθηκαν άμεσα έξι εντάλματα σύλληψης, τα οποία μέσα σε ένα 24ωρο, ουσιαστικά και σε μία ημέρα, εκτελέστηκαν και τα έξι από την Ελληνική Αστυνομία και οι έξι εμπλεκόμενοι βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών αρχών».

Το κατηγορητήριο για τους «6»

Οι έξι κατηγορούμενοι βαρύνονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο της αθλητικής νομοθεσίας, έπειτα από ενδελεχή, μυστική έρευνα που διενήργησε ο αθλητικός εισαγγελέας Απόστολος Γραμμένος επί βαρύτατων καταγγελιών στο ελληνικό μπάσκετ που συνδέονταν με τέλεση σοβαρών αξιόποινων πράξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνονται μηνύματα παραγόντων και καταθέσεις - καταγγελίες που ετέθησαν υπόψη του αθλητικού εισαγγελέα και δείχνουν το στήσιμο αγώνων σε όλες τις κατηγορίες - από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την Α΄ κατηγορία.

Το χρονικό εύρος των καταγγελόμενων περιστατικών εκτείνεται τη δεκαετία 2016 έως 2026 και αφορά περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και ένας αγώνας που διεξήχθη στο εξωτερικό. Κατά τις ίδιες πηγές πρόκειται για καταγγελίες - καταθέσεις 8 μαρτύρων, εκ των οποίων οι 2 κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί, καθώς έχουν γνώση για το «στήσιμο» των αγώνων.

Δύο μάρτυρες φαίνεται να έχουν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες, καθώς προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν τα όσα γνώριζαν για τις παράνομες πράξεις στο χώρο του μπάσκετ.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών πληροφορίες αναφέρουν πως εντοπίστηκε σε σπίτι διαιτητή στην επαρχία μεγάλο χρηματικό ποσό, που αγγίζει τις 820.000 ευρώ και το οποίο φαίνεται πως δεν δικαιολογείται.

Όλοι τους αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, τις οποίες και αρνούνται κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για «σκευωρία». Ωστόσο, τα στοιχεία που έρχονται στο φως από τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. προκαλούν ίλιγγο.

«Μιλάμε για δεμένη υπόθεση»

Κάτι παραπάνω από «δεμένη» εκτιμά πως είναι η υπόθεση ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υπάρχουν γραπτά μηνύματα και όχι απλά προφορικές καταθέσεις.

Εξήγησε πως δεν υπήρξε κάποια μήνυση κατά προσώπου από την ΚΑΕ Αμαρουσίου και πως αυτεπαγγέλτως η εισαγγελία ξεκίνησε την έρευνα καθώς αφορά σε κακουργήματα.

Ο κ. Δημητρακόπουλος μιλώντας στο Open κατήγγειλε πως όταν έγινε η πρώτη καταγγελία τον Απρίλιο του 2026 κατά του Βαγγέλη Λιόλιου, ο πρόεδρος της ΕΟΚ έκανε μηνύσεις σε βάρος στελεχών της ΚΑΕ Αμαρουσίου επειδή χρησιμοποίησαν μηνύματά του, ισχυριζόμενος πως πρόκειται δήθεν για «παράνομο αποδεικτικό μέσο». Ο δικηγόρος εξήγησε ότι τα μηνύματα, όταν περιγράφουν αδικήματα αξιοποιούνται κανονικά.

Το οικονομικό «μπλακάουτ» στην ΕΟΚ

Εν τω μεταξύ, οι αποκαλύψεις προκάλεσαν άμεσο «πολιτικό σεισμό», αναγκάζοντας την κυβέρνηση να λάβει δραστικά μέτρα. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ανακοινώθηκε η προσωρινή αναστολή όλων των κρατικών επιχορηγήσεων προς την ΕΟΚ, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, η αντίδραση του υπουργείου Αθλητισμού ήταν άμεση, καθώς όταν έφτασε εκεί καταγγελία για στημένα παιχνίδια μπάσκετ, τα στοιχεία διαβιβάστηκαν απευθείας στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στον αθλητικό εισαγγελέα.

«Μετά από αυτές τις ενέργειες το λόγο έχει η κάθε αρχή ξεχωριστά, η δικαιοσύνη από τη στιγμή που ανέλαβε μία υπόθεση εμείς απαγορεύεται να πούμε το οτιδήποτε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και οι αρμόδιοι θα πάρουν τις δικές τους αποφάσεις».

«Μηδενική ανοχή στην διαφθορά»

Η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ήταν εξίσου έντονη. Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής μετά τη χθεσινή του ανακοίνωσή με την οποία απαιτούσε διαφάνεια και ισονομία στον αθλητισμό, σήμερα επανήλθε με νέα ανακοίνωση της υπεύθυνης ΚΤΕ Αθλητισμού, Χριστίνας Σταρακά.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνουν ότι: «Οι χθεσινές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ σοκάρουν και κλονίζουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στον αθλητισμό. Το ΠΑΣΟΚ είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ήδη από τον Μάιο με κοινοβουλευτική ερώτηση που καταθέσαμε και αφορούσε τα κενά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων αλλά και για την ανάγκη ουσιαστικής εποπτείας».

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται και στη Δικαιοσύνη υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κάνει τη δουλειά της απερίσπαστη: «Η κυβέρνηση, όμως, οφείλει να δώσει απαντήσεις: Τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια που αγνοήθηκαν. Απαιτείται μηδενική ανοχή στην διαφθορά. Ο αθλητισμός πρέπει να διδάσκει αξίες, όχι να τις ακυρώνει» καταλήγει.

«Απόδοση ευθυνών για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των φιλάθλων»

Πλήρη διαλεύκανση χωρίς καμία συγκάλυψη, ζητούν και από την ΕΛΑΣ με τον παλαίμαχο διεθνή μπασκετμπολίστα και νυν μέλος και υποψήφιο του κόμματος να αναφέρει μιλώντας στο Open: «Είμαι συγκλονισμένος με τις εξελίξεις τις τελευταίες μέρες.

Εδώ δεν μπορούμε να μιλάμε για το ευ αγωνίζεσθαι όταν υπάρχουν υποψίες στημένων παιχνιδιών», υπογραμμίζοντας ότι η διερεύνηση της υπόθεσης και η απόδοση ευθυνών είναι απαραίτητες για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των φιλάθλων.

Και συνέχισε «δεν είναι μόνο αθλητικό, είναι και κοινωνικό. Βλέπουμε ότι οι καταγγελίες είναι ναι μεν στο αθλητικό κομμάτι, στο επαγγελματικό, αλλά εδώ έχουν μπει και στα σχολεία και η διαφθορά έχει φτάσει μέχρι στα σχολεία, για να μπορέσουν να πάρουν μόρια για να μπορέσουν τα παιδιά να μπουν στο πανεπιστήμιο», ήταν το σχόλιο εκ μέρους της Αμαλίας.

«Η ΝΔ είχε παρέμβει στις εκλογές ομοσπονδιών»

Από την πλευρά του το ΚΚΕ με νέα ανακοίνωση - παρέμβαση, στάθηκε στην επιρροή που άσκησε η κυβέρνηση της ΝΔ στις εκλογές των Ομοσπονδιών: «Το υπό διερεύνηση σοβαρό σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ είναι ένα ακόμα φαινόμενο της σήψης και της μπόχας στον χώρο του αθλητισμού - εμπορεύματος και χρειάζεται να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη διαλεύκανσή του.

Θυμίζουμε, επίσης, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ με δικό της νόμο (νόμος Αυγενάκη) είχε παρέμβει στις εκλογές των αθλητικών ομοσπονδιών, στο όνομα της πάταξης της διαφθοράς που αντί να αντιμετωπίζεται, διογκώνεται, γιατί προφανώς παραμένουν οι αιτίες που την τρέφουν» καταλήγουν στον Περισσό.

ΠΗΓΗ: CNN.gr