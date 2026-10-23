Πρωτοσέλιδα Παρασκευής 23 Οκτωβρίου: Σφετερισμός περιουσιών, εμπλοκή στη μαρίνα Λάρνακας και παρέμβαση Χριστοδουλίδη στην ΕΕ

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Διπλωματικό μέτωπο για το τουρκολιβυκό" και γράφει ότι Αίγυπτος, ΕΕ και Ισραήλ απορρίπτουν την κύρωση του μνημονίου και ότι η Αθήνα κάνει διπλωματικές κινήσεις. Αλλού αναφέρει ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου μάζεψε υπογραφές για έξι υποψήφιους και τις παρέδωσε χθες στα γραφεία του ΔΗΣΥ για έλεγχο ενόψει των εσωκομματικών διαδικασιών. Σε άλλο θέμα η "Α" αναφέρει ότι η Νομική Υπηρεσία ανέτρεψε τον σχεδιασμό για τη μαρίνα Λάρνακας και τα έργα για το λιμάνι θα γίνουν ξεχωριστά, με βάση δηλώσεις της Υπουργού Μεταφορών.

"Σε μπελάδες για σφετερισμό η PEPSΙ" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του "Πολίτη" που γράφει ότι καταχωρίστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αγωγή-μαμούθ για σφετερισμό ε/κ περιουσίας στα κατεχόμενα που στρέφεται και εναντίον του αμερικανικού κολοσσού PepsiCo. Αλλού γράφει ότι το νοσοκομείο Hadassah διαψεύδει δημοσίευμα του "Π" ωστόσο το Υπουργείο Υγείας επιβεβαιώνει ότι διερευνά υπηρεσίες του. Σε άλλο θέμα δημοσιεύει στοιχεία και ανάλυση του Ινστιτούτου Κύπρου ότι η κλιματική αλλαγή φέρνει φτώχεια στην Κύπρο.

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Ξανά στον πάγο λιμάνι-μαρίνα" γράφει στο κύριό του θέμα ότι η Λάρνακα είναι άνω-κάτω με την περιπέτεια στην οποία μπαίνουν τα έργα αφού η Νομική Υπηρεσία ανέτρεψε τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Σε άλλο ρεπορτάζ γράφει ότι έρχεται νέο σοκ στις τιμές των τροφίμων με βάση ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο "Φ" σε άλλο του θέμα αναφέρει ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου αντί με 500 υπογραφές πήγε με 3,000 σε κασόνια ενόψει της διαδικασίας για ανάδειξη του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές.

Η "Χαραυγή" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Διαρροή εγγράφων από αστυνομικά αρχεία" και γράφει ότι απόρρητες και εμπιστευτικές καταθέσεις διέρρευσαν στο διαδίκτυο με την αστυνομία να είναι εκτεθειμένη και την έρευνα να ξεκινά κατόπιν καταγγελίες του ΓΓ του ΑΚΕΛ. Αναφέρει αλλού ότι η ΠΕΟ διοργάνωσε κινητοποίηση για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία με πορεία στο Υπουργείο Εργασίας. Σε άλλο θέμα η "Χ" γράφει ότι μειώνεται ο φόρος στα καύσιμα θέρμανσης αλλά η ακρίβεια παραμένει και το ΑΚΕΛ ζητά περαιτέρω μέτρα.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail'' στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Η Κύπρος πιέζει την ΕΕ για αμοιβαία άμυνα" και αναφέρεται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς την Πρόεδρο της Κομισιόν με την οποία ζητά την επαναφορά στην ατζέντα της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ. Σε άλλο δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Βουλευτές ζητούν αυστηρότερα μέτρα για την αγορά περιουσίας από ξένους. Αναφέρεται αλλού σε δηλώσεις του Δημάρχου Λεμεσού ότι μια γραμμή τραμ θα κοστίσει 95 εκατομμύρια ανά χιλιόμετρο.

Η εβδομαδιαία "Γνώμη" με τίτλο "'Ντε φάκτο ιδιόμορφη διπλή ένωση!'"" γράφει στο κύριό της θέμα ότι το μισό νησί είναι υπό τουρκική κατοχή και το άλλο μισό είναι με το Ισραήλ αναφέροντας ότι το Ισραήλ 'αλωνίζει' στα λιμάνια και αεροδρόμια της Κύπρου , διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις και χρησιμοποιεί το κτίριο της Βουλής για εγκαθίδρυση ισραηλινού λόμπι. Αναφέρει αλλού ότι γίνονται επιθέσεις κατά της αριστεράς που όζουν 'φασιστικής νοοτροπίας'. Η "Γ" προβάλλει και τις κινητοποιήσεις στην Ευρώπη για την ακρίβεια.

Το "Ποντίκι" υπό τον τίτλο στο κύριό του θέμα "Οι παρενέργειες του 'τουρκολιβυκού μνημονίου'" γράφει για τις συνέπειες στο Κυπριακό, την Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αναφέρει αλλού ότι ο ηγέτης της Βορείου Κορέας είναι σε κώμα ενώ φήμες τον θέλουν να έχει αποβιώσει. Το "Π" γράφει επίσης ότι τίθεται σε ισχύ η χειμερινή ώρα την Κυριακή.