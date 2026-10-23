Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα Παρασκευής 23 Οκτωβρίου: Σφετερισμός περιουσιών, εμπλοκή στη μαρίνα Λάρνακας και παρέμβαση Χριστοδουλίδη στην ΕΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα Παρασκευής 23 Οκτωβρίου: Σφετερισμός περιουσιών, εμπλοκή στη μαρίνα Λάρνακας και παρέμβαση Χριστοδουλίδη στην ΕΕ

 23.10.2026 - 07:34
Πρωτοσέλιδα Παρασκευής 23 Οκτωβρίου: Σφετερισμός περιουσιών, εμπλοκή στη μαρίνα Λάρνακας και παρέμβαση Χριστοδουλίδη στην ΕΕ

Η αγωγή - μαμούθ κατά της εταιρείας Pepsi για σφετερισμό ε/κ περιουσίας στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, τα έργα σε λιμάνι-μαρίνα Λάρνακας που μπαίνουν στην αναμονή, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ο διπλωματικός χειρισμός από Κυπριακή Δημοκρατία και άλλα κράτη, καθώς και η επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς την Πρόεδρο Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής είναι μεταξύ των κύριων θεμάτων του κυπριακού Τύπου την Παρασκευή.

Η "Αλήθεια" στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Διπλωματικό μέτωπο για το τουρκολιβυκό" και γράφει ότι Αίγυπτος, ΕΕ και Ισραήλ απορρίπτουν την κύρωση του μνημονίου και ότι η Αθήνα κάνει διπλωματικές κινήσεις. Αλλού αναφέρει ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου μάζεψε υπογραφές για έξι υποψήφιους και τις παρέδωσε χθες στα γραφεία του ΔΗΣΥ για έλεγχο ενόψει των εσωκομματικών διαδικασιών. Σε άλλο θέμα η "Α" αναφέρει ότι η Νομική Υπηρεσία ανέτρεψε τον σχεδιασμό για τη μαρίνα Λάρνακας και τα έργα για το λιμάνι θα γίνουν ξεχωριστά, με βάση δηλώσεις της Υπουργού Μεταφορών.

"Σε μπελάδες για σφετερισμό η PEPSΙ" είναι ο τίτλος του κυρίου θέματος του "Πολίτη" που γράφει ότι καταχωρίστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας αγωγή-μαμούθ για σφετερισμό ε/κ περιουσίας στα κατεχόμενα που στρέφεται και εναντίον του αμερικανικού κολοσσού PepsiCo. Αλλού γράφει ότι το νοσοκομείο Hadassah διαψεύδει δημοσίευμα του "Π" ωστόσο το Υπουργείο Υγείας επιβεβαιώνει ότι διερευνά υπηρεσίες του. Σε άλλο θέμα δημοσιεύει στοιχεία και ανάλυση του Ινστιτούτου Κύπρου ότι η κλιματική αλλαγή φέρνει φτώχεια στην Κύπρο. 

Ο "Φιλελεύθερος" με τίτλο "Ξανά στον πάγο λιμάνι-μαρίνα" γράφει στο κύριό του θέμα ότι η Λάρνακα είναι άνω-κάτω με την περιπέτεια στην οποία μπαίνουν τα έργα αφού η Νομική Υπηρεσία ανέτρεψε τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Σε άλλο ρεπορτάζ γράφει ότι έρχεται νέο σοκ στις τιμές των τροφίμων με βάση ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο "Φ" σε άλλο του θέμα αναφέρει ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου αντί με 500 υπογραφές πήγε με 3,000 σε κασόνια ενόψει της διαδικασίας για ανάδειξη του υποψηφίου του κόμματος για τις προεδρικές. 

Η "Χαραυγή" τιτλοφορεί το κύριό της θέμα "Διαρροή εγγράφων από αστυνομικά αρχεία" και γράφει ότι απόρρητες και εμπιστευτικές καταθέσεις διέρρευσαν στο διαδίκτυο με την αστυνομία να είναι εκτεθειμένη και την έρευνα να ξεκινά κατόπιν καταγγελίες του ΓΓ του ΑΚΕΛ. Αναφέρει αλλού ότι η ΠΕΟ διοργάνωσε κινητοποίηση για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία με πορεία στο Υπουργείο Εργασίας. Σε άλλο θέμα η "Χ" γράφει ότι μειώνεται ο φόρος στα καύσιμα θέρμανσης αλλά η ακρίβεια παραμένει και το ΑΚΕΛ ζητά περαιτέρω μέτρα.

Η αγγλόγλωσση ''Cyprus Mail''  στεγάζει το κύριό της θέμα κάτω από τον τίτλο "Η Κύπρος πιέζει την ΕΕ για αμοιβαία άμυνα" και αναφέρεται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς την Πρόεδρο της Κομισιόν με την οποία ζητά την επαναφορά στην ατζέντα της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ. Σε άλλο δημοσίευμα αναφέρει ότι οι Βουλευτές ζητούν αυστηρότερα μέτρα για την αγορά περιουσίας από ξένους. Αναφέρεται αλλού σε δηλώσεις του Δημάρχου Λεμεσού ότι μια γραμμή τραμ θα κοστίσει 95 εκατομμύρια ανά χιλιόμετρο. 

Η εβδομαδιαία "Γνώμη" με τίτλο "'Ντε φάκτο ιδιόμορφη διπλή ένωση!'"" γράφει στο κύριό της θέμα ότι το μισό νησί είναι υπό τουρκική κατοχή και το άλλο μισό είναι με το Ισραήλ αναφέροντας ότι το Ισραήλ 'αλωνίζει' στα λιμάνια και αεροδρόμια της Κύπρου , διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις και χρησιμοποιεί το κτίριο της Βουλής για εγκαθίδρυση ισραηλινού λόμπι. Αναφέρει αλλού ότι γίνονται επιθέσεις κατά της αριστεράς που όζουν 'φασιστικής νοοτροπίας'. Η "Γ" προβάλλει και τις κινητοποιήσεις στην Ευρώπη για την ακρίβεια. 

Το "Ποντίκι" υπό τον τίτλο στο κύριό του θέμα "Οι παρενέργειες του 'τουρκολιβυκού μνημονίου'" γράφει για τις συνέπειες στο Κυπριακό, την Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο. Αναφέρει αλλού ότι ο ηγέτης της Βορείου Κορέας είναι σε κώμα ενώ φήμες τον θέλουν να έχει αποβιώσει. Το "Π" γράφει επίσης ότι τίθεται σε ισχύ η χειμερινή ώρα την Κυριακή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μείναμε με το στόμα ανοιχτό»: Συνταξιούχος έγινε εκατομμυριούχος αφού πούλησε την συλλογή του με κάρτες Pokémon
Σε συναγερμό η Πυροσβεστική τα ξημερώματα - Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες έξω από οικία
Basketgate: «Χιονοστιβάδα» οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα της ΕΟΚ - Συνεχίζεται ο πολιτικός «σεισμός»
Temu: «Κλείδωσε» η συνάντηση στην Κύπρο - Στο τραπέζι οι καταγγελίες και τα προϊόντα
Συντάξεις στην Κύπρο: Οι προκλήσεις για τους σημερινούς εργαζομένους και η ανάγκη για έγκαιρη αποταμίευση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Το αποτυχημένο ραντεβού ηθοποιού που κατέληξε σε σεξ πάρτι για λεσβίες: «Έφυγα γρήγορα, ήταν χάλια»

 23.10.2026 - 07:25
Επόμενο άρθρο

ΠΑΥΛΙΔΗΣ: «Δεν πανηγύρισα γιατί πήρα πολλή αγάπη από την Κύπρο»

 23.10.2026 - 07:48
Οι «επόμενες γενιές» και η επόμενη Προεδρία: Το πολιτικό αδιέξοδο του ΔΗΣΥ απέναντι στον Χριστοδουλίδη

Οι «επόμενες γενιές» και η επόμενη Προεδρία: Το πολιτικό αδιέξοδο του ΔΗΣΥ απέναντι στον Χριστοδουλίδη

Πίσω από τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, για τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, διαμορφώνεται ήδη η μάχη του 2028.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Οι «επόμενες γενιές» και η επόμενη Προεδρία: Το πολιτικό αδιέξοδο του ΔΗΣΥ απέναντι στον Χριστοδουλίδη

Οι «επόμενες γενιές» και η επόμενη Προεδρία: Το πολιτικό αδιέξοδο του ΔΗΣΥ απέναντι στον Χριστοδουλίδη

  •  23.10.2026 - 06:21
Αυτά είναι τα πρόσωπα που υπέγραψαν την υποψηφιότητα Αβέρωφ - Εντυπωσιάζουν τα ονόματα

Αυτά είναι τα πρόσωπα που υπέγραψαν την υποψηφιότητα Αβέρωφ - Εντυπωσιάζουν τα ονόματα

  •  23.10.2026 - 08:40
Συντάξεις στην Κύπρο: Οι προκλήσεις για τους σημερινούς εργαζομένους και η ανάγκη για έγκαιρη αποταμίευση

Συντάξεις στην Κύπρο: Οι προκλήσεις για τους σημερινούς εργαζομένους και η ανάγκη για έγκαιρη αποταμίευση

  •  23.10.2026 - 06:24
Λεγεωνέλλα: Παραμένει το μυστήριο για το πώς μολύνθηκε το νεογνό - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Λεγεωνέλλα: Παραμένει το μυστήριο για το πώς μολύνθηκε το νεογνό - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

  •  23.10.2026 - 08:41
Temu: «Κλείδωσε» η συνάντηση στην Κύπρο - Στο τραπέζι οι καταγγελίες και τα προϊόντα

Temu: «Κλείδωσε» η συνάντηση στην Κύπρο - Στο τραπέζι οι καταγγελίες και τα προϊόντα

  •  23.10.2026 - 06:27
Κραυγή αγωνίας από Κύπριο ιδιοκτήτη εστιατορίου - «Στο τέλος τι μένει στην επιχείρηση;» - Τι συνέβη

Κραυγή αγωνίας από Κύπριο ιδιοκτήτη εστιατορίου - «Στο τέλος τι μένει στην επιχείρηση;» - Τι συνέβη

  •  23.10.2026 - 09:55
VIDEO: Ξέσπασε συγγενής τυφλού ατόμου - «Θα καούν σαν λαμπάδες - Πρέπει να θρηνήσουμε θύματα για να κάνουν κάτι;»

VIDEO: Ξέσπασε συγγενής τυφλού ατόμου - «Θα καούν σαν λαμπάδες - Πρέπει να θρηνήσουμε θύματα για να κάνουν κάτι;»

  •  23.10.2026 - 08:51
VIDEO - Από την Ελλάδα στην Κύπρο το νήμα της έρευνας για το σκάνδαλο στο μπάσκετ - Στο μικροσκόπιο ημιτελικός στην Πάφο

VIDEO - Από την Ελλάδα στην Κύπρο το νήμα της έρευνας για το σκάνδαλο στο μπάσκετ - Στο μικροσκόπιο ημιτελικός στην Πάφο

  •  23.10.2026 - 08:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα