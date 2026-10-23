Κραυγή αγωνίας από Κύπριο ιδιοκτήτη εστιατορίου - «Στο τέλος τι μένει στην επιχείρηση;» - Τι συνέβη

Στην ανάρτησή του, η οποία απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες της εστίασης όσο και στους καταναλωτές, ο συντάκτης υποστηρίζει ότι οι προμήθειες των δύο μεγάλων εταιρειών delivery μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 30%, περιορίζοντας σημαντικά τα έσοδα που απομένουν στις επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνει, οι επιχειρηματίες καλούνται καθημερινά να καλύψουν λειτουργικά έξοδα, μισθούς, ενοίκια και πρώτες ύλες, ενώ ταυτόχρονα ένα σημαντικό ποσοστό του τζίρου τους κατευθύνεται στις πλατφόρμες διανομής.

«Δεν έχουμε πλέον πραγματική επιλογή»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξάρτηση πολλών επιχειρήσεων από τις εφαρμογές delivery, η οποία, σύμφωνα με τον συντάκτη, ενισχύθηκε μετά την πανδημία του COVID-19.

Όπως αναφέρει, για αρκετά καταστήματα η αποχώρηση από τις πλατφόρμες δεν αποτελεί εύκολη απόφαση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια σημαντικού μέρους της πελατείας τους.

«Αν αποφασίσεις να φύγεις, κινδυνεύεις να χάσεις ένα σημαντικό μέρος της πελατείας σου», σημειώνει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις αισθάνονται ότι αναγκάζονται να αποδεχθούν τους όρους συνεργασίας για να διατηρήσουν την παρουσία τους στην αγορά.

Οι προσφορές και οι εκπτώσεις πιέζουν τα περιθώρια κέρδους

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται και η συνεχής προβολή προσφορών, κουπονιών και εκπτώσεων προς τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τον συντάκτη της ανάρτησης, η συγκεκριμένη πρακτική διαμορφώνει μια αγοραστική συμπεριφορά στην οποία οι πελάτες συνηθίζουν να παραγγέλνουν κυρίως όταν υπάρχουν εκπτώσεις, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα το κόστος των προϊόντων, τις προμήθειες και τις προωθητικές ενέργειες.

Το ερώτημα που θέτει είναι ποιος επωμίζεται τελικά το κόστος αυτής της πρακτικής, όταν ο επιχειρηματίας πρέπει να διατηρήσει την ποιότητα των προϊόντων του, να πληρώσει το προσωπικό του και να καλύψει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του.

Ερωτήματα για την ισορροπία δυνάμεων στην αγορά

Η ανώνυμη ανάρτηση εγείρει, παράλληλα, ερωτήματα για τη θέση που κατέχουν οι μεγάλες πλατφόρμες delivery στην αγορά και για τον βαθμό στον οποίο οι εμπορικές πολιτικές τους μπορούν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Ο συντάκτης καλεί τους επαγγελματίες της εστίασης να προβληματιστούν συλλογικά για το μέλλον του κλάδου, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά απλώς τη διαφωνία με τις πλατφόρμες, αλλά τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να συνεχίσουν να λειτουργούν με βιώσιμους όρους.

«Αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να πληρώνουμε προμήθειες, εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες, στο τέλος τι πραγματικά μένει στην επιχείρηση;», διερωτάται.

Η ανάρτηση καταλήγει με έκκληση να ανοίξει ουσιαστικός διάλογος μεταξύ των επαγγελματιών της εστίασης, θέτοντας στο τραπέζι το ζήτημα των προμηθειών, της εξάρτησης από τις ψηφιακές πλατφόρμες και της οικονομικής αντοχής των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για προβληματισμούς που διατυπώνονται από τον ανώνυμο συντάκτη της ανάρτησης και οι οποίοι αναδεικνύουν μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από το κόστος της ψηφιακής διανομής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εστίασης.