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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν για το Κυπριακό

 23.10.2026 - 10:26
«Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν για το Κυπριακό

Την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, στις 09:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιωτή, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι δύο ηγέτες θα έχουν κοινή συνάντηση με τις Τεχνικές Επιτροπές Νεολαίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με τη Συντονιστική Επιτροπή του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.

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