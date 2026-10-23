«Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν για το Κυπριακό

Οι «επόμενες γενιές» και η επόμενη Προεδρία: Το πολιτικό αδιέξοδο του ΔΗΣΥ απέναντι στον Χριστοδουλίδη
Πίσω από τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, για τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, διαμορφώνεται ήδη η μάχη του 2028.
Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιωτή, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι δύο ηγέτες θα έχουν κοινή συνάντηση με τις Τεχνικές Επιτροπές Νεολαίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με τη Συντονιστική Επιτροπή του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.
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