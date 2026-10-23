«Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν για το Κυπριακό

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιωτή, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι δύο ηγέτες θα έχουν κοινή συνάντηση με τις Τεχνικές Επιτροπές Νεολαίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και με τη Συντονιστική Επιτροπή του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.