Στο επίκεντρο η απεργία στα Υποστηρικτικά Προγράμματα - Τι υποστηρίζει το ΥΠΑΝ

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο παραθέτει τις ενέργειες που έχουν γίνει για τη ρύθμιση του καθεστώτος απασχόλησης των εργαζομένων, ενώ διευκρινίζει ότι συνεχίζεται η εξέταση των ζητημάτων που παραμένουν ανοικτά. Παράλληλα, εκφράζει τη διαφωνία του με την απόφαση για εξαγγελία απεργιακών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι αυτή έγινε πριν από την παρέλευση του χρονικού περιθωρίου που είχε συμφωνηθεί με τις συντεχνίες.

Οι αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι έχουν ήδη προωθηθεί αλλαγές για τους εργαζομένους στα Υποστηρικτικά Προγράμματα, με σημαντικότερη την κατάργηση του καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών και τη μετάβαση σε καθεστώς μισθωτής απασχόλησης.

Στη συνέχεια, όσοι πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις εντάχθηκαν στο καθεστώς Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ), κατηγορία στην οποία, σύμφωνα με το Υπουργείο, ανήκει η πλειοψηφία των εργαζομένων.

Παράλληλα, με τη νομοθεσία που ψηφίστηκε στις 21 Απριλίου 2026, ρυθμίστηκε το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού και καθορίστηκε το πλαίσιο για τις μελλοντικές προσλήψεις. Στη διαμόρφωση της νομοθεσίας συμμετείχαν και οι συντεχνίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τι ισχύει για το επίδομα ανεργίας

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα αφορά το αίτημα για καταβολή επιδόματος ανεργίας στους συγκεκριμένους εργαζομένους.

Το Υπουργείο αναφέρει ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει την καταβολή του επιδόματος στους Εργοδοτουμένους Αορίστου Χρόνου που αφορά η συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως διευκρινίζει, το θέμα έχει εξεταστεί στη βάση νομικής γνωμάτευσης και αναζητείται εναλλακτική λύση εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτό, σχετική εισήγηση των συντεχνιών έχει ήδη διαβιβαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών για εξέταση.

Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για νέες προσλήψεις

Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση των Υποστηρικτικών Προγραμμάτων, το Υπουργείο αναφέρει ότι έχουν εργοδοτηθεί όλοι οι Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι έχουν προτεραιότητα βάσει της νέας νομοθεσίας.

Την ίδια ώρα, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για πρόσθετες προσλήψεις Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, με την προκήρυξη θέσεων στα μεγάλα Υποστηρικτικά Προγράμματα.

Η συνάντηση με τις συντεχνίες και η διαφωνία για την απεργία

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026 μεταξύ του Υπουργείου και των συντεχνιών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε να δοθεί χρονικό περιθώριο μίας εβδομάδας για την εξέταση των ζητημάτων που εκκρεμούν.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι τα συγκεκριμένα θέματα είχαν τεθεί ενώπιόν του μόλις στις αρχές Οκτωβρίου, αναφέροντας ως παράδειγμα την πρόταση για καταβολή επιδόματος αντί του ανεργιακού επιδόματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι συντεχνίες εξήγγειλαν απεργιακά μέτρα πριν από την παρέλευση της μίας εβδομάδας που είχε συμφωνηθεί για την εξέταση των εκκρεμοτήτων.

Το Υπουργείο αναγνωρίζει το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία, τονίζοντας παράλληλα ότι οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο του διαλόγου θα πρέπει να τηρούνται από όλες τις πλευρές, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της προσπάθειας για εξεύρεση λύσεων.

Καταλήγοντας, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αναφέρει ότι παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη των εργαζομένων και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέταση