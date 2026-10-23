Ισόβια και οι τέσσερις καταδικασθέντες για τη δολοφονία του Θανάση Καλογερόπουλου

Το στυγερό έγκλημα διαπράχθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2023, σε χώρο στάθμευσης δίπλα από παραλιακό εστιατόριο στη Λεμεσό.

Έπειτα από μια μακρά δικαστική διαδικασία, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού έκρινε ένοχους και τους τέσσερις κατηγορουμένους, επιβάλλοντάς τους την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, καθώς η κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης επισύρει υποχρεωτικά την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Ως εκ τούτου, δεν πραγματοποιήθηκε αγόρευση για μετριασμό της ποινής.

Η ομόφωνη απόφαση του Δικαστηρίου ξεπερνά τις 600 σελίδες και βασίζεται σε μαρτυρικό υλικό που περιλαμβάνει καταθέσεις 75 μαρτύρων και 550 τεκμήρια.

Υπενθυμίζεται ότι η δικαστική διαδικασία διακόπηκε προσωρινά λίγο μετά τις 10:30, λόγω αδιαθεσίας δικηγόρου, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο στο σημείο. Η διαδικασία επαναλήφθηκε γύρω στις 11:15.