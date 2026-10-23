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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πήγε να παραλάβει δέμα στη Λευκωσία και τον περίμενε η ΥΚΑΝ - Κατέληξε στο κελί 42χρονος -Δείτε φωτογραφίες

 23.10.2026 - 14:16
Πήγε να παραλάβει δέμα στη Λευκωσία και τον περίμενε η ΥΚΑΝ - Κατέληξε στο κελί 42χρονος -Δείτε φωτογραφίες

Στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 42 ετών προχώρησαν σήμερα μέλη της ΔΑΟΕ – Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων), στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, έπειτα από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ (ΥΠΕΕ) εντόπισαν και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον 42χρονο σε ταχυδρομικό γραφείο στη Λευκωσία, τη στιγμή που παραλάμβανε δέμα.

Κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι το δέμα περιείχε περίπου ένα κιλό κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Το δέμα, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του ο συλληφθείς, παραλήφθηκαν ως τεκμήρια για σκοπούς περαιτέρω εξετάσεων.

Ακολούθως, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του 42χρονου, όπου εντοπίστηκαν μικρή ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, διάφορα έγγραφα και ακόμη δύο κινητά τηλέφωνα. Όλα τα ανευρεθέντα παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις.

Ο 42χρονος τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για εξασφάλιση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Η ΔΑΟΕ – ΥΚΑΝ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

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