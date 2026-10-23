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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Η Κυβέρνηση είναι σε συνεχή επαφή με ΝΥ για αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων για μαρίνα Λάρνακας

 23.10.2026 - 15:38
Λετυμπιώτης: Η Κυβέρνηση είναι σε συνεχή επαφή με ΝΥ για αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων για μαρίνα Λάρνακας

Η Κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε συνεχή επαφή με τη Νομική Υπηρεσία για την αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων που έχουν προκύψει και την άμεση εξεύρεση λύσης, ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, στη βάση του προγραμματισμού που έχει καθοριστεί, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, την Παρασκευή.

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα ο κ. Λετυμπιώτης είπε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε νωρίτερα σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμαρχο Λάρνακας, κατά την οποία τον ενημέρωσε για τις ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης.

«Η Κυβέρνηση παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου, στρατηγικής σημασίας για την πόλη, την οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική της ευρύτερης περιοχής», κατέληξε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος..

Εξάλλου, σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας το απόγευμα της Παρασκευής αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «ο Πρόεδρος με διαβεβαίωσε ότι ο σχεδιασμός δεν αλλάζει. Το έργο θα υλοποιηθεί από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, όπως συμφωνήσαμε και στη βάση του συμφωνημένου οδικού χάρτη».

«Μου ανέφερε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία και ότι μέχρι τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα ξεπεραστεί το νομικό ζήτημα, διαβεβαιώνοντάς με ότι υπάρχει λύση», πρόσθεσε ο κ. Βύρας.

Σημειώνεται ότι η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών την Πέμπτη, υποδεικνύει τη διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού για τη μεταβίβαση των χώρων της μαρίνας από το κράτος.

Συγκεκριμένα, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, Ρένα Παπαέτη Χατζηκώστα, ανέφερε ότι «εάν το κράτος θέλει να παραχωρήσει την ανάπτυξη της μαρίνας πρέπει να βγει σε διαγωνισμό και αν η Αρχή Λιμένων ενδιαφερθεί πρέπει να υποβάλει προσφορά»

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