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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Η Λευκωσία σε συντονισμό με Αθήνα-Βρυξέλλες για τουρκολιβυκό μνημόνιο

 23.10.2026 - 15:50
ΥΠΕΞ: Η Λευκωσία σε συντονισμό με Αθήνα-Βρυξέλλες για τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η Λευκωσία είναι σε συντονισμό με Αθήνα και Βρυξέλλες σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, και στηρίζει και ακολουθεί τον προγραμματισμό και τα βήματα της ελληνικής πλευράς ως άμεσα επηρεαζόμενης, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος την Παρασκευή κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου του για το 2027.

Ανέφερε ακόμη, απαντώντας σε ερωτήσεις, ότι η Λευκωσία έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό προεργασία σχετικά την οριοθέτηση της ΑΟΖ Κύπρου-Ελλάδας, αλλά είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί σε ανώτατο επίπεδο. Είπε ότι δεν είναι σε θέση να δώσει χρονοδιάγραμμα για αυτό.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2027, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι ανέρχεται στα €137,75 εκατομμύρια, αυξημένος κατά €5,3 εκ. (4%) σε σύγκριση με αυτόν του 2026, και κατά €34,9 εκ. (34%) από το 2023 που ανέλαβε η διακυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη. Σημείωσε ότι αυτή η αύξηση έδωσε την δυνατότητα στο Υπουργείο να προσλάβει 57 νέους διπλωμάτες με αποτέλεσμα οι μονομελείς Πρεσβείες, από 34 το 2023 να έχουν μειωθεί σε 25, αναφέροντας ότι θα μειωθούν περισσότερο, και ότι θα προσληφθούν άλλοι 15 διπλωμάτες.

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