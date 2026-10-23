ΥΠΕΞ: Η Λευκωσία σε συντονισμό με Αθήνα-Βρυξέλλες για τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ανέφερε ακόμη, απαντώντας σε ερωτήσεις, ότι η Λευκωσία έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό προεργασία σχετικά την οριοθέτηση της ΑΟΖ Κύπρου-Ελλάδας, αλλά είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί σε ανώτατο επίπεδο. Είπε ότι δεν είναι σε θέση να δώσει χρονοδιάγραμμα για αυτό.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών για το 2027, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι ανέρχεται στα €137,75 εκατομμύρια, αυξημένος κατά €5,3 εκ. (4%) σε σύγκριση με αυτόν του 2026, και κατά €34,9 εκ. (34%) από το 2023 που ανέλαβε η διακυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη. Σημείωσε ότι αυτή η αύξηση έδωσε την δυνατότητα στο Υπουργείο να προσλάβει 57 νέους διπλωμάτες με αποτέλεσμα οι μονομελείς Πρεσβείες, από 34 το 2023 να έχουν μειωθεί σε 25, αναφέροντας ότι θα μειωθούν περισσότερο, και ότι θα προσληφθούν άλλοι 15 διπλωμάτες.