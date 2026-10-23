Υπόθεση Στυλιανού: Ένταση στο Δικαστήριο για τις συνθήκες διαβίωσης του 14χρονου - «Εγώ έχασα το μωρό μου»

Η διαδικασία σημαδεύτηκε από έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του μάρτυρα και του δικηγόρου που υπερασπίζεται τον πατέρα, ενώ ο δικαστής χρειάστηκε να παρέμβει τόσο για να επαναφέρει την τάξη κατά την αντεξέταση, όσο και για να υποδείξει στον πατέρα του Στυλιανού να ελέγχει τις αντιδράσεις του στην αίθουσα.

Ο ειδικός εκπαιδευτικός, ο οποίος παρείχε στήριξη στον Στυλιανό κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013, ανέφερε ότι το παιδί του έλεγε επανειλημμένα πως ο πατέρας του τον υποχρέωνε να εργάζεται στη φάρμα.

Ερωτηθείς από τον δικηγόρο του πρώτου κατηγορουμένου, Κωνσταντίνο Καζαντζή, γιατί δεν προχώρησε ο ίδιος σε καταγγελία, απάντησε ότι ενημέρωνε τον Διευθυντή του σχολείου, ο οποίος, όπως είπε, προέβαινε σε αναφορές προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

«Άρα εσύ έναν ολόκληρο χρόνο δεν έκανες κάτι», του υπέβαλε ο δικηγόρος, με τον μάρτυρα να απαντά ότι «υπάρχει ιεραρχία στο σχολείο».

Όταν ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η απουσία προσωπικής καταγγελίας καταδεικνύει πως ο μάρτυρας δεν πίστεψε τις αναφορές του παιδιού, εκείνος απάντησε: «Να μην πιστέψω το μωρό που για εννέα μήνες μου έλεγε την ίδια κουβέντα; Ένα μωρό που μύριζε μάντρα, που είχε καθημερινά μαυρίλες στο πρόσωπό του, στο δέρμα του, που ήταν πισσωμένα τα μαλλιά του;».

Αντιπαράθεση για τις αναφορές περί εργασίας στη φάρμα

Κατά την προηγούμενη διαδικασία, ο μάρτυρας είχε αναφέρει ότι συχνά έβρισκε τον Στυλιανό να κοιμάται πάνω στο θρανίο, όταν πήγαινε να τον παραλάβει για το μάθημα ειδικής εκπαίδευσης.

«Όταν προσπαθούσαμε να τον ξυπνήσουμε δεν ξυπνούσε, ενώ η δικαιολογία που μας έλεγε ήταν ότι ήταν κουρασμένος, γιατί ήταν μέχρι τις 11 το βράδυ στη φάρμα», είχε καταθέσει.

Κατά τη σημερινή αντεξέταση, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η μητέρα είχε διαψεύσει στο σχολείο πως ο Στυλιανός εργαζόταν στη μάντρα μέχρι τις 11 το βράδυ, προσθέτοντας ότι, κατά τη θέση του, αυτό επιβεβαιώνεται και από τον δάσκαλο της τρίτης τάξης του Δημοτικού.

«Οι αναφορές που έκανε η διεύθυνση του σχολείου στις Υπηρεσίες ήταν αυτές», απάντησε ο μάρτυρας.

Ο δικηγόρος υπέβαλε ότι οι αναφορές του παιδιού δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι ήταν αδύνατον να βόσκει πρόβατα μέσα στο σκοτάδι στις 11 το βράδυ.

«Αντί να παίζει με τα παιχνίδια του ήταν στη μάντρα, κύριε», είπε ο μάρτυρας, με τον δικηγόρο να ανταπαντά ότι ο Στυλιανός είχε μαζί του την μπάλα και έπαιζε στη μάντρα.

Σε σχέση με αναφορά του μάρτυρα ότι ο Στυλιανός ξεγεννούσε πρόβατα, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι το παιδί, στην ηλικία των επτά ετών, δεν μπορούσε να εκτελεί τέτοιου είδους εργασίες.

Ο συνήγορος ανέφερε επίσης ότι ακόμη και εάν οι γονείς έπαιρναν μαζί τους το παιδί στη φάρμα επειδή δεν μπορούσαν να το αφήσουν μόνο στο σπίτι όταν έπρεπε να ξεγεννήσουν ένα πρόβατο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Στυλιανός συμμετείχε στις εργασίες.

«Άλλο να συμβεί μια φορά και άλλο να συμβαίνει όλο τον χρόνο», απάντησε ο μάρτυρας.

«Δεν τον είδα καθαρό ποτέ στο σχολείο»

Η αντεξέταση επεκτάθηκε και στις αναφορές του ειδικού εκπαιδευτικού για την εξωτερική εμφάνιση και την προσωπική υγιεινή του παιδιού.

Κατά την προηγούμενη διαδικασία, ο μάρτυρας είχε αναφέρει ότι ο Στυλιανός είχε μαυρισμένα νύχια, ακαθαρσίες στο δέρμα και βρόμικα μαλλιά, ενώ η μυρωδιά του ήταν έντονη και δυσάρεστη. Όπως είχε καταθέσει, δεν θυμόταν να τον είχε δει ποτέ καθαρό ή χωρίς την έντονη μυρωδιά των ζώων.

Ο δικηγόρος τού υπέβαλε ότι, σύμφωνα με τη θέση της σχολικής συνοδού, εκείνη έπαιρνε κάθε πρωί τον Στυλιανό στη βρύση και τον έπλενε. Υποστήριξε, παράλληλα, ότι το παιδί ενδεχομένως να λερώνονταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στο σχολείο, πριν από το μάθημα ειδικής εκπαίδευσης.

«Δεν μπορείς να αποκλείσεις ότι ο Στυλιανός μπορεί μέχρι την ώρα του μαθήματός σας, την τέταρτη ή πέμπτη περίοδο, να λερώνονταν από το παιχνίδι; Δεν έχει το σχολείο χώμα;», ρώτησε.

«Τα παιδιά του Δημοτικού δεν παίζουν με το χώμα. Δεν είναι στο νηπιαγωγείο. Αυτά δεν επιτρέπονται στο Δημοτικό. Είναι κανονισμοί του Υπουργείου Παιδείας», απάντησε ο μάρτυρας.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι ο Στυλιανός πλενόταν και αυτοεξυπηρετούνταν μόνος του, με τον ειδικό εκπαιδευτικό να επιμένει ότι δεν τον είδε ποτέ καθαρό στο σχολείο.

«Είναι τουλάχιστον οξύμωρο να επικαλείσαι στο δικαστήριο ότι ο Στυλιανός βοσκούσε, ξεγεννούσε, άρμεγε, δεν ήξερε να πλένεται και να καθαρίζεται μόνος του», ανέφερε ο δικηγόρος.

Ένταση με τον δικηγόρο και παρέμβαση του δικαστή

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε όταν ο δικηγόρος ρώτησε τον μάρτυρα γιατί δεν είχε θέσει ενώπιον της μητέρας, στο πλαίσιο πολυθεματικής συνάντησης, τις αναφορές του παιδιού ότι το έπαιρναν καθημερινά στη μάντρα μέχρι τις 11 το βράδυ.

Ο μάρτυρας απάντησε ότι η μητέρα το έλεγε στα δύο χωριά, την Αγία Βαρβάρα και τον Κοτσιάτη, με τον δικηγόρο να αντιδρά λέγοντας: «Τώρα θα μου λες κουτσομπολιά του χωριού, κύριε;».

«Καταρχάς, πρόσεξε τον τόνο της φωνής σου και δεν σου επιτρέπω να μου μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Αντιλαμβάνεσαι για ποια περίπτωση είμαστε εδώ; Αυτοκτόνησε ένα μωρό. Δεν είναι θέατρο εδώ», απάντησε ο μάρτυρας.

«Υπονοείς ότι κάνω θέατρο, κύριε;», διερωτήθηκε ο δικηγόρος.

Ο δικαστής παρενέβη, καλώντας τους δύο να περιοριστούν στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις επί των γεγονότων. Προειδοποίησε ότι, εάν διαπιστωθεί έκταση ή επανάληψη τέτοιου επιπέδου αντιπαράθεσης, θα χρειαστεί να διακόψει τη διαδικασία για συμμόρφωση με τις οδηγίες του, ενώ, όπως ανέφερε, στην έσχατη περίπτωση θα πρέπει να λάβει άλλα μέτρα.

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι ήταν η δεύτερη φορά που ο μάρτυρας τον πρόσβαλλε και ζήτησε προστασία, με τον μάρτυρα να απαντά: «Και εσείς με προσβάλλετε».

«Εγώ έχασα το μωρό μου», είπε ο πατέρας

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, ο πατέρας του Στυλιανού φάνηκε να αντιδρά σε όσα ανέφερε ο μάρτυρας, με αποτέλεσμα ο δικαστής να του υποδείξει να ελέγχει τις αντιδράσεις του στην αίθουσα.

«Πρέπει να ελέγξετε τις αντιδράσεις σας μέσα στο δικαστήριο», ανέφερε ο δικαστής.

Ο πατέρας πήρε τον λόγο, λέγοντας: «Ούτε εγώ δεν πιστεύω αυτά που λέγονται. Συγγνώμη, δεν είπα κάτι, αλλά από τον καιρό που ξεκίνησε η διαδικασία με πυροβολούν. Εγώ έχασα το μωρό μου».

Ο δικαστής του απάντησε ότι παρεκτρέπεται, διευκρινίζοντας ότι η παρατήρησή του αφορούσε ήχο που έκανε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Ήταν η τρίτη φορά που το εντόπισα και θα το πω. Δεν έχετε βήμα για να θέτετε ζητήματα στο δικαστήριο», ανέφερε.

«Δεχόταν bullying επειδή ήταν φτωχός»

Σε ό,τι αφορά τη σχέση του Στυλιανού με τους συμμαθητές του, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι το παιδί δεχόταν bullying επειδή ήταν φτωχό και επειδή ο πατέρας του ήταν βοσκός. Ο μάρτυρας είχε αναφέρει ότι άλλα παιδιά τον απομόνωναν λόγω της εμφάνισης και της μυρωδιάς του.

«Πώς το εννοείτε το φτωχός; Φτωχός που μαζεύαμε χρήματα και κουπόνια και τα δίναμε της μητέρας για να ψωνίζει από τις υπεραγορές; Που μαζεύαμε ρούχα, τρόφιμα, παπούτσια με τις σακούλες και τους τα δίναμε;», απάντησε ο μάρτυρας.

Όπως ανέφερε, στο σχολείο συγκέντρωναν ρούχα, τρόφιμα και παπούτσια για την οικογένεια, διερωτώμενος γιατί ο Στυλιανός ερχόταν καθημερινά στο σχολείο με το ίδιο πουλόβερ.

Η αντεξέταση συνεχίστηκε από τον δικηγόρο της δεύτερης κατηγορούμενης, Άγγελο Ιωάννου, ο οποίος κινήθηκε σε παρόμοιο πλαίσιο ερωτήσεων με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Καζαντζή, αμφισβητώντας τις αναφορές του ειδικού εκπαιδευτικού για την εργασία του Στυλιανού στη φάρμα, τις συνθήκες διαβίωσής του και την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο τέθηκαν, επίσης, η αξιοπιστία της μαρτυρίας του και το κατά πόσο οι αναφορές του επιβεβαιώνονταν από τα πρακτικά των πολυθεματικών συναντήσεων.

Ερωτήματα για την κατάθεση και την πολυθεματική συνάντηση

Κατά την αντεξέταση από τον δικηγόρο της τρίτης κατηγορούμενης, Βίκτωρα Ακάμα, αμφισβητήθηκε η αξιοπιστία της μαρτυρίας του ειδικού εκπαιδευτικού, με τον συνήγορο να θέτει ζήτημα πιθανής καθοδήγησής του από την κατηγορούσα Αρχή, η οποία του παρέδωσε την κατάθεσή του και του έδωσε, όπως ανέφερε, διευκρινίσεις.

Ο μάρτυρας απέρριψε τον ισχυρισμό.

Ο κ. Ακάμας αμφισβήτησε, επίσης, τις αναφορές του μάρτυρα ότι ο διευθυντής του σχολείου ενημέρωνε τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάσταση του Στυλιανού, επισημαίνοντας ότι σχετικά στοιχεία δεν περιλαμβάνονταν στην κατάθεσή του του 2020.

Επικαλούμενος τα πρακτικά πολυθεματικής συνάντησης της 5ης Δεκεμβρίου του 2012, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι οι αναφορές για πρόοδο του παιδιού και θέληση να εκτελεί τις σχολικές εργασίες του έρχονταν σε αντίθεση με όσα κατέθεσε ο εκπαιδευτικός.

Ο τελευταίος απάντησε ότι η θέληση δεν σήμαινε κατ’ ανάγκη ότι ο Στυλιανός εκτελούσε τις εργασίες του, ενώ ανέφερε ότι δεν θυμόταν τι είχε πει κάθε συμμετέχων στη συνάντηση.

Τέλος, ο συνήγορος υποστήριξε ότι οι αναφορές του μάρτυρα πως ο Στυλιανός του μιλούσε για εργασία στη μάντρα δεν καταγράφονταν στις σχετικές πολυθεματικές συναντήσεις, με τον εκπαιδευτικό να διαφωνεί.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, στις 11:00.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τον θάνατο του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου τον Σεπτέμβριο του 2019 και εξετάζει κατά πόσο υπήρξαν ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.