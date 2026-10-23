Νέες αποκαλύψεις από τις καταθέσεις των δύο μαρτύρων για τα στημένα του μπάσκετ: Το δώρο με τον Γιαννάκη και οι απαιτήσεις της Τσαρούχα, «τα χρήματα ήταν σε χαρτοπετσέτες»

Ο λόγος για έναν διαιτητή και έναν πρόεδρο ομάδας Β κατηγορίας οι οποίοι πέρασαν το κατώφλι του εισαγγελέα, εξήγησαν πως γνωρίζουν πράγματα εκ των έσω και ζήτησαν να συνδράμουν στην έρευνα με την προϋπόθεση να μην ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη.

Έτσι και έγινε καθώς, όπως προβλέπεται από σχετική διάταξη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις παρέχεται ευνοϊκή ποινική μεταχείριση για πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει σε αξιόποινες πράξεις, αλλά συμβάλλουν στην αποτροπή εγκλημάτων ή στην αποκάλυψη και τιμωρία των υπαιτίων.

«Είχα την ελπίδα ότι θα έπαιζα Α1»

Πιο συγκεκριμένα, ο εν ενεργεία διαιτητής, στην κατάθεσή του αναφέρθηκε σε περίπου 30 αγώνες μπάσκετ της κατηγορίας για τους οποίους το 2018 έως το 2026 υποστήριξε ότι λάμβανε εντολές από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία για το τί θα σφυρίξει ενώ ως αντάλλαγμα δεν έπαιρνε χρήματα αλλά συνέχιζε να τοποθετείται ως διαιτητής σε σημαντικούς αγώνες.



Ειδικότερα, ο μάρτυρας περιέγραψε πως γνώρισε το Γιώργο Μαυραγάνη (συλληφθείς) το 2009 και πως το 2011 άρχισαν να κάνουν παρέα. Όπως είπε, δύο χρόνια πριν την εκλογή του κ. Λιόλου στην προεδρία της ΕΟΚ, ο Μαυραγάνης του ανέφερε το όνομα του Λιόλιου λέγοντας του: «Παίξε το σπίτι σου ότι θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της ΕΟΚ». Μάλιστα του είπε να το παίξει και στο στοίχημα που τότε είχε απόδοση 2,25 ότι θα βγει πρόεδρος.

Στη συνέχεια ο μάρτυρας σημείωσε πως ο Μαυραγάνης του εκμυστηρεύτηκε πως, μέσω του Λιόλιου, θα είναι ο ίδιος η Διοίκηση (ο Μαυραγάνης) και πως αυτός (ο μάρτυρας) θα εκτοξευθεί, εννοώντας πως θα παίζει πολύ συχνά σε αγώνες της Α1 εθνικής κατηγορίας, πράγμα το οποίο, όπως είπε, δεν έγινε.



Σε ερώτηση στον μάρτυρα εάν γνωρίζει εάν ο κ. Μαυραγάνης ήλεγχε με κάποιο τρόπο την εκάστοτε ΚΕΔ και, αν ναι, με ποιον τρόπο γινόταν αυτό, ο μάρτυρας απάντησε θετικά λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ναι, γνωρίζω ότι ήλεγχε την ΚΕΔ, γιατί κάθε φορά που παραπονιόμουν επειδή δεν διαιτήτευα για τρεις - τέσσερις αγωνιστικές στην Α2, τον έπαιρνα τηλέφωνο και με όριζε σε αγώνα».



Όταν ρωτήθηκε αν γνωρίζει αθλητικούς αγώνες των οποίων το αποτέλεσμα αλλοιώθηκε με αθέμιτες ενέργειες, απάντησε: «Ναι, είναι πολλοί οι αγώνες. Την πρώτη χρονιά διοίκησης του κ. Λιόλου, το πρώτο μέλημά τους ήταν να μην πλησιάζει οποιαδήποτε ομάδα εθνικής κατηγορίας απευθείας τον διαιτητή, ώστε, αν κάποια ομάδα ήθελε κάτι, να απευθύνεται κατευθείαν στη διοίκηση Λιόλιου - Μαυραγάνη. Εγώ όποια επικοινωνία είχα την έκανα με τον κ. Μαυραγάνη, εις γνώση πάντα του κ. Λιόλιου. Τη δεύτερη χρονιά αγωνιστικής σεζόν της διοίκησης Λιόλιου, κάθε εβδομάδα οριζόμουν σε αγώνες εθνικής κατηγορίας. Ο ορισμός των διαιτητών γινόταν κάθε Δευτέρα ή Τρίτη. Εμείς Τετάρτη, σπανίως Πέμπτη, μαθαίναμε που είχαμε οριστεί και, αν ήθελαν κάτι από εμένα, με έπαιρνε τηλέφωνο ο κ. Μαυραγάνης μέσω εφαρμογής WhatsApp ή Viber, για περισσότερη ασφάλεια στην επικοινωνία. Αν δεν ήθελε κάτι δεν επικοινωνούσε μαζί μου».

Στην ερώτηση τι εννοεί με τη φράση «αν ήθελε κάτι, επικοινωνούσε μαζί μου» και εάν του ζητούσε συγκεκριμένα πράγματα ο Μαυραγάνης, ο μάρτυρας απάντησε θετικά «Ναι. Είτε να κερδίσει μία ομάδα είτε να επωφεληθεί κάποιος παίκτης, λόγου χάριν, σφυρίζοντας πολλά φάουλ υπέρ του, ώστε να φτιάξει τη στατιστική του, κυρίως για νεαρής ηλικίας αθλητές».



Στο σημείο αυτό ο διαιτητής αναφέρθηκε σε μία χειραγώγηση που φέρεται να του ζήτησε ο κ. Μαυραγάνης με σκοπό να κερδίσει μία σχολική ομάδα της Πάτρας, του σχολείου της Αναγέννησης.



Όπως περιέγραψε ο άνδρας, στο σχολείο αυτό φοιτούν οι περισσότεροι παίκτες του Προμηθέα Πατρών Β'. Πριν τον ορισμό των διαιτητών για το συγκεκριμένο αγώνα, που διεξήχθη στις 26-29 Μαρτίου 2026 (τελική φάση σχολικού πρωταθλήματος), τον κάλεσε ο κ. Μαυραγάνης στο τηλέφωνο και τον ρώτησε αν ήθελε να πάει στην Κύπρο. Του απάντησε θετικά. Στην συνέχεια τον κάλεσε ο μάρτυρας και τον ρώτησε αν θέλει κάτι για τους αγώνες με τον τελευταίο να του απαντάει πως θα τον ενημερώσει.



«Με ξανακάλεσε την ίδια ή την επόμενη ημέρα και μου είπε "σκόνη και θρύψαλα", εννοώντας ότι πρέπει να κερδίσει η Αναγέννηση και να πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ είχα οριστεί διαιτητής και στους ημιτελικούς και στους τελικούς αγοριών και κοριτσιών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση εάν οι διαιτητές των αγώνων αυτών ορίστηκαν από την ΚΕΔ, απάντησε: «Η ΚΕΔ με έστειλε στην Κύπρο, αλλά ο ορισμός έγινε από την αντίστοιχη ΚΕΔ της Κύπρου. Τα αποτελέσματα που μου ζητήθηκαν τα έφερα ως διαιτητής, σφυρίζοντας καταφανώς και στους δύο αγώνες υπέρ της Αναγέννησης, η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Ο ημιτελικός ήταν με την ομάδα "Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης". Στον τέλος του τελικού υπήρξε ένταση με αθλητή της αντίπαλης ομάδας "Υπάτια", ο οποίος με εξύβρισε. Μετά τους αγώνες αυτούς, γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις και είπα "Ως εδώ. Αν δεν πάρω αυτό που μου αναλογεί (δηλ. να με βάλει Α1), δεν θα ξανακάνω εξυπηρέτηση"».



Στην ερώτηση για ποιον λόγο δέχθηκε να αλλοιώσει το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων αγώνων, απάντησε πως είχε την ελπίδα ότι θα έπαιζε Α1.



«Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες»

Όσον αφορά στον δεύτερο προστατευόμενο μάρτυρα, εκείνος κατέθεσε, μεταξύ άλλων, πως έλαβε ποσό 50.000 ευρώ από τον τότε πρόεδρο του Προμηθέα, Βαγγέλη Λιόλιο ως οικονομική βοήθεια προκειμένου να βοηθήσει στην ανέλιξη της ομάδας. Επίσης, ο μάρτυρας υποστήριξε πως στο επόμενο ματς κληρώθηκε η κατηγορούμενη διαιτητής στην οποία καταβλήθηκε το ποσό των 5.000 ευρώ προκειμένου να είναι βέβαιη η νίκη του μάρτυρα ως «ευχαριστώ» για την «εξυπηρέτηση» που έκανε στον Βαγγέλη Λιόλιο.



Αρχικά ο μάρτυρας αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον κατηγορούμενο επικεφαλής της ΕΟΚ.



«Τον Οκτώβριο 2015 και ενώ ο (όνομα ομάδας) και ο Προμηθέας Πατρών ήταν αντίπαλοι, δέχθηκα ένα τηλεφώνημα πρώτη φορά από τον κ. Ευάγγελο Λιόλιο ότι ήθελε να με γνωρίσει. Τότε ο κος Λιόλιος ήταν Πρόεδρος του Προμηθέα Πατρών. Η συνάντησή μας έλαβε χώρα στις 31-10-2015, μία μέρα πριν τον αγώνα των ομάδων μας, σε εστιατόριο στο Ρίο. Εκεί ο κ. Λιόλιος εξέφρασε την εκτίμησή του προς το πρόσωπό μου, λόγω της καλής πορείας του ΦΑΡΟΥ στο μπάσκετ, και ξεκίνησε να μου αναλύει το πλάνο του με την ομάδα του Προμηθέα και συζητήσαμε για το αθλητικό Κέντρο στην Πάτρα, που ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του, και για το πρόγραμμα ΝΟΥΣ. Η συζήτησή μας έγινε σε πολύ καλό επίπεδο και συμφωνήσαμε να έχουμε συνεργασία ανεξαρτήτως αντιπαλότητας των ομάδων μας. Την επόμενη μέρα, έγινε κανονικά ο αγώνας, κερδίσαμε και, μάλιστα, μετά τον αγώνα ο Προμηθέας εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση. Έφυγα εντυπωσιασμένος από τις ιδέες του κου Λιόλιου και, όντως, κρατήσαμε επαφή. Στην πορεία εκείνης της χρονιάς, ο (ομάδα) ξεχώρισε από την αρχή ότι θα ανέβει κατηγορία και ο Προμηθέας είχε μείνει στην τέταρτη θέση - οι δύο πρώτοι θα ανέβαιναν στην Α1 κατηγορία.



»Στην πορεία της χρονιάς, μιλούσαμε τακτικά στο τηλέφωνο, με συμβουλευόταν για διάφορα πράγματα γύρω από το μπάσκετ και εκείνη την εποχή είχε έντονη αντιπαράθεση, όπως προκύπτει και από δημοσιεύματα, με τον Εθνικό Πειραιά, ο οποίος κατέληξε στην τρίτη θέση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Λίγο πριν ξεκινήσουν τα play-off, ο κ. Λιόλιος με καλεί να συναντηθούμε σε καφέ στην Ακρόπολη. Ήταν φανερά αποφασισμένος η ομάδα του να ανέβει στην Α1 και να τη μετατρέψει σε ΚΑΕ, γιατί στην Α2 ήταν ερασιτεχνικό σωματείο και ήθελε, μέσω της ΚΑΕ, οι πληρωμές των παικτών και όλα τα έξοδα της ομάδας να φαίνονται, γιατί στο ερασιτεχνικό σωματείο οι πληρωμές των παικτών και τα έξοδα δεν φαίνονταν πουθενά (δεν γίνονταν τραπεζικά). Ήθελε να δικαιολογεί έξοδα.



»Η απάντησή μου ήταν ότι, επειδή είμαι μόνος μου στην ομάδα και δεν αντέχω ούτε έχω τη διάθεση να κάνω ΚΑΕ χωρίς συνεργασία, εγώ, παρά την επερχόμενη άνοδο της ομάδας αγωνιστικά, η ομάδα θα παραιτηθεί από την άνοδο. Επομένως, του είπα ότι αυτό που έπρεπε να τον ανησυχεί είναι να κερδίσει τον (ομάδα του Πειραιά). Του εξήγησα ότι ο (ομάδα μάρτυρα) θα κέρδιζε τον Προμηθέα, διότι ήταν καλύτερη ομάδα και είχε ήδη δύο νίκες από την κανονική διάρκεια και το μόνο που χρειαζόταν ο (ομάδα) ήταν μία νίκη στα επερχόμενη τρία παιχνίδια, τα δύο στην έδρα του (ομάδα), όπου ήταν αήττητος. Τότε με ρώτησε ο κ. Λιόλιος: «Μπορείς να με βοηθήσεις να περάσει ο Προμηθέας τον (ομάδα Πειραιά);», διότι, όπως επισήμανα παραπάνω, οι σχέσεις των δύο ομάδων ήταν πάρα πολύ κακές. Αυτό που του απάντησα ήταν ότι αυτό που ξέρω είναι ότι οι παράγοντες του (ομάδα Πειραιά) ήταν σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και δεν είχαν το ειδικό οικονομικό βάρος να ανταπεξέλθουν οικονομικά σε μία άνοδο κατηγορίας και σύσταση ΚΑΕ».



Στη συνέχεια ο μάρτυρας ανέφερε πως κλείστηκε ραντεβού τέσσερις ώρες πριν τον αγώνα στο σπίτι του στο οποίο παραβρέθηκαν ο κ. Λιόλιος και ένα στέλεχος του τμήματος μπάσκετ της ομάδας του Πειραιά.



«Η συζήτηση είχε ω εξής: "ρε παιδάκι μου, αφού δεν έχετε τα χρήματα να διεκδικήσετε την άνοδο και να κάνετε ΚΑΕ, αφήστε το παιχνίδι σήμερα και εγώ είμαι εδώ για σένα". Αυτά τα είπε ο κ. Λιόλιος. Δεν προσφέρθηκε χρηματικό αντίτιμο. Η απάντηση του κου (στέλεχος της ομάδας το Πειραιά) ήταν: "ενώ θα μπορούσα να σας ζητήσω αντίτιμο, δεν θα το κάνω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το παιχνίδι δεν θα το παλέψουμε και θέλω να έχουμε μία καλή σχέση μεταξύ μας". Εγώ εγγυήθηκα για τις καλές σχέσεις από εδώ και πέρα και είπα ότι ο κ. Λιόλιος είναι το μέλλον του μπάσκετ - ας τον αφήσουμε να προχωρήσει, εφόσον εμείς δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα για αυτό. Η συνάντηση τελείωσε και στον αγώνα κέρδισε ο Προμηθέας (60-68 σκορ), ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό να παίξει εναντίον του (ομάδα του μάρτυρα). Συναντιόμαστε την επομένη ημέρα, 9-6-2016, πάλι σε κατάστημα καφέ στην Ακρόπολη, όπου με ευχαρίστησε για τη βοήθειά μου, λέγοντάς μου "πάμε στα διά ταύτα". Με ρωτάει "ισχύει αυτό που είχαμε πει ότι εσύ θα κάνεις πίσω;". Η απάντησή μου ήταν "βέβαια, ισχύει ό,τι είχαμε πει, απλά θέλω να συζητήσουμε το εξής: ότι εσύ, εάν ο Προμηθέας δεν ανέβει κατηγορία, θα πρέπει να δώσεις 300.000 ευρώ, για να αγοράσεις μία άλλη ΚΑΕ, που θα έχει άλλη έδρα και άλλο ΑΦΜ. Εγώ, εφόσον πάρουμε τη θέση, θα κάνω πίσω, θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000 ευρώ, για να κλείσω όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε ο (ομάδα μάρτυρα)"».



»Η απάντησή του (εννοεί του κ. Λιόλιου) ήταν «εγώ μπορώ να σου δώσω 150.000 ευρώ, αλλά θα ήθελα τα παιχνίδια να πάνε 3-2, (εννοούσε να χάσει ο (ομάδα) τρία παιχνίδια, για να είναι καθαρή η άνοδος του Προμηθέα (χωρίς να μεσολαβήσει άνοδος του (ομάδα) και παραίτηση στη συνέχεια), ώστε έτσι να γλιτώσεις τα πριμ που θα έδινες στους παίκτες του (ομάδα) για την άνοδο».



Η απάντησή μου ήταν 100% αρνητική στο να πάω να πω στους παίκτες μου να χάσουν, ότι εμείς ό,τι κάναμε το κάναμε, θα γράψουμε την ιστορία μας ανεβαίνοντας κατηγορία. Του είπα: "αν θες να γίνει όπως το πρότεινα - η πρότασή μου ήταν ξεκάθαρη". Μου απάντησε: "πώς εγώ θα είμαι εξασφαλισμένος ότι εσύ θα τηρήσεις το λόγο σου και θα παραιτηθείς από την άνοδο;". Η απάντησή μου ήταν: "δεν είσαι εξασφαλισμένος, αλλά δεν σου ζητάω και τίποτα μέχρι να γίνει". Η συνάντηση τελείωσε ήρεμα χωρίς να μείνει ιδιαίτερα ικανοποιημένος. Τελικά ο (ομάδα) κέρδισε τον Προμηθέα και ανέβηκε στην Α1 κατηγορία. Το βράδυ, μετά τον αγώνα, ο κ. Λιόλιος μου έστειλε ένα συγχαρητήριο μήνυμα και μου γράφει "ελπίζω να κρατήσεις το λόγο σου". Του απάντησα ότι πάμε να γιορτάσουμε την επιτυχία μας στα μπουζούκια και ότι από αύριο θα δει. Το επόμενο πρωί γράφτηκε ότι ο (ομάδα) σύμφωνα με πληροφορίες, παραιτείται της ανόδου στην Α1 κατηγορία. Μέσα στις επόμενες μέρες, βγήκε η ανακοίνωση. Μετά την ανακοίνωση, με κάλεσε ο κ. Λιόλιος στο τηλέφωνο, με ευχαρίστησε που κράτησα το λόγο μου και μου είπε ότι θα με ειδοποιήσει το επόμενο τριήμερο πότε και από που θα περάσω να πάρω τα χρήματα που είχαμε συμφωνήσει (100.000 ευρώ). Στις 20-6-2016, πήγα στα κεντρικά γραφεία εταιρείας καφέ στο δαχτυλίδι της Κηφισίας, όπου ο προπονητής (όνομα) μου παρέδωσε, σε γραφείο όπου βρισκόταν, σε μία σακούλα τα χρήματα, λέγοντάς μου "αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως έχουμε συμφωνήσει. Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει". Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα. Στη συνέχεια, πήρα τηλ. τον κ. Λιόλιο, για να τον ευχαριστήσω. Με ευχαρίστησε και εκείνος που τήρησα την υπόσχεσή μου».



Στη συνέχεια ο μάρτυρας ανέφερε πως μέσω του κ. Λιόλου γνώρισε τον κ. Μαυραγάνη και πως ξεκίνησαν να καταστρώνουν σχέδιο για την ανάδειξη του κ. Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ.



«Ξεκινήσαμε την κατάστρωση σχεδίου για το πώς ο κ. Λιόλιος θα κέρδιζε τις εκλογές στην ΕΟΚ του 2020, πως θα στρατολογήσουμε σωματεία, ώστε να τον ψηφίσουν και να πως θα ξεκινήσουμε μια άτυπη στρατολόγηση διαιτητών. Η λογική του κ. Μαυραγάνη ήταν να βρούμε φίλους. Ο πρώτος διαιτητής που με φέρνει σε επαφή είναι ο νυν σύμβουλος της διαιτησίας στην ΚΕΔ διεθνής τότε διαιτητής, Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος είχε μπει στη λογική ότι η καριέρα του τελείωνε, λόγω του ορίου ηλικίας, και, επειδή έβλεπε ότι θα άλλαζαν τα πράγματα στην ΕΟΚ, ήθελε ξεκάθαρα να ηγηθεί του νέου σχήματος στη διαιτησία και θα βοηθούσε στη στρατολόγηση των διαιτητών. Εκτοτε ξεκίνησε μία παρέλαση διαιτητών στα γραφεία του κ. Μαυραγάνη. Για όλα αυτά ενημερωνόταν ο κ. Λιόλιος, ο οποίος ήθελε ως μελλοντικός Πρόεδρος της ΕΟΚ να ελέγχει τους διαιτητές, ώστε να ευνοείται ο Προμηθέας».



Στην ερώτηση εάν γνώριζε εάν υπήρξε αλλοίωση ή απόπειρα αλλοίωσης αποτελέσματος σε συγκεκριμένο αγώνα καλαθοσφαίρισης, με αθέμιτες-παράνομες ενέργειες απάντησε ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε έναν αγώνα του 2018 στον οποίο συμμετείχε και ο συλληφθείς διαιτητής Πηλοΐδης.



«Ο Μαυραγάνης μου είπε ότι είχε επαφή με τον κ. Πηλοΐδη, με τον οποίο συναντήθηκα στις 15-3-2018 στην καφετέρια ξενοδοχείου στο ισόγειο. Μου δήλωσε ότι ελέγχει και τον κ. (όνομα διαιτητή) τον οποίον εγώ δεν συνάντησα ποτέ, και μου ζήτησε ο κ. Πηλοΐδης προκαταβολή το ποσό των 5000 ευρώ, για να κερδίσει ο (ομάδα). Επειδή είχα πάει έτοιμος - είχα πάρει χρήματα μαζί μου- του τα έδωσα σε ένα φάκελο, αφού πρώτα πήγα στην τουαλέτα, προκειμένου να μετρήσω το ακριβές ποσό των 5000 ευρώ. Αυτός εξεπλάγη από την ταχύτητα και χαμογελώντας μου είπε "στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα το δεις". Το δώρο είχε να κάνει με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, προπονητή του Άρη, με τον οποίο είχε κακές σχέσεις. Τον απέβαλε με δύο τεχνικές ποινές, πριν το ημίχρονο, κάτι εξαιρετικά σπάνιο και δη για έναν προπονητή με το ειδικό βάρος του κου Γιαννάκη. Όταν τον απέβαλε, γύρισε εκεί που καθόμουν και μου έκλεισε το μάτι. Οι οπαδοί της Λάρισας χειροκρότησαν τον κ. Γιαννάκη κατά την έξοδό του, αναγνωρίζοντας το άδικο της τιμωρίας του».

Ακολούθησε άλλη συνάντηση για άλλον αγώνα, στην οποία συμμετείχε ο μάρτυρας και ο κ. Μαυραγάνης. «Ο κ. Πηλοΐδης ορίστηκε ξανά διαιτητής στο παιχνίδι (-) μαζί με την κυρία Βάσω Τσαρούχα, συναντηθήκαμε πρώτα με τον κ. Πηλοΐδη και τον κ. Μαυραγάνη σε κατάστημα καφέ στην οδό Αμαλίας, όπου του είπαμε για το παιχνίδι (-) ότι θέλουμε να έρθει διπλό, για να σωθεί ο (ομάδα), μας είπε ότι ελέγχει και την Τσαρούχα και ότι είναι 5000 έκαστος. Του είπαμε ότι, εφόσον ο (ομάδα) κερδίσει, θα λάβει τα χρήματα που ζήτησε. Κέρδισε ο (ομάδα) με διαιτητική και, μάλιστα, η ομάδα των αντιπάλων αναγκάστηκε να βγάλει ανακοίνωση διαμαρτυρίας στο ημίχρονο. Εν συνεχεία, συναντηθήκαμε στο σπίτι μου όπου ο κ. Πηλοΐδης παρέλαβε από εμένα 5000 για τον ίδιο και 5000 για την κυρία Τσαρούχα».

Αίσθηση προκαλεί και το παρακάτω απόσπασμα της κατάθεσης του μάρτυρα σχετικά με τις απαιτήσεις της κυρίας Τσαρούχα:

«Το καλοκαίρι του 2018, μου στέλνει η κα Τσαρούχα μήνυμα και μου λέει: "με όλο το θάρρος, μπορείς να κανονίσεις και για μένα να πάω σε πολυτελές ξενοδοχείο;". Είπα "θα σ' το κανονίσω" και πήρα τηλέφωνο τον κ. Μαυραγάνη, του εξιστόρησα τι έγινε, και μου είπε "κανόνισέ το - τα χρήματα θα τα βάλουμε μισά μισά". Την κράτηση την έκανα 27-7-2018, για διαμονή 6-9-2018 έως 9-9-2018 με κόστος 351,70 τη βραδιά. Η κυρία Τσαρούχα, μετά τη διαμονή της, με ευχαρίστησε πολύ για το δώρο. Εκείνη την εποχή, είχα αναλάβει τον (ομάδα), ο οποίος αγωνιζόταν στην Α2 κατηγορία και πάλευε για την άνοδο. Με Λιόλιο και Μαυραγάνη είχαμε συμφωνήσει ότι καλό θα ήταν να ανέβει και ο (ομάδα), για να έχουμε μία ακόμη ομάδα ενταγμένη στο "σύστημα"».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα