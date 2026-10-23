Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ ιδιοκτήτης της Telegraph προαναγγέλλει «δύσκολες επιλογές», ανακοινώθηκαν δεκάδες απολύσεις
ΔΙΕΘΝΗ

Ο ιδιοκτήτης της Telegraph προαναγγέλλει «δύσκολες επιλογές», ανακοινώθηκαν δεκάδες απολύσεις

 23.10.2026 - 22:27
Ο ιδιοκτήτης της Telegraph προαναγγέλλει «δύσκολες επιλογές», ανακοινώθηκαν δεκάδες απολύσεις

Ο γερμανικός όμιλος Axel Springer, ιδιοκτήτης της βρετανικής συντηρητικής εφημερίδας The Telegraph, προειδοποίησε σήμερα πως θα χρειαστεί να κάνει «δύσκολες επιλογές» για το μέλλον της επιχείρησης, ενώ ήδη έχουν ανακοινωθεί απολύσεις, σύμφωνα με ΜΜΕ.

Σε σημείωμα που εστάλη σήμερα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προσωπικό, η Κάρολιν Χούλσχοφ Πολ, γενική διευθύντρια από τον Ιούνιο του Telegraph Media Group (TMG), δήλωσε πως η εφημερίδα θα πρέπει «να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της» ώστε να ανταποκριθεί στους στόχους του νέου ιδιοκτήτη, ο οποίος κατέχει τις εφημερίδες Bild και Die Welt στη Γερμανία, όπως και τον ιστότοπο Politico.

«Φιλοδοξία μας είναι να μετατρέψουμε την The Telegraph, μία εκ των σημαντικότερων βρετανικών εφημερίδων, σε μια παγκόσμια εταιρεία ΜΜΕ και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών πληροφόρησης, που θα τροφοδοτείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη», ανέφερε στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του AFP.

Ο όμιλος θα πρέπει να αλλάξει «την οργανωτική του δομή, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώνουμε τους πόρους μας και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του», δήλωσε η πρώην διευθύντρια της Bild.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας επίσημης διαδικασίας διαβούλευσης», κατέληξε στο υπόμνημά της προς το προσωπικό, προβλέποντας «δύσκολες επιλογές» που θεωρούνται «απαραίτητες για το μέλλον της εταιρείας».

Επικαλούμενη εσωτερικές πηγές από τη συντακτική ομάδα, η εφημερίδα The Guardian έγραψε πως έως και 100 εργαζόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά με την απόλυσή τους. Το Bloomberg News επίσης έκανε λόγο για απολύσεις στην Telegraph, χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό τους.

Ο όμιλος Axel Springer είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο πως θα κατέβαλε το ποσό των 575 εκατομμυρίων λιρών (686 εκατομμύρια ευρώ) για να αποκτήσει την έντυπη και διαδικτυακή εκδοχή της Telegraph, αφού έλαβε το πράσινο φως από τη βρετανική κυβέρνηση των Εργατικών.

Αυτή η απόφαση ακολουθούσε ένα διάστημα αβεβαιότητας, διάρκειας περίπου 3 ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου άλλοι δύο πιθανοί αγοραστές είχαν επιχειρήσει, χωρίς επιτυχία, να αποκτήσουν την εφημερίδα.

Ο γενικός διευθυντής του ομίλου Axel Springer, Ματίας Ντέπφνερ, είχε δεσμευτεί τότε να επενδύσει «σημαντικά στην εκδοτική αριστεία και τη διεθνή ανάπτυξη της The Telegraph», με στόχο να την καταστήσει «το κορυφαίο μέσο ενημέρωσης της κεντροδεξιάς στον αγγλόφωνο κόσμο».

Η ιστορική βρετανική εφημερίδα, η οποία υιοθετεί έντονα ευρωσκεπτικιστικές θέσεις, ιδρύθηκε πριν από 170 χρόνια. Ανήκε από το 2004 στην πάμπλουτη οικογένεια Μπάρκλεϊ, ενώ στα τέλη του 2023 τέθηκε υποχρεωτικά προς πώληση από την τράπεζα Lloyds, προκειμένου να αποπληρωθούν τα μεγάλα χρέη της.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη 28χρονη - Παρασύρθηκε από όχημα και υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση
Θλίψη στη Λεμεσό: Έφυγε τόσο νέος ο Αντώνης Αντωνίου - Φωτογραφία
Κραυγή αγωνίας από Κύπριο ιδιοκτήτη εστιατορίου - «Στο τέλος τι μένει στην επιχείρηση;» - Τι συνέβη
Λεγεωνέλλα: Παραμένει το μυστήριο για το πώς μολύνθηκε το νεογνό - Τι έδειξαν οι εξετάσεις
Έτσι στήθηκε η δολοφονία Καλογερόπουλου: Ποιος ήταν ο εκτελεστής, η οικία που χρησιμοποιήθηκε και τα βίντεο που «μίλησαν»
Υπόθεση Στυλιανού: Ένταση στο Δικαστήριο για τις συνθήκες διαβίωσης του 14χρονου - «Εγώ έχασα το μωρό μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Η Κύπρος καταγγέλλει στον Γκουτέρες «σκόπιμη πολιτική κλιμάκωσης»

 23.10.2026 - 22:07
Επόμενο άρθρο

Μεγάλο ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα - Ματσάρες σε εξάδα και ζώνη του υποβιβασμού

 23.10.2026 - 22:41
«Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν για το Κυπριακό

«Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν για το Κυπριακό

Την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, στις 09:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν για το Κυπριακό

«Κλείδωσε» το νέο τετ-α-τετ Χριστοδουλίδη - Ερχιουρμάν για το Κυπριακό

  •  23.10.2026 - 10:26
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη 28χρονη - Παρασύρθηκε από όχημα και υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη 28χρονη - Παρασύρθηκε από όχημα και υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση

  •  23.10.2026 - 20:56
Έτσι στήθηκε η δολοφονία Καλογερόπουλου: Ποιος ήταν ο εκτελεστής, η οικία που χρησιμοποιήθηκε και τα βίντεο που «μίλησαν»

Έτσι στήθηκε η δολοφονία Καλογερόπουλου: Ποιος ήταν ο εκτελεστής, η οικία που χρησιμοποιήθηκε και τα βίντεο που «μίλησαν»

  •  23.10.2026 - 21:29
Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Η Κύπρος καταγγέλλει στον Γκουτέρες «σκόπιμη πολιτική κλιμάκωσης»

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Η Κύπρος καταγγέλλει στον Γκουτέρες «σκόπιμη πολιτική κλιμάκωσης»

  •  23.10.2026 - 22:07
Τζον Χριστοδούλου με αυτοπεποίθηση για Προεδρικές 2028: «Αν το επιδιώξω, πιστεύω ότι θα το πετύχω»

Τζον Χριστοδούλου με αυτοπεποίθηση για Προεδρικές 2028: «Αν το επιδιώξω, πιστεύω ότι θα το πετύχω»

  •  23.10.2026 - 15:13
Υπόθεση Στυλιανού: Ένταση στο Δικαστήριο για τις συνθήκες διαβίωσης του 14χρονου - «Εγώ έχασα το μωρό μου»

Υπόθεση Στυλιανού: Ένταση στο Δικαστήριο για τις συνθήκες διαβίωσης του 14χρονου - «Εγώ έχασα το μωρό μου»

  •  23.10.2026 - 17:19
Οι «επόμενες γενιές» και η επόμενη Προεδρία: Το πολιτικό αδιέξοδο του ΔΗΣΥ απέναντι στον Χριστοδουλίδη

Οι «επόμενες γενιές» και η επόμενη Προεδρία: Το πολιτικό αδιέξοδο του ΔΗΣΥ απέναντι στον Χριστοδουλίδη

  •  23.10.2026 - 06:21
Πήγε να παραλάβει δέμα στη Λευκωσία και τον περίμενε η ΥΚΑΝ - Κατέληξε στο κελί 42χρονος -Δείτε φωτογραφίες

Πήγε να παραλάβει δέμα στη Λευκωσία και τον περίμενε η ΥΚΑΝ - Κατέληξε στο κελί 42χρονος -Δείτε φωτογραφίες

  •  23.10.2026 - 14:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα