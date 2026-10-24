Αλλαγή ώρας: Γιατί γυρίζουμε τα ρολόγια νωρίτερα φέτος - Μία ώρα πίσω οι δείκτες την Κυριακή - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η αλλαγή στη χειμερινή ώρα πραγματοποιείται παραδοσιακά την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε έτους.

Το 2026, ωστόσο, η τελευταία Κυριακή πέφτει στις 25 του μήνα, μία ημερομηνία που είναι λίγο πιο νωρίς από ό,τι συνήθως.

Η ρύθμιση γίνεται πάντα ξημερώματα Κυριακής ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα.

Όσον αφορά τις αυτόματες συσκευές, δηλαδή τα κινητά τηλέφωνα, οι υπολογιστές και οι «smart» συσκευές ενημερώνονται συνήθως αυτόματα.

Δεν πρέπει να ξεχάσετε να ρυθμίσετε χειροκίνητα τα αναλογικά ρολόγια, τα μη αυτόματα ξυπνητήρια και τα ρολόγια αυτοκινήτων.

Βοηθητικό θα είναι να ελέγξετε τις συσκευές σας από το βράδυ του Σαββάτου (24/10), ώστε να αποφευχθούν τυχόν μπερδέματα την Κυριακή το πρωί!

Το ζήτημα της κατάργησης της αλλαγής της ώρας

Η συζήτηση για την κατάργηση της εποχικής αλλαγής της ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανοιχτή εδώ και χρόνια, καθώς το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταθέσει πρόταση για τον τερματισμό της πρακτικής της μετακίνησης των δεικτών δύο φορές τον χρόνο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ταχθεί υπέρ της αλλαγής του ισχύοντος συστήματος.

Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί η απαιτούμενη τελική απόφαση, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστάμενο καθεστώς.

Πηγή: lifo.gr