Αννίτα Δημητρίου: Κυπριακό, GSI και τουρκολιβυκό μνημόνιο στο επίκεντρο των επαφών με την ελληνική κυβέρνηση

Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκαν το Κυπριακό και οι ευρωτουρκικές σχέσεις, η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας (GSI) και οι προσπάθειες για καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύνδεση των ευρωτουρκικών σχέσεων με το Κυπριακό

Ο πρώτος άξονας αφορά το Κυπριακό και τις ευρωτουρκικές σχέσεις, με έμφαση στην ανάγκη στενού συντονισμού Λευκωσίας και Αθήνας απέναντι στην τουρκική αδιαλλαξία και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων για την προώθηση των κοινών συμφερόντων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο πλαίσιο των επαφών, η Αννίτα Δημητρίου υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των σχέσεων Τουρκίας–Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστική πρόοδο στο Κυπριακό, καθώς και με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας

Δεύτερος άξονας των συζητήσεων ήταν η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας (GSI), με στόχο τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της ενίσχυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των υποδομών αποθήκευσης, καθώς και της αξιοποίησης της ελληνικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον ενεργειακό τομέα.

Εντατικοποίηση των προσπαθειών για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο τρίτος άξονας αφορά το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την καταδίκη του σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως ανέφερε η Αννίτα Δημητρίου μετά τη συνάντησή της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συμφωνήθηκε να καταβληθούν εντονότερες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, μεταξύ άλλων και μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και η πρωτοβουλία της Προέδρου της Βουλής για ενημέρωση ομολόγων της.

Οι επαφές στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των υπουργών Γιώργου Γεραπετρίτη και Σταύρου Παπασταύρου, καθώς και του Τάσου Χατζηβασιλείου.

Κοινό συμπέρασμα των συναντήσεων ήταν η σημασία της κοινής στρατηγικής και του διαρκούς συντονισμού Κύπρου και Ελλάδας, της συνεργασίας μεταξύ Δημοκρατικού Συναγερμού και Νέας Δημοκρατίας, καθώς και της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων και των περιφερειακών συνεργασιών για την προάσπιση των κοινών συμφερόντων των δύο χωρών.