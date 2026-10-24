Υπό οκταήμερη κράτηση ο 19χρονος για τα 28 κιλά κάνναβης στις αποσκευές του

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, λειτουργοί του στο Αεροδρόμιο Λάρνακας έλεγξαν τις αποσκευές του νεαρού που αφίχθη στην Κύπρο από την Ταϊλάνδη μέσω Ντουμπάι, κατόπιν αξιολόγησης πληροφορίας που λήφθηκε στο Αρχιτελωνείο, αναφορικά με ενδεχόμενη μεταφορά ναρκωτικών στην Κύπρο.

"Κατά τον πρώτο ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο των δύο μεγάλων αποσκευών του επιβάτη, οι υποψίες ενισχύθηκαν περαιτέρω, ενώ κατά τον φυσικό έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν συνολικά 26 νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους περίπου 28 κιλών" προστίθεται.

Σημειώνεται πως τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων και παραδόθηκαν στη Δ.Α.Ο.Ε. -ΥΚΑΝ.

Πηγή: ΚΥΠΕ