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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Υπό οκταήμερη κράτηση ο 19χρονος για τα 28 κιλά κάνναβης στις αποσκευές του

 24.10.2026 - 12:32
Υπό οκταήμερη κράτηση ο 19χρονος για τα 28 κιλά κάνναβης στις αποσκευές του

Διάταγμα προσωποκράτησης διάρκειας οκτώ ημερών για τον 19χρονο που συνελήφθη χθες, Παρασκευή στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά τον εντοπισμό περίπου 28 κιλών κάνναβης σε δύο αποσκευές του, εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

 

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, λειτουργοί του στο Αεροδρόμιο Λάρνακας έλεγξαν τις αποσκευές του νεαρού που αφίχθη στην Κύπρο από την Ταϊλάνδη μέσω Ντουμπάι, κατόπιν αξιολόγησης πληροφορίας που λήφθηκε στο Αρχιτελωνείο, αναφορικά με ενδεχόμενη μεταφορά ναρκωτικών στην Κύπρο.

"Κατά τον πρώτο ακτινοδιαγνωστικό έλεγχο των δύο μεγάλων αποσκευών του επιβάτη, οι υποψίες ενισχύθηκαν περαιτέρω, ενώ κατά τον φυσικό έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν συνολικά 26 νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους περίπου 28 κιλών" προστίθεται.

Σημειώνεται πως τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων και παραδόθηκαν στη Δ.Α.Ο.Ε. -ΥΚΑΝ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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