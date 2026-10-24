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ΥΓΕΙΑ

Ρούχα που δεν στεγνώνουν με τίποτα τον χειμώνα; 5 λύσεις για όσους δεν έχουν στεγνωτήριο

 24.10.2026 - 15:09
Ρούχα που δεν στεγνώνουν με τίποτα τον χειμώνα; 5 λύσεις για όσους δεν έχουν στεγνωτήριο

Όταν πέφτει η θερμοκρασία και αρχίζουν οι βροχές, οι απλώστρες μένουν γεμάτες για περισσότερο χρόνο και τα νωπά ρούχα συχνά αποκτούν δυσάρεστη μυρωδιά. Το στέγνωμα μέσα στο σπίτι προσθέτει υγρασία στον αέρα, ιδιαίτερα όταν ο χώρος δεν αερίζεται επαρκώς.

Η Gemma Bray, συγγραφέας και ειδικός στην οργάνωση του σπιτιού, προτείνει στον Independent πέντε τρόπους για να γίνει η διαδικασία ευκολότερη. Οι επιλογές περιλαμβάνουν τόσο μικρές αλλαγές στη χρήση του πλυντηρίου όσο και συσκευές που μπορούν να βοηθήσουν όσους στεγνώνουν συστηματικά τα ρούχα τους σε εσωτερικό χώρο.

1. Προσθέστε έναν κύκλο στυψίματος

Η πρώτη παρέμβαση γίνεται πριν ακόμη βγουν τα ρούχα από το πλυντήριο. Ένας επιπλέον κύκλος στυψίματος απομακρύνει περισσότερο νερό, μειώνοντας την ποσότητα που πρέπει στη συνέχεια να εξατμιστεί.

Σύμφωνα με την Bray, η διαδικασία διαρκεί συνήθως περίπου δέκα λεπτά, ανάλογα με το πρόγραμμα της συσκευής. Η επιλογή πρέπει πάντως να είναι κατάλληλη για τα υφάσματα και σύμφωνη με τις οδηγίες φροντίδας τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευαίσθητα ρούχα.

2. Μην αποκλείετε το άπλωμα έξω

Το κρύο δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε το στέγνωμα σε εξωτερικό χώρο. Η Bray προτείνει να αξιοποιούμε τις ημέρες χωρίς βροχή, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υγρασίας.

Η ίδια χρησιμοποιεί ως πρακτική ένδειξη την κατάσταση του εδάφους: αν το πεζοδρόμιο παραμένει υγρό, προτιμά να μην απλώνει έξω. Πρόκειται, ωστόσο, για έναν προσωπικό εμπειρικό κανόνα: το στεγνό έδαφος από μόνο του δεν εγγυάται ότι τα ρούχα θα στεγνώσουν γρήγορα.

3. Εξετάστε μια θερμαινόμενη απλώστρα

Οι ηλεκτρικές θερμαινόμενες απλώστρες προσφέρουν θερμότητα στα απλωμένα ρούχα και μπορούν να επιταχύνουν το στέγνωμα. Διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη, αλλά αρκετές καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο όταν είναι ανοιχτές.

Η Bray συνιστά, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο ή κατάλληλη γωνιά, να διαμορφωθεί ένα σταθερό σημείο για την απλώστρα. Έτσι αποφεύγεται το καθημερινό άνοιγμα, κλείσιμο και η μετακίνησή της.

4. Μια φορητή ντουλάπα στεγνώματος

Μια ακόμη επιλογή είναι οι φορητές συσκευές στεγνώματος με υφασμάτινο κάλυμμα, γνωστές ως drying pods ή drying cabinets. Μοιάζουν με μικρή ντουλάπα που κλείνει με φερμουάρ: τα ρούχα τοποθετούνται σε κρεμάστρες και μια μονάδα στη βάση κυκλοφορεί ζεστό αέρα γύρω τους.

Σύμφωνα με την Bray, η διαδικασία μπορεί να βοηθήσει τόσο στο στέγνωμα όσο και στον περιορισμό των τσακίσεων. Η χωρητικότητα, η ισχύς και το κόστος διαφέρουν ανά μοντέλο, ενώ η χρήση πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή.

5. Περιορίστε την υγρασία με αφυγραντήρα

Για όσους στεγνώνουν συχνά ρούχα μέσα στο σπίτι, η Bray προτείνει έναν αφυγραντήρα, εφόσον το επιτρέπει ο προϋπολογισμός τους.

Η συσκευή αφαιρεί υγρασία από τον αέρα, διευκολύνοντας την εξάτμιση του νερού από τα υφάσματα. Μπορεί έτσι να βοηθήσει στο στέγνωμα και στον έλεγχο της υγρασίας του δωματίου. Δεν εξαλείφει, όμως, αυτομάτως κάθε αιτία μούχλας ούτε εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο στεγνώματος.

Οι ηλεκτρικές επιλογές έχουν, ταυτόχρονα, και κόστος λειτουργίας. Η κατανάλωσή τους εξαρτάται από την ισχύ, τη διάρκεια χρήσης και τις συνθήκες του χώρου. Για αυτό, δεν είναι δεδομένο ότι κάθε συσκευή αποτελεί οικονομικότερη λύση από ένα στεγνωτήριο.

Πηγή: ygeiamou.gr

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