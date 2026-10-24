Παραλίγο τραγωδία στην Ελλάδα: Καρφώθηκε στη γλώσσα του κομμάτι γυαλιού ενώ έτρωγε κουλούρι - Είχε φάει και το 3χρονο παιδί του

Μάλιστα το κομμάτι γυαλιού καρφώθηκε στη γλώσσα του και στον ουρανίσκο του με αποτέλεσμα ο 35χρονος να καταλήξει στο νοσοκομείο των Σερρών για την παροχή πρώτων βοηθειών αφού τραυματίστηκε και αιμορραγούσε μέσα στο στόμα του.

Το σοκαριστικό συμβάν σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και όπως ανέφερε στο protothema.gr ο δικηγόρος του, Δημήτρης Γκολέμης το κουλούρι αγοράστηκε από αρτοποιείο που λειτουργεί μέσα στην πόλη των Σερρών ενώ «πρόκειται για αλυσίδα καθώς διαθέτει κι άλλα αρτοποιεία».

«Τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί ακόμα χειρότερα καθώς ο εντολέας μου αγόρασε το κουλούρι για να το φάει το παιδί του που είναι 3 ετών. Το παιδάκι έφαγε περίπου το μισό κουλούρι και το υπόλοιπο το άφησε. Έτσι πήρε ο πατέρας να το φάει και ξαφνικά κατάλαβε μέσα στο στόμα του το κομμάτι του γυαλιού και ευτυχώς τελευταία στιγμή δεν το κατάπιε. Τραυματίστηκε μέσα στο στόμα αφού το γυαλί καρφώθηκε και στη γλώσσα του και στον ουρανίσκο του» είπε ο κ. Γκολέμης προσθέτοντας «φανταστείτε να το είχε φάει το παιδί».

Το θραύσμα γυαλιού είναι διαστάσεων 2,1Χ0,6 εκατοστά όπως φαίνεται και στην φωτογραφία και τελικώς προκάλεσε τον τραυματισμό του 35χρονου που έσπευσε στο νοσοκομείο των Σερρών για να αντιμετωπίσει την στοματική αιμορραγία.

«Έχουμε την απόδειξη της αγοράς και έχουμε στείλει εξώδικο στην εταιρεία του αρτοποιείου γνωστοποιώντας το συμβάν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση. Θα προσφύγουμε σε όλες τις αρμόδιες αρχές συμπεριλαμβανομένου και του ΕΦΕΤ γιατί η ασφάλεια των τροφίμων είναι σοβαρότατο ζήτημα δημόσιας υγείας. Αυτό που μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι να προστατευθούν οι υπόλοιποι (σ.σ. οι καταναλωτές) και φυσικά θα κινηθεί νομικά για τα πάντα, διοικητικά, αστικά, ποινικά» κατέληξε ο κ. Γκολέμης.

Πηγή: protothema.gr