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ΔΙΕΘΝΗ

Επίθεση στην Ιορδανία: Συγκλονίζει επιζών - «Έστρεψε το περίστροφο προς το μέρος μου και άρχισε να πυροβολεί» - Στους 9 οι νεκροί

 24.10.2026 - 18:18
Επίθεση στην Ιορδανία: Συγκλονίζει επιζών - «Έστρεψε το περίστροφο προς το μέρος μου και άρχισε να πυροβολεί» - Στους 9 οι νεκροί

«Ο αριθμός των νεκρών στην επίθεση εναντίον της εκκλησίας του χωριού Χαμούντ», στο κυβερνείο Καράκ, «ανέβηκε σε εννέα μετά τον θάνατο ενός δεύτερου τραυματία που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση», είπε ο υπουργός. Νωρίτερα σήμερα, είχε ανακοινώσει τον όγδοο νεκρό.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως 25 τραυματίες στην επίθεση εξακολουθούν και νοσηλεύονται.

Η λειτουργία είχε μόλις ξεκινήσει στον ναό στην Ιορδανία χθες, όταν ο Νάσερ αλ Μπουρκάν άκουσε έναν θόρυβο που νόμιζε πως επρόκειτο για ένα κλιματιστικό που είχε εκραγεί. Όμως, οι ριπές συνεχίζονταν και σύντομα συνειδητοποίησε πως επρόκειτο για πυροβολισμούς.

Ορισμένοι έτρεξαν για να γλυτώσουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, άλλοι, κάποιοι αιμορραγώντας, προσπάθησαν να κρυφτούν μέσα στην εκκλησία, όπου τελούταν η νεκρώσιμος ακολουθία για έναν συγγενή του.

Όταν τελικά οι πυροβολισμοί σταμάτησαν, έπειτα από αρκετά λεπτά, ο Μπουρκάν είπε ότι κατάφερε να δει καθαρά τους δράστες της επίθεσης, την οποία οι ιορδανικές αρχές χαρακτήρισαν πράξη εξτρεμιστικής τρομοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ανθρώπων.

«Όταν επιτέλους επικράτησε ησυχία, κοίταξα έξω από το παράθυρο πίσω μου και είδα δύο άτομα, ο ένας είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ενώ ο άλλος όχι και κρατούσε ένα περίστροφο», δήλωσε ο Μπουρκάν, δικηγόρος στο επάγγελμα.

Όπως ανέφερε, ένας από τους δράστες, ο οποίος στεκόταν σε απόσταση περίπου δύο μέτρων, έστρεψε το πιστόλι προς το μέρος του και άρχισε να πυροβολεί. Τα θραύσματα από τα σπασμένα τζάμια τού προκάλεσαν αιμορραγία στο πρόσωπο. Ο ίδιος είπε σε όσους ήθελαν να τον μεταφέρουν σ ε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες πως ήταν καλά.

Ο γιος του τραυματίστηκε από σφαίρα στο πόδι

Λίγο αργότερα, ο γιος του, ο οποίος επίσης παρευρισκόταν στη λειτουργία, του τηλεφώνησε για να του πει ότι είχε δεχθεί σφαίρα στο πόδι και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο.

Η επίθεση στην ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Χαμούντ, στο κυβερνείο Καράκ, περίπου 120 χλμ. νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Αμάν, προκάλεσε σοκ κοινότητα, μέρος της χριστιανικής μειονότητας της Ιορδανίας.

Τέτοιες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Ιορδανία, αν και οι αρχές του βασιλείου, συμμάχου των ΗΠΑ, λένε ότι έχουν επανειλημμένα αποτρέψει σχέδια ισλαμιστών μαχητών τα τελευταία χρόνια.

Ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, εταίρος των ΗΠΑ στον αγώνα κατά των ισλαμιστικών οργανώσεων, επισκέφθηκε το Καράκ ώρες μετά την επίθεση και δήλωσε ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν «με σιδηρά πυγμή».

Οι αρχές δήλωσαν ότι εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες, προσθέτοντας ότι ήταν πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί εάν σχετίζονται με γνωστές ομάδες εντός ή εκτός Ιορδανίας.

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης.

Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν σε εμπορικά κέντρα, ξένες πρεσβείες και άλλες τοποθεσίες σε όλη την Ιορδανία, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στο Αμάν, καθώς οι αρχές αναζητούν τους ενόπλους που τραυμάτισαν επίσης 40 άτομα.

Ο πρωθυπουργός Τζαφάρ Χασάν κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, από χθες, ενώ οι σημαίες στα κυβερνητικά κτίρια κυματίζουν μεσίστιες.

Το κυβερνείο της Καράκ, με πληθυσμό περίπου 375.000 κατοίκων, φιλοξενεί μια σημαντική χριστιανική κοινότητα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, οι χριστιανοί αποτελούν το 2% έως 3% του πληθυσμού της χώρας, που είναι στην πλειονότητά τους σουνίτες μουσουλμάνοι.

 

Πηγή: protothema.gr

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