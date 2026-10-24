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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παραλίγο τραγωδία στην Πάφο: Ναυαγοσώστες διέσωσαν πατέρα και γιό

 24.10.2026 - 20:25
Παραλίγο τραγωδία στην Πάφο: Ναυαγοσώστες διέσωσαν πατέρα και γιό

Παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία στην Πάφο το απόγευμα του Σαββάτου (24/10), καθώς πατέρας και γιός κινδύνευσαν σε θαλάσσια περιοχή της Χλώρακας.

Σύμφωνα με το Pafospress, δύο ναυαγοσώστες στη Χλώρακα, διέσωσαν πατέρα και γιο, Ρώσους υπηκόους, όταν το μικρό ιστιοφόρο στο οποίο επέβαιναν προσέκρουσε στα βράχια και υπέστη σοβαρές ζημιές. Πρόκειται για τους Αλέξη Κωνσταντίνου και Παναγιώτη Λεωνίδου, σύμφωνα με το Pafospress.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 14:00, στη θαλάσσια περιοχή της Χλώρακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PafosPress, πρόκειται για πατέρα και γιο, ηλικίας περίπου 55 και 22 ετών, οι οποίοι επέβαιναν σε μικρό ιστιοφόρο σκάφος και επιχείρησαν να προσεγγίσουν την περιοχή του τεχνητού υφάλου.

Λόγω του έντονου κυματισμού, το ιστιοφόρο παρασύρθηκε και προσέκρουσε στα βράχια, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Η αντίδραση δύο ναυαγοσωστών που βρίσκονταν στην περιοχή ήταν άμεση, σύμφωνα με το Pafospress και τα χειρότερα ευτυχώς αποφεύχθηκαν.

 

 

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