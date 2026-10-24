LIVE εικόνα: Το απόλυτο χάος στη Γαλλία - Στο έλεος των διαδηλώσεων η χώρα - Χιλιάδες συλλήψεις και επεισόδια σε πολλές πόλεις

Στο Παρίσι, ο αριθμός των διαδηλωτών έφτασε περίπου τους 110.000, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών, ωστόσο τα συνδικάτα μιλούν για 250.000. Αντίστοιχα, για ολόκληρη τη Γαλλία, η κυβέρνηση ανέφερε ότι διαδήλωσαν 410.000 άνθρωποι, ενώ τα συνδικάτα διπλασιάζουν τον αριθμό.

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Επεισόδια ξέσπασαν στο τέλος των διαδηλώσεων σε Παρίσι, Μασσαλία και Λυών. Στη γαλλική πρωτεύουσα και πολλές άλλες πόλεις είχε απαγορευθεί η διέλευση των διαδηλωτών από συγκεκριμένα κεντρικά σημεία.

Οι αρχές προχώρησαν σε 500 συλλήψεις για βανδαλισμούς και για την υποψία πρόκλησης επεισοδίων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και ανήλικοι, ενώ συνολικά οι συλλήψεις στην Γαλλία ξεπερνούν τις 1.000.

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία τραυματίστηκαν ή χρειάστηκαν την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ένταση και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία έγινε στη Μασσαλία κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων. Συγκρούσεις σημειώθηκαν στην περιοχή Guillotière της Λυών, με τις Αρχές να κάνουν χρήση δακρυγόνων.

Από 15.500 έως 60.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις, στο Μπορντό, ενώ επεισόδια με οδοφράγματα και χρήση δακρυγόνων σημειώθηκαν στην πλατεία του Χρηματιστηρίου.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι κατά τη διάλυση της συγκέντρωσης στην Τουλούζη.

Τουλάχιστον 60 συλλήψεις έγιναν στη Νίκαια, ενώ έγιναν και μικρής έκτασης επεισόδια.

Επεισόδια και στην Αλβανία

Νέες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώθηκαν στα Τίρανα. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι Αρχές έκαναν χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών ενώ φωτιά πήρε η είσοδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές στο Βέλγιο

Η βελγική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού σήμερα, εναντίον αντικυβερνητικών διαδηλωτών που ζητούσαν καλύτερες συνθήκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, μεταδίδουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: protothema.gr