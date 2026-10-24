Kύκλωμα εμπορίας ανθρώπων με «πλοκάμια» σε 34 χώρες - Εργάτης στη Κύπρο δούλευε χωρίς μισθό και ρεπό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Europol, πραγματοποιήθηκαν 27 συλλήψεις υπόπτων για εμπορία ανθρώπων και εντοπίστηκαν 248 θύματα εργασιακής και άλλων μορφών εκμετάλλευσης ενώ τα κέρδη του κυκλώματος σε μία και μονο υπόθεση ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου, υπό τον συντονισμό της Europol και της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ELA), με επικεφαλής τη Σουηδία. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, εργοτάξια, κέντρα αισθητικής, ινστιτούτα περιποίησης νυχιών και χώρους παροχής υπηρεσιών μασάζ.

Συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν 16.031 αστυνομικοί και στελέχη ελεγκτικών υπηρεσιών, οι οποίοι πραγματοποίησαν 137.810 ελέγχους σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις, οχήματα και έγγραφα. Από τα αποτελέσματα προέκυψαν 182 νέες έρευνες για υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, ενώ πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 86 συλλήψεις για συναφή αδικήματα, όπως η παράνομη απασχόληση και αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία.

Από τα 248 θύματα που εντοπίστηκαν, το 73% ήταν άνδρες, κυρίως υπήκοοι από Βιετνάμ, Κίνα, Ινδία και Φιλιππίνες. Περίπου το 5% ήταν ανήλικοι, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε υποθέσεις που αφορούν σεξουαλική εκμετάλλευση, εξαναγκαστική επαιτεία και καταναγκαστική εργασία.

Κύκλωμα εκμεταλλευόταν περισσότερους από 70 Ινδούς στην Ολλανδία – Κέρδη 4 εκατ. ευρώ

Μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις της επιχείρησης, αποκαλύφθηκε στην Ολλανδία, όπου οι Αρχές εντόπισαν ένα εγκληματικό δίκτυο που εκμεταλλευόταν περισσότερους από 70 Ινδούς σε εστιατόρια πέντε χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα θύματα υποχρεώνονταν να εργάζονται πολλές ώρες, ενώ λάμβαναν χαμηλές αμοιβές και δέχονταν απειλές για την ζωή τους αν δεν έκαναν αυτά που τους ζητούσε το κύκλωμα. Από την παράνομη δραστηριότητα, το κύκλωμα φέρεται να είχε αποκομίσει τουλάχιστον τέσσερα εκατομμύρια ευρώ. Κατά τις συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις.

Εργάτης στη Κύπρο δούλευε χωρίς μισθό και ρεπό – Του είχαν κρατήσει το διαβατήριο

Στην Κύπρο, οι Αρχές εντόπισαν αλλοδαπό εργαζόμενο σε κτηνοτροφική μονάδα, ο οποίος εξαναγκαζόταν να εργάζεται δέκα ώρες καθημερινά, χωρίς αμοιβή και χωρίς ημέρες ανάπαυσης. Ο «εργοδότης» του είχε παρακρατήσει το διαβατήριο του εργαζομένου, εμποδίζοντας τους τη δυνατότητά του να φύγει ή και να πάει στις Αρχές.

Ο αλλοδαπός εργαζόμενος διέμενε σε ένα δωμάτιο που δεν υπήρχαν τα στοιχειώδη για την υγιεινή του καθώς χρησιμοποιούσε εξωτερική τουαλέτα και είχε πρόσβαση μόνο σε κρύο νερό. Η τροφή που του έδιναν ήταν ανεπαρκής και περιοριζόταν σε βασικά είδη, όπως αλεύρι, τσάι, ζάχαρη και λάδι.

63 θύματα σε εστιατόρια και καταστήματα περιποίησης νυχιών στη Γερμανία

Στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία εντοπίστηκαν 63 θύματα, κυρίως υπήκοοι Βιετνάμ και Κίνας, τα οποία εργάζονταν σε επιχειρήσεις εστίασης και καταστήματα περιποίησης νυχιών.

Οι έρευνες αποκάλυψαν περιπτώσεις υποαμειβόμενης εργασίας, παράνομης απασχόλησης και περιορισμού της προσωπικής ελευθερίας των εργαζομένων.

Στην Ουγγαρία εντοπίστηκαν 11 θύματα καταναγκαστικής εργασίας και οικιακής δουλείας στον αγροτικό τομέα, καθώς και τέσσερα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Στο Μαυροβούνιο, σε συνεργασία με τις Αρχές του Αζερμπαϊτζάν, αποκαλύφθηκε υπόθεση εκμετάλλευσης έξι Αζέρων εργαζομένων σε εργοτάξιο της Ποντγκόριτσα.

Στη Ρουμανία διαπιστώθηκε ότι ευάλωτα άτομα, μεταξύ των οποίων ανήλικοι, είχαν προσελκυστεί με υποσχέσεις για δίκαιες αμοιβές σε αγροτικές εργασίες, αλλά τελικά εργάζονταν περισσότερες από 12 ώρες ημερησίως χωρίς πληρωμή και υπό εξαιρετικά κακές συνθήκες.

Πηγή: protothema.gr