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ΔΙΕΘΝΗ

Στις κάλπες οι Αμερικανοί για τις ενδιάμεσες εκλογές εν μέσω σεναρίων για επίθεση στο Ιράν -Στη Φλόριντα ψήφισε ο Τραμπ

 25.10.2026 - 10:25
Στις κάλπες οι Αμερικανοί για τις ενδιάμεσες εκλογές εν μέσω σεναρίων για επίθεση στο Ιράν -Στη Φλόριντα ψήφισε ο Τραμπ

Οι ΗΠΑ εισέρχονται στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σε μια αναμέτρηση ιδιαίτερα κρίσιμη για τη χώρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με την προοπτική απώλειας του ελέγχου του Κογκρέσου, την ώρα που ο πόλεμος με το Ιράν εξακολουθεί να επιβαρύνει την αμερικανική οικονομία και να τροφοδοτεί σενάρια νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, ενδεχομένως μετά τις εκλογές σε Ισραήλ και ΗΠΑ.

Οι Αμερικανοί ξεκίνησαν από χθες να ψηφίζουν σε ορισμένες Πολιτείες για τις έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας. Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν οριακές πλειοψηφίες και στα δύο Σώματα, ενώ οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία για να αποκτήσουν τον έλεγχο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε χθες Σάββατο σε εκλογικό τμήμα στη Φλόριντα και κατέθεσε προκαταβολικά την ψήφο του ενόψει των βουλευτικών εκλογών τού μέσου της δεύτερης θητείας του, που εν πολλοίς θα καθορίσουν το υπόλοιπό της.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το ζήτημα της διαφθοράς, που έχει αναδειχθεί σε προεκλογικό ζήτημα για πολλούς ψηφοφόρους, ο Αμερικανός πρόεδρος τους διαβεβαίωσε ότι οι ρεπουμπλικανοί αντιστέκονται σε αυτή, προσθέτοντας «πρέπει να κοιτάξετε στην πλευρά της αληθινής διαφθοράς, της διαφθοράς των δημοκρατικών», έξω από το εκλογικό τμήμα στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, όχι μακριά από την πολυτελή ιδιοκτησία του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Σύμφωνα με το Reuters, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται σε ισχυρή θέση για να κερδίσουν τη Βουλή, ενώ η μάχη για τη Γερουσία παραμένει πιο αμφίρροπη. 

Ο πληθωρισμός, οι τιμές των καυσίμων και η ακρίβεια αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τους ψηφοφόρους. Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters στις 17 Οκτωβρίου, ο Τραμπ εμφανίζεται να αποδίδει σε συνεργάτες και πολιτικούς επιτελείς μέρος των προβλημάτων της προεκλογικής στρατηγικής των Ρεπουμπλικανών, ενώ επιχειρεί να κινητοποιήσει προσωπικά τη βάση του.

Μια ήττα στη Βουλή θα έδινε στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να ελέγχουν τις επιτροπές, να εντείνουν τις έρευνες για την κυβέρνηση και να δυσκολέψουν την προώθηση της νομοθετικής ατζέντας του Λευκού Οίκου. Δεν θα αφαιρούσε, ωστόσο, τις εκτελεστικές εξουσίες του προέδρου, ιδίως στην εξωτερική πολιτική και στις στρατιωτικές αποφάσεις.

 

Ιράν: Η επόμενη ημέρα των εκλογών στο επίκεντρο

 

Την ίδια στιγμή, η Μέση Ανατολή παραμένει ένα δεύτερο, εξίσου κρίσιμο μέτωπο για τις ΗΠΑ. Το Bloomberg αναφέρει πως υπάρχει μια αυξημένη πιθανότητα αμερικανικών πληγμάτων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει αφήσει επανειλημμένα να εννοηθεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ενταθούν μετά τις 3 Νοεμβρίου. Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή έχει ενισχυθεί, καθώς μια τρίτη ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου και επιπλέον 10.000 ναύτες και πεζοναύτες κατευθύνονται προς τον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, η επίσκεψη του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, στο Ισραήλ και οι επαφές του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου εντάσσονται σε ένα περιβάλλον αυξημένης στρατιωτικής και διπλωματικής κινητικότητας.

Πηγή: iefimerida.gr

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