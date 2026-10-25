Νέα τουρκική NAVTEX για τον αγωγό φυσικού αερίου με το ψευδοκράτος

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της κρατικής τουρκικής τηλεόρασης TRT, οι μελέτες θα πραγματοποιηθούν από τα πλοία R/V Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer και Kırıcı. Με την NAVTEX καλούνται οι ναυτικοί που διέρχονται από την περιοχή να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα πλοία που εργάζονται.

Η ιστοσελίδα TRT haber γράφει ότι ο σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους στοχεύει στην παράδοση φυσικού αερίου από την Τουρκία στο νησί στο μέλλον και στην ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού του ψευδοκράτους. Υποστηρίζεται ότι μετά την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης από την Τουρκία προς το ψευδοκράτος, το έργο θεωρείται ένα από τα σημαντικά βήματα για τη βελτίωση των ενεργειακών υποδομών μεταξύ «των δύο χωρών».

Η ανακοίνωση της NAVTEX ανέφερε ότι η ειδοποίηση θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ