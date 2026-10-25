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Νέα τουρκική NAVTEX για τον αγωγό φυσικού αερίου με το ψευδοκράτος

 25.10.2026 - 11:56
Νέα τουρκική NAVTEX για τον αγωγό φυσικού αερίου με το ψευδοκράτος

Νέα NAVTEX από τον σταθμό της Αττάλειας εξέδωσε στις 23 Οκτωβρίου η Τουρκία και αφορά την επιστημονική έρευνα και υποβρύχιες μελέτες που θα διεξαχθούν σε 12 καθορισμένες συντεταγμένες στη Μεσόγειο μεταξύ 26 Οκτωβρίου και 31 Δεκεμβρίου 2026 στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ της Τουρκίας και της κατεχόμενης Κύπρου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της κρατικής τουρκικής τηλεόρασης TRT, οι μελέτες θα πραγματοποιηθούν από τα πλοία R/V Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer και Kırıcı. Με την NAVTEX καλούνται οι ναυτικοί που διέρχονται από την περιοχή να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα πλοία που εργάζονται.

Η ιστοσελίδα TRT haber γράφει ότι ο σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους στοχεύει στην παράδοση φυσικού αερίου από την Τουρκία στο νησί στο μέλλον και στην ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού του ψευδοκράτους. Υποστηρίζεται ότι μετά την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης από την Τουρκία προς το ψευδοκράτος, το έργο θεωρείται ένα από τα σημαντικά βήματα για τη βελτίωση των ενεργειακών υποδομών μεταξύ «των δύο χωρών».

Η ανακοίνωση της NAVTEX ανέφερε ότι η ειδοποίηση θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

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