Κοίτασμα «Κρόνος»: Συμβόλαια έως 1,8 δισ. δολάρια υπογράφονται τη Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα δεχθεί τον Γενικό Διευθυντή Επιχειρήσεων της Eni Guido Brusco και την αντιπροσωπία της Εni.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως ανακοινώθηκε στο ΓΤΠ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα δεχθεί τον κ. Brusco και την αντιπροσωπεία της Εni στις 12.00 το μεσημέρι, και θα ακολουθήσει η Τελετή Yπογραφής της Σύμβασης για την κατασκευή και εγκατάσταση των υποδομών ανάπτυξης του κοιτάσματος Κρόνος (EPCI).

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, παρόντες θα είναι και ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, η αντιπροσωπεία της Εni με όλους τους εργολάβους που θα υπογράψουν τα συμβόλαια για τα κατασκευαστικά έργα που αφορούν το κοίτασμα Κρόνος για μεταφορά φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, καθώς και εκπρόσωποι της Total, και οι Πρέσβεις Αιγύπτου και Ιταλίας.

Εξάλλου, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της World Street Journal που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, η Eni αναμένεται να υπογράψει τη Δευτέρα συμβόλαια αξίας έως και 1,8 δισ. δολαρίων για την κατασκευή υποδομών γεώτρησης και αγωγών στο πλαίσιο του έργου φυσικού αερίου που αναπτύσσει στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου.

Το Reuters αναφέρει ότι τα συμβόλαια - η συνολική αξία των συμβολαίων αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 1,3 δισ. και 1,8 δισ. δολαρίων - αφορούν την κατασκευή υποθαλάσσιων υποδομών, οι οποίες θα συμβάλουν στην εξόρυξη, επεξεργασία και μεταφορά φυσικού αερίου στην Αίγυπτο μέσω υποθαλάσσιων αγωγών.

Η Λευκωσία επιβεβαίωσε το δημοσίευμα, με αρμόδιες πήγες να αναφέρουν στο ΚΥΠΕ ότι εκεί υπολογίζεται να κυμανθεί το κόστος του έργου.

Πηγή: ΚΥΠΕ