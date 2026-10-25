VIDEO - Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ονειρεύτηκα να γίνω ΠτΔ- «Αυτή ήταν η πιο δύσκολη νύχτα της Προεδρίας μου»

Ο Πρόεδρος μίλησε για την καθημερινότητά του, τα παιδιά του, την Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη, τους γονείς του, αλλά και για πολιτικά πρόσωπα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην εξουσία, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο Προεδρικό καθώς και σε ζητήματα της επικαιρότητας.

«Δεν ονειρεύτηκα να γίνω Πρόεδρος της Δημοκρατίας»

Αναφερόμενος στην ενασχόλησή του με την πολιτική, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι, παρόλο που ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική ζωή του τόπου, η Προεδρία δεν ήταν ένα όνειρο που είχε από μικρός.

«Δεν ονειρεύτηκα να είμαι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήθελα πάντα δεν θα το κρύψω να ασχοληθώ με την πολιτική ζωή του τόπου. Αλλά δεν ονειρεύτηκα να γίνω Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Ερωτηθείς για την πρώτη εικόνα που έχει από τα παιδικά του χρόνια, στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο τον μεγάλωσαν οι γονείς του και στις αξίες που του μετέδωσαν.

«Ο τρόπος που μεγάλωσα, που δεν θα τον ξεχάσω ποτέ, το αίσθημα που μας είχαν δημιουργήσει οι γονείς μου, χωρίς να τα έχουμε όλα. Το λέω συχνά αλλά το νιώθω και αυτό είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό. Χωρίς να τα έχουμε όλα να νιώθουμε ότι δεν μας λείπει απολύτως τίποτα. Αυτή ήταν η μεγάλη ευλογία που πήρα από τους γονείς μου».

Όταν ρωτήθηκε για το μεγαλύτερο ελάττωμά του, απάντησε:

«Το μεγαλύτερο ελάττωμα μου είναι ενδεχομένως και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μου, ενθουσιάζομαι εύκολα, απογοητεύομαι εύκολα».

Πώς τον έχει επηρεάσει η Προεδρία

Σε ερώτηση κατά πόσο η Προεδρία τον έκανε καλύτερο άνθρωπο ή τον άλλαξε και σε πτυχές που δεν του αρέσουν, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι μέσα από την επαφή του με τον κόσμο ενισχύθηκε το αίσθημα της ενσυναίσθησής του.

«Θεωρώ ότι εκείνο που η Προεδρία έχει κάνει, είναι να ενισχύσει αυτό του αίσθημα της ενσυναίσθησής, κάτι που προκύπτει μέσα από τον διάλογο, με τον κόσμο, να μπεις στα παπούτσια του κόσμου, να αντιληφθείς τα προβλήματα τις προκλήσεις όλα αυτά που τον ανησυχούν. Θεωρώ ότι αυτό ενισχύθηκε σαφώς από την Προεδρία και την επαφή μου με τον κόσμο».

Ερωτηθείς κατά πόσο λειτουργεί με ένστικτο επιβίωσης, απάντησε:

«Όχι τόσο πολύ, αν σκεφτείς και πώς ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία, πώς ήταν τα δεδομένα τότε, τι είχα να αντιμετωπίσω, δεν είναι κάτι που με ανησυχεί».

Αναφερόμενος στην απόφασή του να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας, είπε ότι είχε προηγηθεί η παραίτησή του από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών τον Ιανουάριο του 2022, χωρίς να έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα κατέλθει ως υποψήφιος.

«Είχα παραιτηθεί από Υπουργός Εξωτερικών τον Ιανουάριο του 2022, χωρίς να είχα αποφασίσει εάν θα ήμουν υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μετά από κάποιο διάστημα, μετά από πολλές σκέψεις, ανακοίνωσα πρώτα στην οικογένεια ότι θα εκδηλώσω ενδιαφέρον και εκεί άρχισαν όλα».

Η μεγαλύτερη αυταπάτη για την εξουσία

Κληθείς να αναφέρει ποια ήταν η μεγαλύτερη αυταπάτη που είχε για την εξουσία όταν ανέλαβε την Προεδρία και την οποία δεν έχει πλέον, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι, λόγω της προηγούμενης εμπειρίας του ως Υπουργού Εξωτερικών και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, γνώριζε ήδη τις δυσκολίες και τις προκλήσεις.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, εκείνο που τον ενοχλεί είναι ότι τα πράγματα δεν προχωρούν με την ταχύτητα που θα ήθελε.

«Δεν μπορώ να πω ότι είχα πολλές αυταπάτες γιατί ήμουν μέρος, προηγουμένως ήμουν Υπουργός Εξωτερικών, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, γνώριζα τα προβλήματα, τις προκλήσεις, τις δυσκολίες. Σίγουρα το να είσαι Πρόεδρος, μια από τις αυταπάτες είναι το γεγονός να τρέχουν τα πράγματα σαφώς πιο γρήγορα. Αυτό είναι κάτι που με ενοχλεί, είναι κάτι που πίστευα ότι τρέχανε πιο γρήγορα.»

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας και της συνεχούς παρακολούθησης των αποφάσεων, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος μπορεί να δώσει το δικό του στίγμα, αλλά χρειάζεται η συμβολή όλων.

«Σίγουρα ο Πρόεδρος μπορεί να κάνει τη διαφορά, να δώσει το δικό του στίγμα, αλλά χρειάζεται η συνεργασία όλων, χρειάζεται η συνεχής παρακολούθηση. Είναι κάτι που το κάνω από την πρώτη μέρα, πολλές φορές μου ασκείται καλή κρητική, καλοδεχούμενη κρητική από την οικογένεια, από τη Φιλίππα, από τους συνεργάτες μου τους στενούς ότι τα παρακολουθώ όλα, γιατί ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Πολλές φορές το κάνω μέσα από την αγωνία μου να υλοποιηθούν όλα αυτά που έχουν ληφθεί αποφάσεις».

Η πιο δύσκολη νύχτα της Προεδρίας του

Ως τη δυσκολότερη ημέρα της Προεδρίας του μέχρι σήμερα περιέγραψε τη νύχτα κατά την οποία ενημερώθηκε για το drone στις Βρετανικές Βάσεις, με την πρώτη του σκέψη να αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων.

«Ήταν όταν ήρθαν και με ξύπνησαν για να με ενημερώσουν για το drone στις Βρετανικές Βάσεις, αυτή ήταν η πιο δύσκολη μέρα. Το αίσθημα της ευθύνης για την ασφάλεια του κόσμου. Το πρώτο ερώτημα ήταν εάν είχαμε τραυματίες και νεκρούς. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά εκείνο το βράδυ δεν θα το ξεχάσω ποτέ.»

Όπως εξήγησε, το ενδεχόμενο μιας τέτοιας εξέλιξης προκαλούσε ανησυχία, λαμβάνοντας υπόψη τη στάση απέναντι στους Βρετανούς, αλλά και το γεγονός ότι πολλοί Κύπριοι διαμένουν εντός των Βρετανικών Βάσεων.

«Ήταν κάτι το οποίο πάντα μας ανησυχούσε λαμβάνοντας υπόψη την προσέγγιση και το πώς βλέπουν τους Βρετανούς, αλλά ποτέ δεν θες να συμβεί αυτή η αρνητική εξέλιξη που έγινε εκείνο το βράδυ, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Κύπριοι ζουν εντός των Βρετανικών Βάσεων».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος έθεσε και το ζήτημα του μέλλοντος των Βρετανικών Βάσεων, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα απαιτήσει την έναρξη διαλόγου μετά τον τερματισμό της υφιστάμενης κατάστασης.

«Μόλις τερματιστεί αυτή η κατάσταση απαιτούμε να ξεκινήσει ένας διάλογος για το μέλλον των Βρετανικών Βάσεων. Δεν έχει σημασία εάν μας παίρνει ή όχι. Εάν δεν βάλεις μεγάλους στόχους για τη χώρα σου για το μέλλον της χώρας σου θεωρώ ότι δεν πρέπει να είσαι στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Διαφορετικά κάνεις διαχείριση της καθημερινότητας και δεν είσαι εκεί σίγουρα για να κάνεις διαχείριση της καθημερινότητας»

Οι επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες και η στήριξη προς την Κύπρο

Απαντώντας στις αναφορές ότι ήταν υπερβολική η άφιξη του Γάλλου Προέδρου, Εμμανουέλ Μακρόν, του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και των φρεγατών στην Κύπρο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι θα ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο.

«Σίγουρα θα το ξαναέκανα με τον ίδιο τρόπο, αλλά παράλληλα κάνω και κάτι άλλο. Ενισχύουμε ουσιαστικά τις δυνατότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να χρειαζόμαστε λιγότερη στήριξη από εταίρους.»

Όπως ανέφερε, εκείνη την ημέρα επικοινώνησε με έξι ηγέτες, εκ των οποίων οι πέντε ανταποκρίθηκαν θετικά, κατονομάζοντας την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ισπανία και την Ιταλία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είδε θετικά τους χειρισμούς, αν και υπήρξαν ανησυχίες για τον τουρισμό. Όπως σημείωσε, ωστόσο, ο τουρισμός πηγαίνει πάρα πολύ καλά.

Οι άνθρωποι που του λένε ότι κάνει λάθος

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στους στενούς συνεργάτες του, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα του που εκφράζουν ανοιχτά τη διαφωνία τους και του επισημαίνουν όταν θεωρούν ότι κάνει λάθος.

Όπως είπε, όταν ακούει τέτοιες παρατηρήσεις, προβληματίζεται, επανεξετάζει τις απόψεις του και σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να τις αλλάξει.

Οι θυσίες της οικογένειάς του

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις θυσίες που συνεπάγεται για την οικογένειά του η πολιτική του διαδρομή και η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

«Είναι καθημερινές οι θυσίες της οικογένειας και της Φιλίππας και των παιδιών. Από τις ώρες που ασχολούμαι που είναι στην ουσία ολόκληρο το 24ωρο, από τις μικρές μέχρι τις μεγάλες στιγμές»

«Πάρα πολλές φορές ζήτησα συγγνώμη γιατί δεν μπορούσα να είμαι σε πολλές σημαντικές στιγμές των παιδιών μου αλλά οφείλω να πω ότι αντιλαμβάνονται τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας»

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