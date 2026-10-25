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ΔΙΕΘΝΗ

«Νετανιάχου ή πυρηνικός όλεθρος»: Η προεκλογική ανάρτηση-μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, που προειδοποιεί για δεύτερο «Ολοκαύτωμα»

 25.10.2026 - 17:52
«Νετανιάχου ή πυρηνικός όλεθρος»: Η προεκλογική ανάρτηση-μήνυμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, που προειδοποιεί για δεύτερο «Ολοκαύτωμα»

Δυναμιτίζει το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ήμερες πριν τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα με μια ανάρτηση που απεικονίζει έκρηξη πυρηνικής βόμβας στο Τελ Αβίβ, με μια φωτογραφία παραγμένη με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην ανάρτηση φαίνεται το «μανιτάρι» που προκαλεί η έκρηξη της ατομικής βόμβας να καταστρέφει το Τελ Αβίβ (δείτε φωτογραφία).

Ο Νετανιάχου επέλεξε να ντύσει την ανάρτηση αυτή με μια εκτενή αναφορά στον επιχειρηματία, στοχαστή και συγγραφέα Γιούβαλ Μπλούμπεργκ, που κάνει αναφορά στον πόλεμο με το Ιράν αναφέροντας για πρώτη φορά ότι, άσχετα με το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών στις ΗΠΑ, η προσπάθεια να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο η Τεχεράνη θα πρέπει να συνεχιστεί.


Παράλληλα, ο Μπλούμπεργκ φροντίζει να νουθετήσει τους Ισραηλινούς πολίτες ενόψει των εκλογών, λέγοντας ότι «το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πραγματικό και απτό υπαρξιακό κίνδυνο. Αν οι Ιρανοί αποκτήσουν πυρηνικά, τίποτα δεν θα αλλάξει πια. Όλα είναι τόσο ασήμαντα μπροστά στον υπαρξιακό κίνδυνο του Ιράν και του σιιτικού άξονα».

«Το μίσος για τον Νετανιάχου, όσο κι αν γεμίζει έναν ολόκληρο κόσμο για ένα ολόκληρο στρατόπεδο, δεν θα βοηθήσει απέναντι στον ιρανικό πυρήνα, όποιος νοιάζεται για την φυσική ύπαρξη του ίδιου, της οικογένειάς του και των αγαπημένων του, το χέρι του πρέπει να τρέμει πριν επιλέξει κάποιον που δεν θα μπορεί να ολοκληρώσει την αποστολή, και έτσι να καταδικάσει τον εαυτό του και την οικογένειά του σε κίνδυνο ενός δεύτερου Ολοκαυτώματος, εξαιτίας του πολιτικού του μίσους ή εξαιτίας μιας ηλίθιας και ασήμαντης καταιγίδας αίματος», προσθέτει.

Δείτε την ανάρτηση του Νετανιάχου

 

 

Πηγή: protothema.gr

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