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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Προκλητική» η ανακοίνωση της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου

 25.10.2026 - 18:33
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Προκλητική» η ανακοίνωση της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου

«Προκλητική»χαρακτήρισε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την ανακοίνωση της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης, επισημαίνοντας ότι έχει αυξήσει την ένταση στην περιοχή και τονίζοντας ότι η αμερικανική θέση επί του ζητήματος δεν έχει αλλάξει.

Η νέα δήλωση που δόθηκε ως απάντηση στην εφημερίδα Καθημερινή, ακολουθεί την τοποθέτηση της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, στην οποία το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε ενθαρρύνει τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση των θαλάσσιων διαφορών, υπογραμμίζοντας τα οικονομικά οφέλη μιας διευθέτησης. Στη δεύτερη παρέμβασή του προσθέτει τη ρητή αποδοκιμασία της ανακοίνωσης της επικύρωσης, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την έκκληση για διμερή διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Στο διάστημα μεταξύ των δύο δηλώσεων, το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), με επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, είχε ζητήσει από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να λάβει σαφή δημόσια θέση κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αναλυτικά, η νέα δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι «η ανακοίνωση της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου συνεννόησης για τη θαλάσσια οριοθέτηση έχει αυξήσει την ένταση στην περιοχή, δεν συμβάλλει εποικοδομητικά και είναι προκλητική». Σημειώνοντας ότι η θέση των ΗΠΑ επί του ζητήματος αυτού δεν έχει αλλάξει, ενθαρρύνει όλες τις χώρες, «συμπεριλαμβανομένων των εταίρων στην Ανατολική Μεσόγειο, να επιλύουν τις θαλάσσιες διαφορές μέσω διαπραγματεύσεων καλής πίστης και να αποφεύγουν κάθε προκλητική συμπεριφορά».

Η Ελλάδα και η Τουρκία, σημειώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι αμφότερες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. «Τις ενθαρρύνουμε να προχωρήσουν σε διμερή διάλογο για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε διαφωνιών», αναφέρει, προσθέτωντας ότι η ειρηνική επίλυση τέτοιων διαφορών ανοίγει τον δρόμο για εμπορικές επενδύσεις και έρευνες που θα ωφελήσουν ολόκληρη την περιοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

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